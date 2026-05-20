του Δημήτρη Διατσίδη

Οι συνθήκες στο Route 66 Raceway κοντά στο Σικάγο επιβεβαίωσαν τη φήμη της «Πόλης των Ανέμων», με ισχυρούς ανέμους που δημιούργησαν μεγάλες δυσκολίες σε πολλούς αναβάτες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο αναβατών της ομάδας Vance & Hines Suzuki, στο Πρωτάθλημα Dragster των ΗΠΑ.

Ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Richard Gadson προκρίθηκε πέμπτος το Σάββατο με πέρασμα 6,778 δευτερολέπτων και ταχύτητα 200,38 mph.

Στον πρώτο γύρο, ο Gadson γλίτωσε τα χειρότερα απέναντι στον Steve Johnson (10,263 δευτ./79,43 mph), όταν μια ριπή ανέμου έσπρωξε την Hayabusa του προς τη μεσαία γραμμή. Αντιδρώντας ψύχραιμα, έκλεισε το γκάζι, καθώς η μοτοσυκλέτα του Johnson επιβράδυνε πίσω του. Ο Gadson, που παρ’ όλα αυτά σημείωσε 8,086 δευτερόλεπτα με 116,24 mph, ήταν ο πρώτος αναβάτης της Vance & Hines που επηρεάστηκε από τις θυελλώδεις συνθήκες την Κυριακή, αλλά όχι ο τελευταίος.

Ο Gadson αντέδρασε στον δεύτερο γύρο, αποκλείοντας τον διεκδικητή του Τίτλου John Hall (6,880 δευτ./196,93 mph) με ένα δυνατό πέρασμα 6,850 δευτερολέπτων στα 197,13 mph, εξασφαλίζοντας πρόκριση στα ημιτελικά για τέταρτο συνεχόμενο αγώνα φέτος.

Στα ημιτελικά, ο Gadson είχε μεγάλο πλεονέκτημα στην εκκίνηση απέναντι στην Angie Smith (6,774 δευτ./200,35 mph), όμως το δικό του πέρασμα με 6,850 δευτερόλεπτα και 195,93 mph δεν ήταν αρκετό απέναντι στην ταχύτητα της αναβάτριας που είχε κατακτήσει την pole position και σημείωνε τον ταχύτερο χρόνο ET σε κάθε έναν από τους τρεις πρώτους γύρους.

Με μία νίκη και παρουσία τουλάχιστον στα ημιτελικά και στους τέσσερις μέχρι τώρα αγώνες, ο Gadson διαθέτει προβάδισμα 44 βαθμών στο Πρωτάθλημα, στο μέσο της κανονικής περιόδου του Pro Stock Motorcycle. Η regular season των οκτώ αγώνων ολοκληρώνεται στο U.S. Nationals το Σαββατοκύριακο της Labor Day στην Indianapolis, πριν μηδενιστούν οι βαθμοί των δέκα κορυφαίων διεκδικητών για τα playoffs “Countdown to the Championship”, που περιλαμβάνουν έξι αγώνες.

«Ήταν μια πραγματική μάχη πάλης με τη μοτοσυκλέτα για να καταφέρεις να περάσεις την πίστα σήμερα. Στον αγώνα μου με τον Steve είχαμε σχεδόν ίδιες αντιδράσεις στην εκκίνηση, οπότε μπορούσα να τον βλέπω με την άκρη του ματιού μου όταν έκλεισε το γκάζι. Κράτησα τη δική μου μοτοσυκλέτα όσο περισσότερο μπορούσα πριν χρειαστεί κι εγώ να κλείσω το γκάζι. Αφού την έφερα ξανά υπό έλεγχο, κοίταξα πίσω για να βεβαιωθώ ότι δεν ξανάνοιξε το γκάζι για να με περάσει, αλλά δεν ερχόταν, οπότε απλώς πέρασα ήρεμα για τη νίκη. Εκεί στάθηκα τυχερός, αλλά όλοι πάλευαν με τον άνεμο σήμερα. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη πίστα. Πολλές προσπάθειες εγκαταλείφθηκαν. Δεν την αποκαλούν “Windy City” χωρίς λόγο», δήλωσε ο Gadson.

«Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας φέτος όπου δεν έφτασα στον τελικό, αλλά εξακολουθώ να έχω το προβάδισμα στη βαθμολογία και αυτό είναι το highlight του Σαββατοκύριακου για μένα. Αυτή τη στιγμή είναι παιχνίδι σταθερότητας και όχι momentum. Ανυπομονώ για τον επόμενο αγώνα και ελπίζω να συνεχίσω να ανάβω win lights και να περνάω γύρους ώστε να κρατήσω αυτό το προβάδισμα.»

Ο Gaige Herrera #79 ξεκίνησε δυνατά στο Σικάγο, μια πίστα όπου παρέμενε αήττητος στις τρεις προηγούμενες παρουσίες του, κατακτώντας την τρίτη θέση στις κατατακτήριες με πέρασμα 6,757 δευτερολέπτων και 200,86 mph, ενώ κέρδισε και το Mission #2Fast2Tasty Challenge. Ήταν η δεύτερη νίκη του φέτος και η ενδέκατη συνολικά στον ιδιαίτερο αυτό θεσμό “αγώνα μέσα στον αγώνα”, που διεξάγεται κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων του Σαββάτου και προσφέρει χρηματικό έπαθλο και bonus βαθμών Πρωταθλήματος.

Ο Herrera, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Pro Stock Motorcycle το 2023 και το 2024, νίκησε τον Geno Scali (7,015 δευτ./190,16 mph) στον πρώτο γύρο, σημειώνοντας 6,790 δευτερόλεπτα με 200,29 mph απέναντι στον Πρωταθλητή της κατηγορίας του 2003.

Στον δεύτερο γύρο, ο Herrera ήταν ο δεύτερος αναβάτης της Vance & Hines που αναγκάστηκε να διακόψει την προσπάθειά του λόγω ανέμου. Έκλεισε το γκάζι όταν η μοτοσυκλέτα του άρχισε να μετακινείται προς τη μεσαία γραμμή, ολοκληρώνοντας το πέρασμα σε 8,170 δευτερόλεπτα και 114,54 mph απέναντι στον αντίπαλό του Matt Smith (6,832 δευτ./197,57 mph), ο οποίος επίσης είχε μια δραματική επαφή με το τσιμεντένιο προστατευτικό στο τέλος της προσπάθειάς του.

«Ο άνεμος ήταν πολύ απρόβλεπτος στην περιοχή των κερκίδων. Ήταν δύσκολο να ξέρεις τι θα κάνει. Στον γύρο με τον Matt, μια ριπή με έσπρωξε προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που περιμέναμε. Όταν ο μπροστινός τροχός είναι στον αέρα, είναι δύσκολο να κατευθύνεις τη μοτοσυκλέτα», είπε ο Herrera.

«Γενικά ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο. Η Hayabusa μου δούλεψε καλά και κερδίσαμε το #2Fast2Tasty το Σάββατο. Πάντα θέλω να βγαίνω μπροστά όταν αντιμετωπίζουμε τον Matt, αλλά καλύτερα ασφαλής παρά μετανιωμένος. Δεν αξίζει να ρισκάρεις μια πτώση. Σήμερα ήταν απλώς η δική του μέρα. Υπάρχουν πολλοί αγώνες ακόμη μπροστά μας.»

Ο crew chief της RevZilla/Motul/Vance & Hines Suzuki, Andrew Hines, επανέλαβε πόσο απρόβλεπτες ήταν οι καιρικές συνθήκες που επηρέασαν και τους δύο αναβάτες της ομάδας του.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει σχετικό στατιστικό, αλλά πιθανότατα είδαμε τις περισσότερες εγκαταλείψεις που έχω δει ποτέ σε ένα Σαββατοκύριακο. Ο τρόπος που είναι κατασκευασμένο το στάδιο σε αυτή την πίστα δημιουργεί χάος όταν υπάρχει πλάγιος άνεμος. Ο αέρας κινείται προς κάθε κατεύθυνση, σαν ανεμοστρόβιλος. Παρότι είχαμε επιλογή λωρίδας και στους δύο γύρους που χάσαμε — κάτι που θεωρούσαμε κρίσιμο — τελικά ήταν απλώς κακή τύχη», δήλωσε ο Hines.

«Ανυπομονώ να δω τους αναβάτες μας σε μια λιγότερο ανεμώδη πίστα στον επόμενο αγώνα στο Maryland, ώστε να κάνουμε καθαρά και σταθερά περάσματα.

Μετά τον τέταρτο από τους 14 γύρους της σεζόν 2026 του Pro Stock Motorcycle, οι Gadson και Herrera με τις Suzuki Hayabusa βρίσκονται στην πρώτη και τρίτη θέση της βαθμολογίας αντίστοιχα, με 393 και 324 βαθμούς

