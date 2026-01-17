του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ομάδα του Prima Pramac Yamaha του Paolo Campinoti παρουσιάστηκε στην Siena: «Θέλουμε να επιστρέψουμε γρήγορα στην κορυφή».

Razgatlioglu: «Το 2026 θα είναι μια χρονιά μάθησης, μετά το 2027 στοχεύω στο βάθρο».

«The Symphony of Speed» ήταν ο τίτλος που επέλεξε η ομάδα Pramac για τη βραδινή εκδήλωση που εγκαινίασε τη σεζόν 2026. Για την περίσταση, επέλεξε να παίξει εντός έδρας, στην Siena, στο εντυπωσιακό σκηνικό της Accademia Chigiana. Η ομάδα θα γιορτάσει φέτος τα 25 χρόνια της στο MotoGP και ήταν απόλυτα ταιριαστό ο Paolo Campinoti, να ανοίξει τη βραδιά.

«Μοιάζει σαν να ξεκινήσαμε χθες», είπε ο Paolo Campinoti. «Πέρασε ένα τέταρτο του αιώνα και είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ με αυτό το νέο πρότζεκτ με την Yamaha. Σε αυτή τη διαδρομή προσπαθήσαμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Βήμα-βήμα βελτιωθήκαμε και τώρα μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια ότι είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες. Έχουμε περισσότερη εμπειρία και πιστεύω ότι είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό το νέο εγχείρημα. Μοιραζόμαστε τη φιλοδοξία της Yamaha να επιστρέψει στην κορυφή και είναι μόνο θέμα χρόνου να δούμε τα αποτελέσματα. Ο Jack είναι μέλος της οικογένειας. Έχει μεγάλο ταλέντο και δεν έχει δείξει ακόμη όλο του το δυναμικό. Επίσης καλωσορίζουμε τον Toprak, που ήταν ένας από τους καλύτερους αναβάτες στο SBK και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πετύχει τα ίδια αποτελέσματα και στο MotoGP».

Ο Team Manager Gino Borsoi μίλησε για τις προσδοκίες της νέας χρονιάς: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό το νέο κεφάλαιο. Είναι μια πραγματική επανάσταση για όλους μας και θέλουμε να προσφέρουμε τη στήριξή μας ώστε να αναπτυχθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε την Yamaha και θα είναι σημαντικό να κινηθούμε γρήγορα στην εξέλιξη. Πρέπει να πω ότι ο Jack και ο Toprak είναι ιδανικοί συναθλητές. Ο Miller έχει πολύ ταλέντο και εμπειρία και γνωρίζει τον V4. Ο Toprak έχει εξαιρετικό ταλέντο και θα μπορέσει να κάνει μεγάλα άλματα σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Οι πρώτες δηλώσεις του Jack Miller μετά την αποκάλυψη της μοτοσυκλέτας ήταν: «Φέτος υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία με τη νέα μοτοσυκλέτα, αλλά για μένα είναι καθοριστικό να παραμείνω στην ίδια ομάδα και έτσι μπορούμε να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην εξέλιξη του νέου V4. Πέρυσι κάηκα λίγο», αστειεύτηκε ο Αυστραλός, «αλλά ήταν μια καλή σεζόν και το ευχαριστήθηκα, ήταν ενδιαφέρον να δουλεύω τόσο κοντά με την Yamaha. Νομίζω ότι φέτος θα έχουμε περισσότερες καλές παρά κακές στιγμές. Η Yamaha έκανε θαύματα για να κατασκευάσει αυτή τη μοτοσυκλέτα και έχουμε μπροστά μας πολλά τεστ».

Τέλος, ο Toprak Razgatlioglu δήλωσε: «Είναι μια ξεχωριστή στιγμή, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και ήταν η σωστή απόφαση να έρθω σε αυτή την ομάδα. Θα προσπαθήσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε Σαββατοκύριακο. Οι πρώτες μου εντυπώσεις από αυτή τη μοτοσυκλέτα είναι πολύ θετικές. Η επιτάχυνση είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με μία μοτοσυκλέτα SBK. Ξέρω ότι χρειάζομαι χρόνο για να καταλάβω τη μοτοσυκλέτα και να βρω τα όριά της, αλλά θα έχω πολλές ημέρες δοκιμών και ελπίζω να βρω τον δρόμο. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Το 2026 θα είναι μια χρονιά μάθησης και ίσως το 2027, με την αλλαγή κανονισμών, να μπορέσω να παλέψω για το βάθρο. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα δούμε τι θα γίνει».