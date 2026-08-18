Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Οι μεγάλες μοτοσυκλέτες είναι σίγουρα εντυπωσιακές και προσφέρουν μοναδικές επιδόσεις άλλα οι δυνατότητες αυτών των μοτοσυκλετών σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούν και αντίστοιχες δεξιότητες από τους αναβάτες τους.

Κάτι που θα λέγαμε ότι μάλλον δεν ισχύει στην περίπτωση του παρακάτω βίντεο.

Εκ του αποτελέσματος θα λέγαμε ότι προφανώς η τσέπη του αναβάτη ξεπέρναγε κατά πολύ τις οδηγητικές του δεξιότητες και οι διαστάσεις της μοτοσυκλέτας του την σωματική του διάπλαση.

Η σκηνή είναι από το φημισμένο ορεινό πέρασμα Stelvio Pass στη βόρεια Ιταλία, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, σε υψόμετρο 2.757 μέτρων.

Το Stelvio είναι το υψηλότερο ορεινό πέρασμα στις Ανατολικές Άλπεις και το δεύτερο ψηλότερο στις Άλπεις, 7 μέτρα κάτω από το Col de l’Iseran της Γαλλίας.