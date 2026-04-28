Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η CF MOTO – CA Auto Bank Hellas Racing Team ανακοίνωσε το αγωνιστικό της πρόγραμμα για το 2026, με συμμετοχή σε τρεις απαιτητικούς αγώνες rally σε Ελλάδα και εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας την δέσμευση της στην εξέλιξη και προβολή σε πραγματικές συνθήκες αγώνα.

Η ομάδα θα εκπροσωπηθεί από δύο έμπειρους Έλληνες αναβάτες:

Tον Γιώργο Κοινώνα με σημαντικές διακρίσεις στο enduro ο οποίος θα αγωνίζεται με το CF MOTO 450MT

Tον Παναγιώτη Κουζή, πολυπρωταθλητή του motocross & enduro ο οποίος θα αγωνίζεται με το CF MOTO 800MT-X

Η CF MOTO – CA Auto Bank Hellas Racing Team θα συμμετάσχει στους παρακάτω αγώνες:

Hellas Rally (25–31 Μαΐου 2026) – Πευκί, Εύβοια – όπου ο Γιώργος Κοινωνάς θα αγωνιστεί στην κατηγορία Μ2, ενώ ο Παναγιώτης Κουζής στην κατηγορία Μ5.

Red Bull Romaniacs (28 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2026) – Ρουμανία

(28 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2026) – Ρουμανία Hellas 24H Rally Raid (31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026)

Στρατηγικές συνεργασίες

Το αγωνιστικό εγχείρημα υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών και χορηγών – CA Auto Bank Hellas, Drivalia Lease Hellas, Aurora Rally Equipment, DID Chains, JT Sprockets, Polisport, BS Batteries, Ferodo και CST Tires – που συμβάλλουν στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας.

Τεχνική υποστήριξη και οργάνωση

Την τεχνική υποστήριξη της ομάδας έχουν αναλάβει οι έμπειροι μηχανικοί Σταμάτης Φωκιανός (SMOTO), Μενέλαος Κοντογιάννης και ο Δημήτρης Λασηθιωτάκης (Aurora Rally Equipment), ενώ καθήκοντα Racing Manager εκτελεί ο Παναγιώτης Γιαλιτάκης.

Σχετικά με την ομάδα

Η CF MOTΟ – CA Auto Bank Hellas Racing Team αποτελεί την αγωνιστική έκφραση της CF MOTO στην Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη της αξιοπιστίας, της αντοχής και των επιδόσεων των μοντέλων της μέσα από συμμετοχές σε απαιτητικούς αγώνες rally.

Το συνολικό αγωνιστικό εγχείρημα πραγματοποιείται υπό τη σκέπη της ταχύτατα αναπτυσσόμενης εταιρείας MUVUS, επίσημου εισαγωγέα των εταιρειών CF MOTO, Royal Enfield, Polaris, LETBE, TVS, Norton Motorcycles, CST tires.