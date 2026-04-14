του Νεκτάριου Διατσίδη

Όταν η Royal Enfield παρουσίασε για πρώτη φορά την Flying Flea C6 EV στην EICMA πριν από μερικά χρόνια, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι φυσικά η οπτική της εμφάνιση. Πολύ απλά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μοιάζει με αυτή τη μοτοσυκλέτα.

Ο δεύτερος λόγος είναι η έκπληξη που προκαλεί το γεγονός ότι μια εταιρεία τόσο δεμένη με την ιστορία της κάνει μια απότομη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση. Και αυτό φαίνεται να ακολουθεί την τακτική άλλων εταιριών. Αλλά σε αντίθεση με την ιστορία της Harley και της LiveWire, εδώ ο στόχος δεν φαίνεται να είναι μια πανάκριβη μοτοσυκλέτα για λίγους.

Αντίθετα, η ιδέα είναι να αξιοποιηθεί ένα άλλο δυνατό σημείο της σύγχρονης Royal Enfield (υπό την Eicher), ώστε να προσφέρει ελκυστικό design και καλή κατασκευή σε τιμές που μπορεί να αντέξει περισσότερος κόσμος.

Για να είμαστε σαφείς, η τιμή της Flying Flea C6 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ενώ αυτό αναμένεται σύντομα (τουλάχιστον για την Ινδία). Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, οι προδιαγραφές της ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας της Royal Enfield είναι πλέον γνωστές πριν ανακοινωθεί και η τιμή της.

Το βάρος είναι στα 124 κιλά. Οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες συνήθως είναι βαριές, αλλά εδώ το χαμηλό βάρος οφείλεται σε μικρότερη μπαταρία. Μέσα στη θήκη από μαγνήσιο βρίσκεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου 3.91 kWh. Ο κινητήρας αποδίδει 15.4 kW (περίπου 20 ίππους) και 60 Nm ροπής.

Η αυτονομία, σύμφωνα με το Ινδικό πρότυπο IDC, φτάνει τα 154 χιλιόμετρα. Ωστόσο, αυτό πιθανότατα είναι αισιόδοξο νούμερο. Στην πράξη, η αυτονομία εξαρτάται πολύ από τον τρόπο της οδήγησης.

Σε κίνηση πόλης με συχνές επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις, τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν καλύτερη απόδοση λόγω της ανάκτησης ενέργειας. Αντίθετα, η οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο εξαντλεί πολύ πιο γρήγορα τη μπαταρία, καθώς οι αεροδυναμικές αντιστάσεις μιας μοτοσυκλέτας μαζί με τον αναβάτη, είναι πολύ μεγάλες για το συνολικό βάρος και για την ανάλογη ιπποδύναμη.

Όσο πιο γρήγορα οδηγεί κανείς, τόσο πιο γρήγορα θα αγχωθεί για την αυτονομία και θα ψάχνει για φορτιστή.

Η Flying Flea C6 υποστηρίζει φόρτιση από 20% έως 80% σε λίγο πάνω από μία ώρα, ενώ η πλήρης φόρτιση φτάνει περίπου τις 2 ώρες και 16 λεπτά.

Διαθέτει 5 προγράμματα οδήγησης: City, Rain, Highway, Sport και Custom. Περιλαμβάνει επίσης ABS δύο καναλιών και traction control που λαμβάνει υπόψη την κλίση.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται συνδεσιμότητα με smartphone, ασύρματη φόρτιση, οθόνη αφής TFT 3.5 ιντσών και πλοήγηση Google. Ο φωτισμός είναι πλήρως LED.

Άλλα χαρακτηριστικά: τροχοί 19 ιντσών, δισκόφρενα 260 mm μπροστά και 220 mm πίσω, εντυπωσιακό girder πιρούνι μπροστά, monoshock αμορτισέρ πίσω, ύψος σέλας 823 mm και απόσταση από το έδαφος 207 mm.

Πολλά θα εξαρτηθούν από την τιμή. Όπως συμβαίνει συχνά με τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το κόστος αγοράς το οποίο αν είναι σχετικά χαμηλό, μαζί με την μειωμένη κατανάλωση ρεύματος και το σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης, θα αποτελέσουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Η Flying Flea C6 προορίζεται ως κομψή μοτοσυκλέτα πόλης και, αν τιμολογηθεί σωστά, έχει καλές προοπτικές.