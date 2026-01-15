του Δημήτρη Διατσίδη

Το πρώτο παγκόσμιο πρόγραμμα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό της FIM (Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας) που στοχεύει στη δημιουργία ισότητας σε επίπεδο βάσης, ανοίγει τις αιτήσεις για την επερχόμενη σεζόν στον δρόμο προς το MotoGP™.

Ομοσπονδίες και Ενώσεις από όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν μέρος του FIM MotoMini World Series 2026. Η Σειρά έχει σχεδιαστεί ώστε να τυποποιήσει τους αγώνες MotoMini παγκοσμίως κάτω από την ίδια «ομπρέλα» και να προσφέρει ένα ίσο σκαλοπάτι εξέλιξης για όλους.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες: 160cc και 190cc, οι οποίες είναι ενιαίου τύπου και γίνονται με μοτοσυκλέτες της Ohvale. Οι αιτήσεις για τη διοργάνωση Σειράς 190cc μπορούν να υποβληθούν μόνο από όσους έχουν ήδη διοργάνωση Σειράς 160cc. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από Εθνικές Ομοσπονδίες ή CONUs (Ηπειρωτικές ενώσεις) και είναι ανοιχτές έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Υπάρχουν τρεις τύποι Κυπέλλου:

FIM MotoMini National Cup: διοργανώνεται από ή μέσω μίας FMN (Εθνικής ομοσπονδίας)

FIM MotoMini Regional Cup: διοργανώνεται από ή μέσω περισσότερων FMNs

FIM MotoMini Continental Cup: διοργανώνεται από ή μέσω μίας CONU

Κάθε Σειρά πρέπει να περιλαμβάνει πέντε αγωνιστικές διοργανώσεις και συνολικά τουλάχιστον 10 αγώνες ανά κατηγορία.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη FIM, μέσω ειδικής φόρμας αίτησης που θα παρέχει η FIM σε κάθε Εθνική/Ηπειρωτική ομοσπονδία.

Με το κλείσιμο της περιόδου αιτήσεων τον Φεβρουάριο, η FIM θα επιλέξει τις διοργανώσεις που θα αποτελέσουν το FIM MotoMini World Series 2026 και θα ενημερώσει εκείνες των οποίων οι αιτήσεις για προσθήκη Σειράς 190cc έχουν εγκριθεί.

Όλες οι Σειρές πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη σεζόν 2026 μέσω της επίσημης Φόρμας Αίτησης, επισυνάπτοντας το αγωνιστικό ημερολόγιο και τις λίστες συμμετοχών και συμμορφούμενες με τους όρους του 2026 και να την αποστείλουν στην FIM και την Dorna τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τον πρώτο αγώνα και το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Είναι υποχρεωτικό για όλες τις Σειρές να διαθέτουν την κατηγορία 160cc (δεν επιτρέπεται Σειρά μόνο με κατηγορία 190cc).

Οι οδηγίες του 2026 παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των κανονισμών, όρων, εξοπλισμού, τεχνικών απαιτήσεων και των επόμενων βημάτων για κάθε FMN/CONU, διοργανωτή ή ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέρος του FIM MotoMini World Series.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άνοιγμα αιτήσεων: τώρα

Κλείσιμο αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2026

Η φόρμα αίτησης για FMNs/CONUs διατίθεται κατόπιν επικοινωνίας στο: motomini@fim.ch