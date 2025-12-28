του Δημήτρη Διατσίδη

Η κυριαρχία της Ducati στο MotoGP το 2025 δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά. Πρόκειται για μια σεζόν-ορόσημο, που επιβεβαιώνει με απόλυτο τρόπο ότι το εργοστάσιο του Borgo Panigale έχει φτάσει σε επίπεδο τεχνικής, αγωνιστικής και οργανωτικής υπεροχής σπάνιας για τα δεδομένα του παγκόσμιου motorsport.

Η τελική βαθμολογία των Αναβατών είναι αποκαλυπτική: 1η και 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για αναβάτες της Ducati, ενώ συνολικά έξι μοτοσυκλέτες Desmosedici GP βρέθηκαν μέσα στις οκτώ πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ένα στοιχείο που δείχνει όχι μόνο την κορυφή, αλλά και το τεράστιο βάθος απόδοσης του Iταλικού στόλου, τόσο σε εργοστασιακό όσο και σε επίπεδο ανεξάρτητων ομάδων.

Το 2025 ήταν η χρονιά της απόλυτης συγκομιδής Τίτλων. Η Ducati κατέκτησε τον Τίτλο Αναβατών, τον Τίτλο Ομάδων και τον Τίτλο Κατασκευαστών, καθώς και τον Τίτλο Ανεξάρτητου Οδηγού, Ανεξάρτητης Ομάδας και τον Τίτλο Rookie of the Year. Ένα πλήρες «σκούπισμα» που οδήγησε στο τρίτο Triple Crown της ιστορίας της, μετά το 2007 και το 2022, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία της δεν είναι συγκυριακή αλλά δομική και επαναλαμβανόμενη.

Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η Ducati πέτυχε 17 νίκες σε Grand Prix σε 22 Αγώνες και συνολικά 44 βάθρα (από τα 66) μέσα στη σεζόν, ενώ στους αγώνες Sprint κατέγραψε 19 νίκες σε 22 Sprint, αποδεικνύοντας την υπεροχή της και στο νέο αυτό format που απαιτεί άμεση απόδοση και σωστές αρχικές ρυθμίσεις.

Τέσσερις διαφορετικοί αναβάτες πέτυχαν νίκες μέσα στη χρονιά. Ο Marc Márquez ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 11 νίκες, σε μια σεζόν που θύμισε τις πιο κυριαρχικές του χρονιές. Ο Álex Márquez πρόσθεσε τρεις νίκες, ο Francesco Bagnaia δύο, ενώ ο Fermín Aldeguer πανηγύρισε μία νίκη, η οποία επισφράγισε και τον Τίτλο Rookie of the Year. Συνολικά, έξι διαφορετικοί αναβάτες Ducati – όλοι δηλαδή οι οδηγοί της – ανέβηκαν τουλάχιστον μία φορά στο βάθρο κατά τη διάρκεια της σεζόν, στοιχείο που αποδεικνύει ότι η Desmosedici GP είναι μια μοτοσυκλέτα αποδοτική σε όλο το εύρος του grid.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο ιστορικό ρεκόρ των 88 συνεχόμενων αγώνων με παρουσία τουλάχιστον μίας Ducati στο βάθρο, από την Αραγονία του 2021 έως τη Βαλένθια του 2025. Πρόκειται για απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του MotoGP, που υπογραμμίζει τη μακροχρόνια σταθερότητα απόδοσης και την ικανότητα της Ducati να παραμένει ανταγωνιστική ανεξάρτητα από πίστες, κανονισμούς ή συνθήκες.

Η εικόνα της απόλυτης κυριαρχίας συμπληρώθηκε από επτά Grand Prix όπου το βάθρο καταλήφθηκε αποκλειστικά από Ducati, με τρεις “κόκκινες” μοτοσυκλέτες στις τρεις πρώτες θέσεις. Παράλληλα, ο Marc Márquez σημείωσε επτά συνεχόμενες νίκες, ένα σερί που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Πρωταθλήματος και ανέδειξε τη δυναμική συνεργασία αναβάτη και μοτοσυκλέτας.

Πίσω από όλα αυτά τα αποτελέσματα βρίσκεται μια φιλοσοφία που συνδυάζει τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό και στρατηγική. Η Ducati επένδυσε με συνέπεια στην αεροδυναμική, στην εξέλιξη του κινητήρα και των ηλεκτρονικών, αλλά και στη στενή συνεργασία με τις ανεξάρτητες ομάδες, δημιουργώντας ένα αγωνιστικό οικοσύστημα όπου η γνώση και τα δεδομένα αξιοποιούνται στο μέγιστο.

Το 2025 θα καταγραφεί ως μία από τις πιο επιβλητικές χρονιές στην ιστορία της Ducati στο MotoGP. Όχι μόνο για τους Τίτλους και τα ρεκόρ, αλλά γιατί απέδειξε ότι η πραγματική κυριαρχία δεν είναι στιγμιαία. Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, τεχνογνωσίας και αγωνιστικής κουλτούρας σε βάθος χρόνου.

Η κυριαρχία της Ducati στο MotoGP το 2025

* 1η και 2η θέση στη βαθμολογία Αναβατών

* 6 μοτοσυκλέτες Ducati στις 8 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας Αναβατών

* Κατάκτηση όλων των Τίτλων του 2025 (Αναβατών, Ομάδων, Κατασκευαστών, Ανεξάρτητου Οδηγού, Ανεξάρτητης Ομάδας, Rookie of the Year)

* 17 νίκες σε Grand Prix

* 44 βάθρα σε Grand Prix

* 19 νίκες σε αγώνες Sprint

* 4 διαφορετικοί αναβάτες πέτυχαν νίκες: Marc (11), Álex (3), Pecco (2), Fermín (1)

* 88 συνεχόμενοι αγώνες με παρουσία στο βάθρο (Αραγονία 2021 – Βαλένθια 2025): απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του MotoGP

* 6 διαφορετικοί αναβάτες ανέβηκαν τουλάχιστον μία φορά στο βάθρο μέσα στη σεζόν

* Τρίτο Triple Crown (2007, 2022, 2025)

* 7 βάθρα αποκλειστικά με Ducati

* 7 συνεχόμενες νίκες για τον Marc