του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι δέκα νεαροί αναβάτες του BLU CRU, ηλικίας 15-18 ετών, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, έφτασαν στην Βαλένθια στις 26 Αυγούστου ενόψει του Yamaha BLU CRU Master Camp 2025, όπου θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία ζωής να περάσουν τις επόμενες πέντε ημέρες εκπαιδευόμενοι και μαθαίνοντας από μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της Yamaha από το MotoGP και το WorldSBK.

Το Yamaha BLU CRU Master Camp 2025 αποτελεί μέρος του προγράμματος BLU CRU, το οποίο προσφέρει μια σαφή και δομημένη πορεία από τους Εθνικούς αγώνες, μέσα από τα περιφερειακά κύπελλα και πρωταθλήματα Yamaha R3, μέχρι το FIM R3 BLU CRU World Cup, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση μιας θέσης στο WorldSBK ή ακόμη και στο MotoGP με την Yamaha. Μετά την εισαγωγή νέων προσθηκών για το 2025, όπως η ομάδα BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 και η ομάδα Prima Pramac Yamaha MotoGP, η Yamaha προσφέρει πλέον τις πιο άμεσες και υποστηριζόμενες διαδρομές εξέλιξης από το βασικό επίπεδο “grassroots” μέχρι την κορυφή του αθλήματος.

Οι δέκα αναβάτες — Alessandro Di Persio (Ιταλία), Christopher Clark (ΗΠΑ), Mario Salles (Βραζιλία), Arai Agaska (Ινδονησία), Hinata Okada (Ιαπωνία), Valentino Knezovic (Αυστραλία), Thanakit Pratumtong (Ταϊλάνδη), Leonardo Marques (Βραζιλία), Rintaro Takemoto (Ιαπωνία), και Natalia Rivera (Ισπανία) — υποβλήθηκαν σε ιατρικούς ελέγχους πριν από τη δράση στην πίστα, ενώ είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον αναβάτη της Prima Pramac Yamaha MotoGP Team Miquel Oliveira, καθώς και τον Remy Gardner από την ομάδα GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, κατά τη διάρκεια μιας ειδικής παρουσίασης.

Τους νεαρούς αναβάτες καλωσόρισαν προσωπικά και τους εξήγησαν την ιδέα του Yamaha BLU CRU Master Camp οι: Paolo Pavesio, Διευθύνων Σύμβουλος της Yamaha Motor Racing, Niccolò Canepa, Διευθυντής Αγωνιστικών Δραστηριοτήτων της Yamaha Motor Europe, Tetsu Ono, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικής Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Yamaha Motor Co., Ltd., και Gino Borsoi, Διευθυντής Ομάδας της Prima Pramac Yamaha MotoGP.

Κάθε αναβάτης του BLU CRU έλαβε ένα πακέτο καλωσορίσματος που περιλάμβανε ένα ζευγάρι μπότες motocross της Alpinestars, γυαλιά ηλίου Oakley, μάσκα motocross Oakley, καθώς και ένα ειδικό δώρο: μία φανέλα motocross της Alpinestars υπογεγραμμένη από όλους τους αναβάτες της Yamaha στο MotoGP και το WorldSBK που θα λειτουργήσουν ως μέντορες κατά τη διάρκεια του Yamaha BLU CRU Master Camp.

Με τα διαδικαστικά και τις συστάσεις να έχουν ολοκληρωθεί ξεκινά η πραγματική δράση με ειδική τεχνική εκπαίδευση και flat-track δοκιμές στην πίστα Aspar Circuit υπό την καθοδήγηση έμπειρων αναβατών, όπως ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM 125cc του 2009 και αναλυτής απόδοσης αναβατών της Monster Energy Yamaha MotoGP Team Julian Simon, και ο ειδικός στις πίστες flat-track Marco Belli. Την πρώτη πλήρη ημέρα, οι αναβάτες του BLU CRU θα επωφεληθούν επίσης από την καθοδήγηση του Gardner και του έξι φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή FIM Superbike, αναβάτη της Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team, Jonathan Rea.

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

«Το πρόγραμμα Yamaha BLU CRU είναι καταπληκτικό! Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που προσφέρει μια άμεση και δομημένη πορεία από τους βασικούς “grassroots” αγώνες μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα του αθλήματος. Πραγματικά προσφέρει στήριξη και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Είναι κάτι που δεν υπήρχε όταν μεγάλωνα και μακάρι να υπήρχε, γιατί θα το λάτρευα. Το Yamaha BLU CRU Master Camp προσφέρει σε αυτούς τους δέκα αναβάτες μια διασκεδαστική και φανταστική ευκαιρία να απολαύσουν τη διαδικασία, να βελτιώσουν την οδήγησή τους, να τελειοποιήσουν τις ικανότητές τους και να επιστρέψουν στην πίστα ακόμη καλύτεροι. Ανυπομονώ επίσης να βγω μαζί τους αύριο για λίγο flat-track …ελπίζω να μου φερθούν με επιείκεια»!