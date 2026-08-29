του Νεκτάριου Διατσίδη

Η πιο πολυαναμενόμενη εκδήλωση της χρονιάς για τους φίλους της Moto Guzzi σε όλο τον κόσμο είναι αφιερωμένη στα εγκαίνια του νέου εργοστασίου και του μουσείου

Από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, το νέο «σπίτι» της Moto Guzzi θα υποδεχθεί δεκάδες χιλιάδες φίλους της μοτοσυκλέτας από όλο τον κόσμο, για τέσσερις ημέρες γεμάτες γιορτή, μουσική, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους.

Το «GMG 2026 – THE OPENING» θα αποτελέσει επίσης μια μοναδική ευκαιρία για τον εορτασμό της 105ης επετείου από την ίδρυση της Moto Guzzi.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της Moto Guzzi πλησιάζει μέρα με τη μέρα. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει η μεγαλύτερη διοργάνωση GMG – Moto Guzzi World Days στην ιστορία του θεσμού, σηματοδοτώντας τα εγκαίνια των νέων, υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων στο Mandello del Lario.

Η Moto Guzzi γιορτάζει 105 χρόνια από την ίδρυσή της και, πάνω απ’ όλα, ανοίγει ένα καθοριστικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Ένα μοναδικό και φουτουριστικό έργο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής δημιουργήθηκε, βασισμένο σε περισσότερα από έναν αιώνα ιστορίας. Δεν έρχεται να αλλοιώσει αυτή την κληρονομιά, αλλά να την εμπλουτίσει, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο η Moto Guzzi αντιλαμβανόταν ανέκαθεν την καινοτομία.

Ένας χώρος για δημιουργία, πειραματισμό, νέες εμπειρίες και αληθινό συναίσθημα, όπου η αγάπη για μία μάρκα συναντά το όραμα για το μέλλον. Αυτό είναι το νέο «σπίτι» της Moto Guzzi, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της για τα επόμενα 105 χρόνια.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύγχρονη, υψηλής τεχνολογίας εγκατάσταση, όπου οι μοτοσυκλέτες της Moto Guzzi του 21ου αιώνα θα βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής, ακριβώς στον ίδιο χώρο όπου κατασκευάζονται αδιάλειπτα από το 1921. Παράλληλα, αποτελεί ένα σημείο συνάντησης της παράδοσης με την καινοτομία, όπου η εταιρική κουλτούρα συνδυάζεται με την τεχνολογία αιχμής.

Το νέο Μουσείο της Moto Guzzi παρουσιάζει μια ιστορία μοναδική στον κόσμο, χτισμένη πάνω στην τεχνολογία, το design και τη συνεχή καινοτομία. Οι νέοι χώροι, που βρίσκονται εντός της αρχικής περιμέτρου του εργοστασίου, έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποδέχονται επισκέπτες από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας έναν σύγχρονο προορισμό που περιλαμβάνει επίσης το μεγάλο κατάστημα Motoplex για αγορές, καθώς και ένα καφέ μαζί με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για εργαστήρια και εκδηλώσεις.

Όλα θα είναι ανοιχτά στο κοινό και με δωρεάν είσοδο από την Πέμπτη 3 έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση online εγγραφής στο gmg.motoguzzi.com.

Χιλιάδες φίλοι της Moto Guzzi από κάθε γωνιά του κόσμου αναμένεται να κατακλύσουν το GMG 2026. Μία από τις κορυφαίες στιγμές του πλούσιου προγράμματος θα είναι η μεγάλη παρέλαση το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, όταν χιλιάδες μοτοσυκλέτες Moto Guzzi θα κινηθούν από το Lecco προς το Mandello del Lario.

Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική περιμένουν τους επισκέπτες, με τη σκηνή και την ψυχαγωγία να επιμελείται το Virgin Radio. Παράλληλα, επιστρέφουν τα δωρεάν test rides σε μοτοσυκλέτες από ολόκληρη τη γκάμα της Moto Guzzi, ενώ ο χώρος του street food θα προσφέρει, όπως πάντα, πολλές γευστικές επιλογές.

Το GMG 2026 θα είναι μια τετραήμερη γιορτή γεμάτη διασκέδαση, αγάπη για μερικές από τις καλύτερες μοτοσυκλέτες στον κόσμο και εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους.

Όλες οι πληροφορίες, καθώς και οι λεπτομέρειες για την εγγραφή και τη δωρεάν είσοδο, είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: gmg.motoguzzi.com.