του Νεκτάριου Διατσίδη

Όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά στην KTM, καθώς οι 690 Enduro και SMC R του 2026 μόλις αποκαλύφθηκαν. Στον πυρήνα τους, μοιάζουν να είναι οι ίδιες “έτοιμες να αγωνιστούν” μοτοσυκλέτες που αμέτρητοι αναβάτες αγάπησαν.

Η Bajaj βρίσκεται πλέον στο τιμόνι και δεν πήραν απλώς τον έλεγχο αλλά χρειάστηκε να διαθέσουν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για να κρατήσουν την KTM εκτός χρεοκοπίας, μετατρέποντας μια μακροχρόνια συνεργασία σε πλήρη πλειοψηφική ιδιοκτησία.

Τώρα οι νέες KTM 690 Enduro R και 690 SMC R του 2026 είναι μια προσπάθεια της KTM να δείξει ότι όλα είναι φυσιολογικά και είναι η αρχή μιας πραγματικής επανεκκίνησης, όπου όλα πρέπει να λειτουργούν άψογα.

Στην καρδιά της σειράς 690 δεσπόζει ο δοκιμασμένος LC4, αν και τροποποιημένος με βελτιώσεις ώστε να πληροί τα πρότυπα εκπομπών Euro 5+. Αυτός ο κινητήρας ήταν η καρδιά της μεσαίας κατηγορίας της KTM εδώ και χρόνια και επιστρέφει στις ανανεωμένες 690 καθώς είναι η ψυχή της εταιρείας.

Και οι δύο μοτοσυκλέτες διαθέτουν τον μονοκύλινδρο LC4 Euro 5+, με επανασχεδιασμένο κάρτερ, συμπλέκτη, καπάκι γεννήτριας και σύστημα λίπανσης για καλύτερη αξιοπιστία και απόδοση. Υπάρχει μια καθαρή TFT οθόνη 4,2 ιντσών, βελτιωμένοι στο χειρισμό διακόπτες, θύρα φόρτισης USB-C και ένας LED προβολέας που είναι πολύ αποδοτικός. Το Cornering ABS και το Cornering MTC είναι στάνταρ, ενώ η Enduro R προσθέτει το Dynamic Slip Adjust στη λειτουργία Rally για προσαρμογή της πρόσφυσης εν κινήσει. Η SMC R διατηρεί την εστίασή της στην ευκολία χειρισμών με παραμετροποιήσιμες λειτουργίες οδήγησης και ABS, ώστε να προσαρμόζεται είτε για την πόλη είτε για την πίστα. Υπάρχει επίσης και σύνδεση με το κινητό μέσω του KTMConnect.

Όσον αφορά το πλαίσιο, η KTM κράτησε το ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτυώματος που είναι το σήμα κατατεθέν της πλατφόρμας LC4 για πάνω από μια δεκαετία. Αυτό το πλαίσιο είναι αρκετά άκαμπτο σε απαιτητικές συνθήκες αλλά και αρκετά φιλικό για καθημερινή χρήση. Η Enduro R εξοπλίζεται με πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση WP XPLOR με μεγάλη διαδρομή για απαιτητικά μονοπάτια, ενώ η SMC R χρησιμοποιεί αναρτήσεις WP APEX ρυθμισμένες για απόλυτη ακρίβεια στην άσφαλτο. Και τα δύο σετ έχουν λάβει επαίνους για την ικανότητά τους να απορροφούν κραδασμούς χωρίς να χάνουν την αίσθηση του δρόμου και είναι εύκολα ρυθμιζόμενα σύμφωνα με το στυλ οδήγησης του αναβάτη.

Αυτές οι μοτοσυκλέτες μοιάζουν με κάτι παραπάνω από απλή παρουσίαση νέων μοντέλων. Είναι ένα τεστ για την KTM να δείξει τις δυνατότητές της υπό την καθοδήγηση της Bajaj. Και ενώ μια αλλαγή ιδιοκτησίας μπορεί να στερήσει από μια μάρκα τον χαρακτήρα της, εξομαλύνοντας τις γωνίες για χάρη της ευρείας απήχησης, μέχρι στιγμής, αυτές οι 690 δεν δείχνουν ευνουχισμένες. Δείχνουν σαν τις αυθεντικές KTM πριν το δράμα της χρεοκοπίας και είναι μοτοσυκλέτες όπως αυτές που η εταιρία πάντα κατασκεύαζε με στόχο να κάνουν τους αναβάτες να απολαμβάνουν την οδήγησή τους.

Με τις νέες μοτοσυκλέτες της KTM βλέπουμε μια αναγέννηση και όχι απλώς μια νοσταλγική αναβίωση. Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι νέες 690 Enduro R και SMC R είναι εδώ και είναι γεμάτες αναβαθμίσεις. Φαίνεται να είναι μια νέα αρχή που θα δώσει νέα μοντέλα με ακόμη περισσότερα, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα της KTM.