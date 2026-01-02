του Δημήτρη Διατσίδη

Κάθε χρόνο η ανασκόπησή μας σε σχέση με τις δοκιμές πολλών νέων μοντέλων μας βάζει να σκεφτούμε ποιες ήταν οι πέντε μοτοσυκλέτες που μας άφησαν τις πιο ευχάριστες οδηγικές εντυπώσεις ή ήταν οι εκπλήξεις της χρονιάς, όπως η Pan America 1250 ST. Στην κορυφή της οδηγικής ευχαρίστησης ήταν για άλλη μια χρονιά η RSV4 Factory, που στην έκδοση του 2025 ήταν πιο πλήρης παρά ποτέ, παρά το ότι το πλαίσό της είναι το ίδιο που πρωτοσχεδιάστηκε από τον Gigi Dall’Igna το 2009! Η Panigale V4S έκανε σημαντικές αλλαγές το 2025 και πήρε τη 2η θέση. Η R9 μας άφησε άριστες εντυπώσεις στη μεσαία κατηγορία, ακολουθεί η Pan America 1250 ST και την πεντάδα κλείνει η BMW M1000 RR.

Aprilia RSV4 Factory

Η Aprilia RSV4 Factory 2025 επιβεβαιώνει τον μύθο της ως μία από τις κορυφαίες superbike για χρήση σε πίστα και Track Days. Στην πίστα των Σερρών έδειξε από τα πρώτα κιόλας μέτρα γιατί θεωρείται σημείο αναφοράς. Ο V4 κινητήρας των 1.099 κ.εκ. αποδίδει 220 ίππους και 127 Nm, προσφέροντας εκρηκτική αλλά ταυτόχρονα γραμμική απόδοση σε όλο το φάσμα στροφών. Με βάρος μόλις 204 κιλά με υγρά, η RSV4 Factory συνδυάζει εντυπωσιακή επιτάχυνση με ευελιξία και σταθερότητα.

Οι ημιενεργές αναρτήσεις Öhlins Smart EC 2.0, τα φρένα Brembo Hypure και το πλήρες ηλεκτρονικό πακέτο APRC με IMU 6 αξόνων κάνουν την οδήγηση πιο εύκολη και αποδοτική, ακόμη και σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η αεροδυναμική με winglets δουλεύει πραγματικά, προσφέροντας σταθερότητα στο φρενάρισμα και στις εξόδους. Συνολικά, η RSV4 Factory είναι μια αυθεντική αγωνιστική μοτοσυκλέτα δρόμου, έτοιμη να ξεδιπλώσει όλη την τεχνογνωσία του MotoGP στην πίστα.

Ducati Panigale V4S

Η Ducati Panigale V4S 2025 σηματοδοτεί τη βαθύτερη εξέλιξη που έχει γνωρίσει ποτέ η ιταλική superbike. Με απόδοση 216 ίππων και βάρος περίπου 187 κιλά (χωρίς καύσιμα), φέρνει την τεχνολογία του MotoGP ακόμη πιο κοντά στον αναβάτη πίστας. Ο νέος σχεδιασμός, εμπνευσμένος από τη θρυλική 916, συνοδεύεται από βελτιωμένη αεροδυναμική και μικρότερα winglets, μειώνοντας την οπισθέλκουσα και αυξάνοντας τη σταθερότητα.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι το νέο συμμετρικό διπλόμπρατσο ψαλίδι, που προσφέρει καλύτερη πρόσφυση και πιο φυσική αίσθηση στην επιτάχυνση. Το ελαφρύτερο πλαίσιο και οι ημιενεργές αναρτήσεις Öhlins Smart EC 3.0 βελτιώνουν την ευελιξία και την ακρίβεια. Τα νέα φρένα Brembo Hypure με Race eCBS κάνουν την είσοδο στη στροφή πιο ελεγχόμενη. Συνολικά, η Panigale V4S είναι πιο εύκολη, πιο αποδοτική και πιο αγωνιστική από ποτέ.

Yamaha R9

Η ολοκαίνουργια Yamaha R9 δοκιμάστηκε υπό δύσκολες συνθήκες στην επίσης νέα πίστα Circuito de Sevilla Carmona, μετά τη μεταφορά της παγκόσμιας παρουσίασης από τη βροχερή Χερέθ. Με το οδόστρωμα αρχικά νωπό, ξεκινήσαμε με βρόχινα και στη συνέχεια με Bridgestone RS11, μέχρι να στεγνώσει η πίστα των 4,230 μ. και 16 στροφών. Εκεί η R9 άρχισε να δείχνει το χαρακτήρα της: ο τρικύλινδρος κινητήρας αποδίδει 119 ίππους, με γεμάτη ροπή και άμεση απόκριση ως τις 10.000 σ.α.λ., χωρίς την «αγριότητα» των 200+ ίππων. Παράλληλα, δεν φαίνεται καθόλου το βάρος των 179 κιλών (άδεια), χάρη στην ισορροπία και την ευκολία στις αλλαγές κατεύθυνσης. Σταθερότητα πλαισίου, σωστή λειτουργία ανάρτησης και εξαιρετική θέση οδήγησης ολοκληρώνουν μια supersport που μπορεί να ταξιδεύει και να «γράφει» πίστα χωρίς να κουράζει.

Harley-Davidson Pan America 1250 ST

Η Harley-Davidson Pan America 1250 ST αποτελεί τη σαφή στροφή της αμερικανικής εταιρίας προς την άσφαλτο, προσφέροντας μια πιο σπορ και «ευρωπαϊκή» εκδοχή της Pan America. Με τροχούς 17 ιντσών, ελαστικά δρόμου και απλούστερες, χειροκίνητα ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, η ST αφήνει πίσω τον έντονο adventure χαρακτήρα και εστιάζει στη χρήση σε επαρχιακούς δρόμους, ταξίδι και καθημερινότητα.

Ο κινητήρας Revolution Max 1250 με περίπου 150 ίππους παραμένει μεγάλο ατού, προσφέροντας γεμάτη, γραμμική απόδοση και έντονη αίσθηση ροπής, ενισχυμένη από την πιο κοντή τελική μετάδοση. Παρά τα 246 κιλά, η μοτοσυκλέτα δεν δείχνει βαριά στην πράξη, προσφέροντας σταθερότητα και σιγουριά.

Με στάνταρ quickshifter, σύγχρονα ηλεκτρονικά και καλή προστασία από τον αέρα, η Pan America 1250 ST αποδεικνύεται μια ολοκληρωμένη, καθαρά ασφάλτινη πρόταση που συνδυάζει κύρος, ουσία και πραγματικές επιδόσεις.

BMW M 1000 RR

Η BMW Motorrad M 1000 RR είναι η πιο δυνατή superbike παραγωγής που έχει παρουσιάσει ποτέ η BMW. Με 212 ίππους στις 14.500 σ.α.λ. και βάρος μόλις 192 κιλά γεμάτη, αποτελεί μια καθαρόαιμη αγωνιστική μοτοσυκλέτα, εξελιγμένη ακόμη περισσότερο για χρήση πίστας και για τον ρόλο της ως Safety Bike στο MotoGP. Ο τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας με τεχνολογία ShiftCam διαθέτει κορυφαίες αγωνιστικές λύσεις – από σφυρήλατα πιστόνια και μπιέλες τιτανίου, με αυξημένη συμπίεση και κοντύτερη τελική μετάδοση – προσφέροντας εκρηκτική επιτάχυνση.

Τα χαρακτηριστικά M winglets παράγουν έως 16,3 κιλά κάθετης δύναμης στα 300 km/h, ενισχύοντας σταθερότητα στο φρενάρισμα και στις στροφές. Το πλαίσιο, οι αναρτήσεις Marzocchi και τα κορυφαία M φρένα δημιουργούν ένα εξαιρετικά ισορροπημένο σύνολο. Η M 1000 RR προσφέρει αίσθηση αγωνιστικής μοτοσυκλέτας, δικαιώνοντας απόλυτα το γράμμα «Μ».