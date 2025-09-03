του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι 10 νεαροί συμμετέχοντες, ηλικίας 15-18 ετών, στο Yamaha BLU CRU Master Camp 2025 απόλαυσαν μια γεμάτη μέρα δράσης στην πίστα του Aspar Circuit την 3η μέρα, μαζί με τους Jack Miller και Aldi Satya Mahendra, συνεχίζοντας την πρόοδό τους στην Βαλένθια.

Μετά από δύο ημέρες τεχνικής εκπαίδευσης, στην πίστα flat track και ένα απόγευμα διασκέδασης με WaveRunners στη μαρίνα της Βαλένθια, την 3η μέρα του Yamaha BLU CRU Master Camp οι νεαροί αναβάτες μπήκαν για πρώτη φορά στην κύρια πίστα των 2.2 χλμ. του συγκροτήματος Aspar Motorsport πάνω σε μοτοσυκλέτες R7, μαζί με τον ειδικό καλεσμένο Jack Miller από την ομάδα Prima Pramac Yamaha MotoGP.

Ο Αυστραλός συνοδεύτηκε από τον τρέχοντα Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM Supersport 300, τον πρώτο παγκόσμιο πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας από την Ινδονησία και αναβάτη της ομάδας BLU CRU Evan Bros Yamaha WorldSSP Supported Team, Aldi Satya Mahendra. Ο 19χρονος αποτελεί την τέλεια πηγή έμπνευσης για τους νεαρούς, έχοντας γίνει ο πρώτος αναβάτης από το R3 World Cup που κέρδισε παγκόσμιο τίτλο, αποδεικνύοντας πώς το πρόγραμμα BLU CRU προσφέρει μια ξεκάθαρη και υποστηριζόμενη διαδρομή προς τα υψηλότερα επίπεδα των αγώνων.

Μετά από κάθε δοκιμή στην πίστα, οι Miller και Mahendra, μαζί με τον εκπαιδευτή του BLU CRU και πολυνίκη του WorldSSP, Jules Cluzel, παρείχαν καθοδήγηση και συμβουλές σε κάθε αναβάτη. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τεχνικές αναλύσεις για την αναγνώριση τομέων προς βελτίωση, με όλους τους νεαρούς αναβάτες να δείχνουν εξαιρετική πρόοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Την 4η ημέρα του Yamaha BLU CRU Master Camp, οι Christopher Clark (ΗΠΑ), Natalia Rivera (Ισπανία), Mario Salles (Βραζιλία), Alessandro Di Persio (Ιταλία), Arai Agaska (Ινδονησία), Hinata Okada (Ιαπωνία), Rintaro Takemoto (Ιαπωνία), Thanakit Pratumtong (Ταϊλάνδη), Leonardo Marques (Βραζιλία) και Valentino Knezovic (Αυστραλία) θα συμμετάσχουν σε τετράωρη τεχνική προπόνηση με YZ85 το πρωί, με στόχο να συνεχίσουν να βελτιώνουν την τεχνική και τον έλεγχο τους υπό το άγρυπνο βλέμμα του έμπειρου εκπαιδευτή Kike Bañuls και των ειδικών προσκεκλημένων εκπαιδευτών Izan Guevara και Tony Arbolino από την ομάδα BLU CRU Pramac Yamaha Moto2.

Στη συνέχεια, μετά από μια ειδική εκπαίδευση που αφορά τα μέσα ενημέρωσης, θα αφήσουν τους 2 τροχούς για 4, απολαμβάνοντας ένα απόγευμα δράσης με καρτ, όπου θα συμμετάσχει και ο Andrea Locatelli από την ομάδα Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team.

Jack Miller

Ομάδα Monster Energy Yamaha MotoGP

«Πέρασα υπέροχα σήμερα. Ήμασταν στην πίστα όλη μέρα και οφείλω να πω ότι εντυπωσιάστηκα από τον ρυθμό, την προσήλωση και τη δουλειά των νεαρών αναβατών του BLU CRU. Έκανε ζέστη εκεί έξω και είχαμε πολλές δοκιμές, αλλά φάνηκαν να απορροφούν όλες τις πληροφορίες και να βελτιώνονται γρήγορα. Μακάρι να υπήρχε κάτι σαν το πρόγραμμα BLU CRU όταν ήμουν εγώ μικρός — είναι ένας καταπληκτικός τρόπος για να προχωρήσουν οι νεαροί από το τοπικό επίπεδο στους αγώνες παγκόσμιας κλάσης. Επιπλέον, το γεγονός ότι έχουμε αναβάτες από Αυστραλία, Ασία, Νότια Αμερική αλλά και Ευρώπη δείχνει πόσο μακριά φτάνει το πρόγραμμα. Το να δίνεται η ευκαιρία σε αυτούς τους αναβάτες να αγωνιστούν στην Ευρώπη, με προοπτική να φτάσουν μέχρι το MotoGP, με υποστήριξη σε κάθε βήμα της διαδρομής, είναι απλά απίστευτο. Ποιος ξέρει, ίσως σήμερα να μοιράστηκα την πίστα με έναν μελλοντικό Παγκόσμιο Πρωταθλητή MotoGP. Απόλαυσα πραγματικά το να οδηγώ μαζί τους και να τους δίνω κάποιες συμβουλές αφού τους ακολουθούσα στην πίστα — αλλά πρέπει να παραδεχτώ, ήταν αρκετά γρήγοροι, οπότε χάρηκα που ήμουν πάνω στην R1 μου»!