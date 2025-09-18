Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Οι Έλληνες αναβάτες Γιάννης Περιστεράς και Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στο Yamaha R7 European SuperFinale 2025

Η Ελλάδα και η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θα εκπροσωπηθούν δυναμικά στο Yamaha R7 European SuperFinale 2025, που θα διεξαχθεί από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο διάσημο Circuit Paul Ricard στη Γαλλία, στο πλαίσιο του αγώνα αντοχής Bol d’Or.

Το Yamaha R7 European SuperFinale είναι το απόλυτο ραντεβού των πρωταθλητών R7 Cup από όλη την Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες έρχονται για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, να αναδείξουν τα ταλέντα τους και να διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου αναβάτη Yamaha R7.

Οι δύο Έλληνες αναβάτες, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και Γιάννης Περιστεράς, προερχόμενοι από διαφορετικά πρωταθλήματα Yamaha R7 Cup, έχουν σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις τη φετινή χρονιά και θα συναντηθούν στο SuperFinale, φέρνοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος

Πρωταθλητής Sportbike 2025 στο Alpe Adria Championship – Κυρίαρχος και στην κατηγορία Yamaha R7 Cup, με νίκες σε Grobnik, Brno και Slovakiaring.

Γιάννης Περιστεράς

CIV Yamaha R7 Cup 2025 – σταθερά στην κορυφή με δυνατές εμφανίσεις σε Misano και Vallelunga και βάθρο στην Imola. Κατέκτησε την 5η θέση στη γενική κατάταξη του πρωταθλήματος, δείχνοντας ταχύτητα, σταθερότητα και μεγάλο ταλέντο.

Η συμμετοχή των δύο Ελλήνων αναβατών με τις απόλυτες Yamaha R7, υπογραμμίζει τη δυναμική παρουσία της Ελλάδας και της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ στον διεθνή μηχανοκίνητο αθλητισμό και αποτελεί έμπνευση για τις νέες γενιές αναβατών.

Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε! Καλή επιτυχία Γιάννη!

Links Ζωντανής Μετάδοσης

Race 1 – Παρασκευή 19/9, 13:30

Race 2 – Σάββατο 20/9, 12:10