του Νεκτάριου Διατσίδη

Η KTM μπαίνει με βρυχηθμό στο 2026 με την πιο ολοκληρωμένη Naked γκάμα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα, προσφέροντας ωμή απόδοση για κάθε αναβάτη – από ελαφριά αστική ευελιξία έως πλήρους κλίμακας, καταιγιστική Hyper-Naked κυριαρχία.

Η σειρά 2026 αναδεικνύει τολμηρή σχεδιαστική εξέλιξη, τεχνολογία αιχμής και τη χαρακτηριστική στάση που έχει ορίσει την οικογένεια DUKE εδώ και τρεις δεκαετίες. Με μοντέλα που εκτείνονται από συμπαγείς πρωταγωνιστές της πόλης έως κορυφαία σε ισχύ «θηρία», η KTM συνεχίζει να θέτει νέα σημεία αναφοράς στην κατηγορία των Naked μοτοσυκλετών.

2026 KTM 125 DUKE

Καταλαμβάνοντας ηγετική θέση στην κατηγορία entry level της Naked γκάμας, η KTM 125 DUKE κυριαρχεί σε αυτή την κατηγορία.

Για το 2026, η KTM 125 DUKE ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μικρές DUKE με δύο νέους χρωματισμούς, βελτιωμένη τροφοδοσία και υψηλότερη τελική ταχύτητα, διατηρώντας παράλληλα το εξελιγμένο σύστημα ride-by-wire, το Cornering ABS και την έγχρωμη οθόνη TFT 5” ως στάνταρ εξοπλισμό.

2026 KTM 160 DUKE*

Η KTM 160 DUKE φέρνει καθαρό “street attitude” στην μικρή κατηγορία, προσφέροντας δυναμική απόδοση με κορυφαία ευελιξία.

Σχεδιασμένη για αναβάτες που θέλουν καθημερινή χρηστικότητα χωρίς να χάνουν την αδιαμφισβήτητη DUKE αιχμή, συνδυάζει εργονομία, τολμηρό στυλ και οδική συμπεριφορά με ακρίβεια χειρισμών σε ένα συμπαγές, εμπνευσμένο από αυτοπεποίθηση πακέτο, έτοιμο τόσο για την καθημερινή μετακίνηση όσο και για ορεινές εξορμήσεις το Σαββατοκύριακο. Η KTM 160 DUKE θα διατίθεται σε τρεις επιλογές χρωματισμών.

*Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες αγορές.

2026 KTM 200 DUKE*

Αγαπημένο μοντέλο εδώ και χρόνια στις αναπτυσσόμενες αγορές, η KTM 200 DUKE συνεχίζει να θέτει το σημείο αναφοράς στην entry-level απόδοση.

Ο άμεσος κινητήρας, το βελτιωμένο πλαίσιο και ο χαρακτηριστικός σχεδιασμός DUKE την καθιστούν ιδανική για νέους αναβάτες που αναζητούν ενθουσιασμό στην κατηγορία των Naked, αλλά και για όσους θέλουν ένα δυναμικό, ελαφρύ streetfighter μοντέλο. Για το 2026, έρχεται με τρεις νέες επιλογές χρωματισμών.

*Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες αγορές.

2026 KTM 250 DUKE

Η KTM 250 DUKE του 2026 προβάλλει μια λεπτή και συμπαγή σιλουέτα, χάρη σε πρόσφατη αναβάθμιση του σχεδιασμού.

Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από δύο νέους χρωματισμούς που την διαφοροποιούν από την υπόλοιπη γκάμα. Η KTM 250 DUKE επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την απόδοση, αποτελώντας ξεχωριστή επιλογή για αναβάτες που θέλουν να ανέβουν κατηγορία σε κυβισμό. Χάρη στον άμεσο μονοκύλινδρο κινητήρα, το επιθετικό DUKE styling και τη βελτιωμένη δυναμική πλαισίου, υπερκαλύπτει τον ρόλο της.

2026 KTM 390 DUKE

Η KTM 390 DUKE διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της ως το απόλυτο all-round ελαφρύ Naked μοντέλο, συνδυάζοντας καθημερινή πρακτικότητα με εντυπωσιακή απόδοση.

Εξοπλισμένη με ισχυρό μονοκύλινδρο κινητήρα, προηγμένη τεχνολογία και εργονομία προσανατολισμένη στην απόδοση, προσφέρει αίσθηση “μεγάλης” μοτοσυκλέτας σε ένα ευέλικτο και προσιτό σύνολο. Για το 2026, ενισχύεται περαιτέρω με ολοκαίνουργια δαγκάνα φρένου WP FCR4 για βελτιωμένη πέδηση, καθώς και δύο νέους χρωματισμούς για ακόμα πιο έντονη street παρουσία.

2026 KTM 790 DUKE

Το “νυστέρι” επιστρέφει με ακρίβεια και εκρηκτική ισχύ από τον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα, φέρνοντας παράλληλα αναβαθμισμένη τεχνολογία με την ίδια οθόνη TFT 5 ιντσών και τα ίδια χειριστήρια που συναντάμε στην επαναστατική KTM 990 DUKE.

Η εξαιρετική οδική συμπεριφορά, η στοχευμένη εργονομία και τα προηγμένα ηλεκτρονικά υποβοήθησης τοποθετούν την 2026 KTM 790 DUKE στην κορυφή της μεσαίας κατηγορίας Naked, προσφέροντας έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό ευελιξίας, απόδοσης και αυθεντικής DUKE προσωπικότητας. Το μοντέλο καλύπτεται από την εγγύηση της KTM 4 Year Premium Manufacturer’s Warranty.

2026 KTM 990 DUKE

Η KTM 990 DUKE ανεβάζει τον πήχη στη μεσαία κατηγορία με δυναμική ισχύ από τον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα, αιχμηρό σχεδιασμό και κορυφαία τεχνολογία αναβάτη.

Συμπαγής, επιθετική και σχεδιασμένη για απόλυτη απόδοση στον δρόμο, εκφράζει το επόμενο στάδιο του DNA των DUKE και ένα συναρπαστικό άλμα σε απόκριση και δυναμική οδήγησης – φέρνοντας έναν ολοκαίνουργιο χρωματισμό στη μάχη. Το μοντέλο καλύπτεται από την εγγύηση KTM 4 Year Premium Manufacturer’s Warranty.

2026 KTM 990 DUKE R

Πρώτη εμφάνιση στην EICMA το 2024, η KTM 990 DUKE R έχει πλέον περάσει στην παραγωγή.

Σχεδιασμένη για αναβάτες που απαιτούν μέγιστη ακρίβεια, η KTM 990 DUKE R διαθέτει οθόνη TFT αφής 8,8 ιντσών με offline πλοήγηση χαρτών, 130 ίππους, 103 Nm και πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση WP APEX με μοχλικό πίσω. Αποτελεί την πιο προσανατολισμένη στην απόδοση έκφραση της νέας πλατφόρμας, προσφέροντας επιδόσεις εμπνευσμένες από την πίστα σε ένα πλαίσιο έτοιμο για τον δρόμο. Το μοντέλο καλύπτεται από την εγγύηση KTM 4 Year Premium Manufacturer’s Warranty.

2026 KTM 1390 SUPER DUKE R & KTM 1390 SUPER DUKE R EVO

Στην κορυφή της γκάμας, τα μοντέλα KTM 1390 SUPER DUKE R και R EVO επαναπροσδιορίζουν την hyper-naked απόδοση με συγκλονιστική ισχύ, προηγμένη αεροδυναμική και τεχνολογία αιχμής στο πλαισιο.

Μια ήδη αποδεδειγμένη συνταγή, ο επιθετικός σχεδιασμός προσφέρει πρωτοφανή κυριαρχία, αποτελώντας την πιο ακραία street εκδοχή του “THE BEAST” μέχρι σήμερα, ενώ το μοντέλο SUPER DUKE R EVO φέρνει στο προσκήνιο ημι-ενεργητική ανάρτηση, cornering ABS και προηγμένα βοηθήματα αναβάτη. Τα μοντέλα καλύπτονται από την εγγύηση KTM 4 Year Premium Manufacturer’s Warranty.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η γκάμα KTM DUKE του 2026 θα ολοκληρωθεί από τα πιο ισχυρά “θηρία” στον πορτοκαλί στάβλο.

«Ο Απρίλιος αλλάζει τα πάντα. Δύο από τα πιο ακραία DUKE μοντέλα στην ιστορία της KTM θα χτυπήσουν πιο δυνατά από ποτέ! Πιο ακριβής. Πιο ελαφριά. Πιο άγρια. Ισχύς που επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες, ακρίβεια που κυνηγά τις κορυφές των στροφών, ροπή που θα μπορούσε να γυρίσει τον κόσμο στον άξονά του. Μείνετε συντονισμένοι»! λέει ο Gareth Davidson, Product Marketing Manager Street.

Ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη νέα γενιά KTM DUKE του 2026, μια ολοκληρωμένη γκάμα KTM PowerParts και KTM PowerWear έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει στη νέα σειρά DUKE και στους αναβάτες της, προσφέροντας απόδοση, στυλ, προστασία και άνεση.