του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Vespa θα γιορτάσει με μια μεγαλειώδη παρέλαση από σκούτερ παλαιότερα του 1966 στο Goodwood Revival του 2026, γιορτάζοντας τις ρίζες της σύγχρονης κουλτούρας των δύο τροχών.

Η Vespa έχει μακρά ιστορία και για σχεδόν 80 χρόνια κατασκευάζει σκούτερ που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους δύο τροχούς. Γεννημένη από την ανάγκη της μεταπολεμικής περιόδου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Vespa έδειξε στον κόσμο ότι η οδήγηση δεν χρειαζόταν να είναι θορυβώδης, τρομακτική ή αποκλειστική με ακριβές μοτοσυκλέτες. Μπορούσε να είναι φιλική, κομψή και κομμάτι της καθημερινής ζωής. Αυτή η ιδέα βοήθησε να ανοίξει η μοτοσυκλετιστική κουλτούρα σε ανθρώπους που ίσως δεν θα σκέφτονταν ποτέ να οδηγήσουν ένα δίτροχο όχημα και ο αντίκτυπός της γίνεται ακόμη αισθητός σήμερα. Γι’ αυτό και ο εορτασμός των 80 χρόνων της Vespa το 2026 έχει μεγάλη σημασία.

Στο Goodwood Revival, η Vespa θα πρωταγωνιστήσει σε μια ειδική παρέλαση στην πίστα, αποτελούμενη αποκλειστικά από σκούτερ προ του 1966. Τα δημοφιλή σκούτερ θα κάνουν γύρους στο Goodwood Motor Circuit ακριβώς όπως κατασκευάστηκαν, χωρίς σύγχρονες αναβαθμίσεις ή μετατροπές. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που βάζει την ιστορία στο επίκεντρο, αντί να τη μεταχειρίζεται ως μουσειακό έκθεμα.

Περισσότερα από 300 σκούτερ αναμένεται να συμμετάσχουν, με τις Vespa να αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα. Δεν θα είναι όμως μόνες. Μοτοσυκλέτες της εποχής από εταιρείες όπως οι Lambretta, Italjet και Iso θα συμμετάσχουν επίσης στην παρέλαση, όλες ενωμένες κάτω από ένα θέμα La Dolce Vita που γιορτάζει τον σχεδιασμό, την αναψυχή και τη μηχανική απλότητα από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1960. Το ζητούμενο δεν είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, αλλά μια κοινή εποχή που βοήθησε να διαμορφωθεί η κουλτούρα των δύο τροχών όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Αυτό που πραγματικά αναδεικνύει εδώ η Vespa δεν είναι μόνο η νοσταλγία. Είναι ένα άυλο είδος προόδου που συχνά παραβλέπεται γιατί αυτά τα σκούτερ κατασκευάστηκαν με μέτρια ισχύ, βασική μηχανολογία και ξεκάθαρες προτεραιότητες, κι όμως πολλά από αυτά λειτουργούν ακόμη, παραμένουν χρηστικά και αγαπητά δεκαετίες αργότερα. Αυτή η αντοχή προέρχεται ξεκάθαρα από έναν σχεδιασμό που σέβεται τον αναβάτη και από μηχανές που εντάσσονται φυσικά στην καθημερινή μας ζωή, αντί να απαιτούν συνεχή προσοχή.

Για όλους τους μοτοσυκλετιστές, αυτό το μήνυμα έρχεται σε μια ενδιαφέρουσα στιγμή όπου η σημερινή τεχνολογία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερους κινητήρες και ηλεκτροκινητήρες, περισσότερα ηλεκτρονικά και ολοένα πιο σύνθετες μηχανικές λύσεις. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό, αλλά μπορεί να περιορίσει τον ορισμό της οδήγησης με τα τόσα πολλά που πρέπει να έχει στο μυαλό του ο αναβάτης. Η επετειακή παρέλαση της Vespa αντιστέκεται σε αυτή την αντίληψη. Υπενθυμίζει ότι τα σκούτερ και οι μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού ήταν πάντα μια ζωτική πύλη εισόδου στον κόσμο της οδήγησης και ότι η προσβασιμότητα έπαιξε εξίσου σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κουλτούρας όσο και οι επιδόσεις.

Η παρέλαση θα ανοίξει ένα ολόκληρο αγωνιστικό τριήμερο στο Goodwood, όπου και οι 15 αγώνες θα διεξαχθούν με 100% βιώσιμα καύσιμα. Το ότι παλιές μοτοσυκλέτες μοιράζονται τον χώρο με σύγχρονη περιβαλλοντική ευθύνη είναι ξεκάθαρα σκόπιμο. Η ιστορία δεν παραμερίζεται καθώς η βιομηχανία προχωρά μπροστά. Χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς και ως απόδειξη ότι οι παλιές μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα δεν χρειάζεται να αποσυρθούν σε έναν κόσμο που τρέχει προς μια κυκλική οικονομία.

Στα 80 της χρόνια, η Vespa διατυπώνει με σαφήνεια γιατί η μοτοσυκλέτα πρέπει πάντα να αφήνει χώρο για την απλότητα και τον διαχρονικό σχεδιασμό που βάζουν τον άνθρωπο πρώτα, ακόμη κι όταν η βιομηχανία συνεχίζει να κυνηγά το επόμενο βήμα στην τεχνολογία και τις επιδόσεις