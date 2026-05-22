του Νεκτάριου Διατσίδη

Τα μοντέλα Yamaha R15 και R3 αποκτούν ρετρό αγωνιστικά χρώματα εμπνευσμένα από τις μοτοσυκλέτες GP της δεκαετίας του 1960 – και ναι, τους ταιριάζουν απόλυτα.

Για δεκαετίες, η κουλτούρα των σπορ μοτοσυκλετών βασιζόταν σε μια πολύ περίεργη και κάποιες φορές επικίνδυνη φαντασίωση: να δείχνει ο αναβάτης σαν ήρωας του MotoGP ενώ προσπαθεί απεγνωσμένα να μην ξεπεράσει το όριο ταχύτητας πηγαίνοντας στη δουλειά του. Και λίγες μοτοσυκλέτες έχουν καταφέρει αυτή τη συνταγή καλύτερα από τις μικρές σπορ μοτοσυκλέτες της Yamaha.

Τώρα, για να γιορτάσει τα 70 χρόνια της, η Yamaha παρουσίασε επετειακές εκδόσεις των μικρών σπορ μοτοσυκλετών της, των YZF-R15 και YZF-R3, στην Βραζιλία, με ρετρό χρώματα Yamaha Racing βγαλμένα κατευθείαν από τα βιβλία ιστορίας των Grand Prix της εταιρείας. Κόκκινα και λευκά φέρινγκ, χρυσά λογότυπα με τα διαπασών, επετειακά αυτοκόλλητα και αρκετή “συλλεκτική αγωνιστική ενέργεια” ώστε ακόμη και παρκάρουν σε ένα απλό πάρκινγκ, αυτό να μοιάζει με την Suzuka σε παλαιότερες εποχές.

Και αυτό είναι το διασκεδαστικό στοιχείο αυτών των μοτοσυκλετών. Καμία τους δεν προσποιείται ότι είναι πρώτα απ’ όλα πρακτικό μέσο μεταφοράς. Όλο το νόημα είναι το συναίσθημα. Ειδικά η R15 έχει γίνει θρύλος σε αγορές όπως η Ινδία, η Νοτιοανατολική Ασία και η Βραζιλία, επειδή προσφέρει την αισθητική μίας supersport που λατρεύουν οι φανατικοί των αγώνων, χωρίς να απαιτεί χρήματα, ικανότητες ή ασφάλιστρα superbike 1000 κυβικών.

Παρόλα αυτά, διαθέτει clip-ons, αεροδυναμικό φέρινγκ, ανεστραμμένα πιρούνια και σχεδίαση έντονα εμπνευσμένη από μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες όπως η Yamaha YZF-R1. Τα επετειακά γραφικά απλώς ενισχύουν την ψευδαίσθηση. Ξαφνικά, αυτό το “όπλο” των 155 κ.εκ. αποκτά το ίδιο οπτικό DNA με τις εργοστασιακές αγωνιστικές Yamaha της δεκαετίας του 1960.

Και όπως αναμενόταν, μηχανικά δεν αλλάζει τίποτα. Η R15 συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 155 κ.εκ. με Variable Valve Actuation, αποδίδοντας 18.1 ίππους στις 10.000 σ.α.λ. και 14.1 Nm ροπής στις 7,500 σ.α.λ. Κάτι απολύτως λογικό, γιατί κανείς δεν αγοράζει μία R15 περιμένοντας εκρηκτικές επιταχύνσεις, αλλά επειδή δείχνει σαν να τις έχει.

Έπειτα υπάρχει η R3, το οποίο ανήκει σε εντελώς διαφορετική κατηγορία παρότι μοιράζεται την ίδια οικογενειακή σχεδιαστική ταυτότητα. Ο δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας των 321 κ.εκ. αποδίδει 41.4 ίππους και 29.4 Nm ροπής, φέρνοντάς την περίπου στη μέση της εμπειρίας μιας σπορ μοτοσυκλέτας της μεσαίας κατηγορίας. Υψηλότερες ταχύτητες, μεγαλύτερες διαδρομές, Τrack Days και ορεινές διαδρομές γίνονται πολύ πιο απολαυστικές πάνω σε αυτή τη μοτοσυκλέτα. Στην πραγματικότητα, για πολλούς αναβάτες, η R3 έχει εξελιχθεί σε μια μοτοσυκλέτα που κρατούν ακόμη κι αφού πάψουν να θεωρούνται αρχάριοι.

Το ωραίο εδώ είναι ότι η Yamaha χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο επετειακό στιλ σε ολόκληρη τη σειρά R. Οι μικρότερες μοτοσυκλέτες μπορούν να “παίζουν” τον ρόλο αγωνιστικών replica, ενώ οι μεγαλύτερες ενισχύουν τη συνέχεια της ιστορίας. Και ναι, οι μεγαλύτερες επετειακές εκδόσεις της Yamaha έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται. Τα μοντέλα Yamaha YZF-R7 και YZF-R9 έχουν ήδη επιβεβαιωθεί για αγορές όπως η Ευρώπη, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, μαζί με επετειακές εκδόσεις των R1 και R3. Τα γραφικά της R7 μάλιστα παραπέμπουν στην εμβληματική YZF-R7 homologation special του 1999.

Η R15, ωστόσο, δεν θα είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη με τον ρόλο της “μικρής” supersport να καλύπτεται από την R125, η οποία θα λάβει κανονικά την επετειακή 70th Anniversary εμφάνιση.

Αυτές οι μικρές σπορ μοτοσυκλέτες με το ιδιαίτερο στυλ είναι απίστευτα διασκεδαστικές και τρομερά απολαυστικές στην οδήγηση και δεν περνούν απαρατήρητες στους δρόμους. Αποτελούν κομμάτι της ιστορίας της Yamaha αλλά και μια υπενθύμιση ότι προέρχονται από έναν πιο “γρήγορο” κόσμο.