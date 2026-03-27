του Νεκτάριου Διατσίδη

Το MotoGP επιστρέφει στην πίστα Circuit of the Americas (COTA) για 13η φορά το 2026. Η πίστα φιλοξενεί το MotoGP από το 2013, με μοναδική απουσία το 2020 λόγω της πανδημίας Covid-19. Συνολικά έχουν διεξαχθεί 37 Grand Prix στις ΗΠΑ: Laguna Seca (15), COTA (12), Indianapolis (8) και Daytona (2).

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ COTA: ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez 7 (2013-2018, 2021) – Alex Rins 2 (2019, 2023) – Enea Bastianini 1 (2022) – Maverick Viñales 1 (2024) – Francesco Bagnaia 1 (2025)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ COTA

Francesco Bagnaia 1 (2023) – Maverick Viñales 1 (2024) – Marc Marquez 1 (2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ COTA: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOGP

Νίκες GP: Honda 8 – Ducati 2 – Aprilia 1 – Suzuki 1

Νίκες Sprint: Ducati 2 – Aprilia 1

Η Honda έχει οκτώ νίκες στο MotoGP στην πίστα COTA από το 2013, επτά με τον Marc Marquez (2013 έως 2018 και 2021) και μία με τον Alex Rins (2023). Ο Marc Marquez έχει επίσης κατακτήσει την pole position στο Texas οκτώ φορές.

Η Ducati κέρδισε το 2022 με τον Enea Bastianini (η δεύτερη νίκη της Ducati σε Αμερικανικό έδαφος μετά τον Casey Stoner στο Laguna Seca το 2007) και το 2025 με τον Francesco Bagnaia. Ο Bagnaia κέρδισε το Sprint εδώ το 2023, ενώ ο Marc Marquez κέρδισε το 2025.

Η Aprilia έχει μία νίκη στο MotoGP στην πίστα COTA με τον Maverick Viñales το 2024, ο οποίος κέρδισε και το Sprint.

Η καλύτερη θέση της Yamaha στο MotoGP στο Austin είναι 2η με τέσσερις διαφορετικούς αναβάτες: Fabio Quartararo (2021), Valentino Rossi (2017, 2019), Maverick Viñales (2018) και Jorge Lorenzo (2016).

Η KTM έχει ένα βάθρο στην πίστα COTA με τον Pedro Acosta, 2ο το 2024.

11 τρέχοντες αναβάτες έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP εδώ: Marc Marquez (7), Alex Rins (3), Jack Miller (2), Fabio Quartararo (2), Maverick Viñales (2), Enea Bastianini (2), Francesco Bagnaia (2), Luca Marini (1), Pedro Acosta (1), Fabio Di Giannantonio (1) και Alex Marquez (1). Τέσσερις έχουν πάρει pole: Marc Marquez (8), Bagnaia (2), Jorge Martin (1) και Viñales (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

104 Ο Marco Bezzecchi έχει προηγηθεί σε κάθε γύρο από την εκκίνηση στο Portimao πέρσι (101 συνεχόμενοι γύροι). Το τρέχον ρεκόρ είναι 103 γύροι από τον Jorge Lorenzo (από Spain έως Catalunya 2015). Αν ο Bezzecchi προηγηθεί στους πρώτους 3 ή περισσότερους γύρους στο Austin την Κυριακή, θα καταρρίψει το ρεκόρ με τους περισσότερους συνεχόμενους γύρους στην πρώτη θέση στη σύγχρονη εποχή.

100 Αν ο Marc Marquez κερδίσει το GP της Αμερικής, θα είναι η 100ή του νίκη σε GP σε όλες τις κατηγορίες. Θα γίνει ο τρίτος αναβάτης που φτάνει αυτό το ορόσημο μαζί με Giacomo Agostini (122) και Valentino Rossi (115).

15 Αν ο Marc Marquez κερδίσει το GP, θα ανέβει μόνος του στην τρίτη θέση της λίστας των αναβατών της Ducati με τις περισσότερες νίκες στο MotoGP με 15, πίσω από τον Francesco Bagnaia (31) και τον θρύλο του MotoGP Casey Stoner (23).

8 Αν κερδίσει, θα είναι η όγδοη νίκη του Marc Marquez στο MotoGP στην πίστα COTA, ισοφαρίζοντας το προσωπικό του ρεκόρ νικών σε μία πίστα από το Sachsenring.

5 Μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε GP, ο Marco Bezzecchi στοχεύει στις πέντε συνεχόμενες για πρώτη φορά, ώστε να γίνει ο τρίτος αναβάτης στη σύγχρονη εποχή που το πετυχαίνει, μαζί με τους Valentino Rossi και Marc Marquez. Θα είναι επίσης η πρώτη φορά που η Aprilia πετυχαίνει πέντε συνεχόμενες νίκες στο MotoGP.

5 Υπάρχουν πέντε αναβάτες στο grid που θα μπορούσαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, Ai Ogura και οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu.

3 Αν κερδίσει την Κυριακή, ο Bezzecchi μπορεί να γίνει μόλις ο δεύτερος αναβάτης που κερδίζει τους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν στη σύγχρονη εποχή, μαζί με τον Marc Marquez (2014, 10 συνεχόμενες νίκες στην αρχή).

1 Οι αναβάτες της Yamaha και της KTM θα μπορούσαν να χαρίσουν στην ομάδα τους την πρώτη νίκη MotoGP στην πίστα COTA.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ο Marc Marquez έχει πάρει pole position στους 8 από τους 11 Αγώνες MotoGP στους οποίους έχει συμμετάσχει στο Austin. Κέρδισε έξι από αυτούς από το 2013 έως το 2018, εγκατέλειψε το 2019 ενώ προηγούνταν και κέρδισε ξανά το 2021. Επίσης εγκατέλειψε το 2025 ενώ προηγούνταν.

Ο Marc Marquez έχει επίσης κερδίσει στις 11 από τις 15 συμμετοχές του στο MotoGP στην Αμερική: επτά φορές στο Austin, τρεις φορές στην Indianapolis και μία στην Laguna Seca το 2013.