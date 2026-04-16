του Νεκτάριου Διατσίδη

Η «Daytona της Ευρώπης» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα μεγάλο ράλι: η 40ή διοργάνωση του Biker Fest International (14–17 Μαΐου 2026) επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον δυναμικό και καθηλωτικό της χαρακτήρα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αφιερωμένη στο πάθος για τη μοτοσυκλέτα. Σε αυτό το πνεύμα, το Moto Club Morena FMI θα διοργανώσει δύο MotoTours, με αφετηρία και τερματισμό το Lignano Sabbiadoro (Udine – Ιταλία). Οι διαδρομές αυτές θα οδηγήσουν μοτοσυκλετιστές και ταξιδιώτες μέσα από τα σημαντικότερα σημεία της περιοχής Friuli Venezia Giulia, μιας περιοχής πλούσιας σε ιστορία, τέχνη, γαστρονομικές παραδόσεις και εντυπωσιακά τοπία.

Η εκδρομή της Παρασκευής 15 Μαΐου «Οι Λόφοι του Προσούτο» θα κατευθυνθεί προς το Prosciuttificio Bagatto, ένα ιστορικό εργοστάσιο ζαμπόν που ιδρύθηκε το 1957 στο San Daniele del Friuli. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν ξενάγηση με γευσιγνωσία του φημισμένου prosciutto crudo, γνωστού Διεθνώς για το ιδιαίτερο άρωμα και τη λεπτή γλυκύτητά του. Μετά το γεύμα στο Majano, η διαδρομή θα συνεχιστεί προς τα χωριά Susans, όπου βρίσκεται ένα γραφικό κάστρο του 17ου αιώνα, και στο Pinzano, που προσφέρει εντυπωσιακή θέα στην κοιλάδα του ποταμού Tagliamento – συχνά αποκαλούμενου «ο τελευταίος άγριος ποταμός της Ευρώπης» λόγω της ανέγγιχτης φυσικής του πορείας.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 16 Μαΐου «Ανάμεσα σε Ποτάμια και Πηγές» περιλαμβάνει μια πιο σύντομη αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα διαδρομή προς το Ariis di Rivignano, στις όχθες του ποταμού Stella, σε μια περιοχή γνωστή για τις φυσικές πηγές της. Η εκδρομή περιλαμβάνει στάση στο ενυδρείο «Paolo Solimbergo», ένα πραγματικό μουσείο των γλυκών υδάτων του Friuli, όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν περίπου σαράντα είδη ψαριών και να ανακαλύψουν τα μυστικά της ζωής των ποταμών, από την πηγή έως τις εκβολές, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γεμάτους ψάρια, λιβελλούλες και αγριόπαπιες. Μετά το γεύμα στο Palazzolo dello Stella, η διαδρομή θα συνεχιστεί στους δρόμους της πεδιάδας του Friuli, που έχουν διαμορφωθεί από τον κύριο ποταμό της περιοχής, τον Tagliamento. Αργά το απόγευμα, με την επιστροφή στο Lignano, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μαζί με χιλιάδες αναβάτες στο Saturday Light Fever, την εντυπωσιακή παρέλαση στο ηλιοβασίλεμα που έχει προγραμματιστεί για τις 19:00.

Για τους μοτοσυκλετιστές που θα φτάσουν ήδη από την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Biker Fest International – πολλοί από αυτούς από το εξωτερικό – θα είναι επίσης διαθέσιμος ένας πολύγλωσσος χάρτης με διάφορες διαδρομές. Ο χάρτης έχει δημιουργηθεί από την PromoTurismo FVG σε συνεργασία με την Terre di Moto, επιτρέποντας στους επισκέπτες να εξερευνήσουν την περιοχή αυτόνομα.

Για εγγραφή στα MotoTours, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ειδική ενότητα της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να αγοράσουν ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει και τις δύο διαδρομές, της Παρασκευής και του Σαββάτου: bikerfest.it/eventi/mototours