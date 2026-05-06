Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας, ο Όμιλος Φάις, με το brand Harley-Davidson, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Παξών, συμμετέχοντας σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την οδική ασφάλεια και ιδιαίτερη έμφαση στους νεαρούς αναβάτες δικύκλων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2026, με αφορμή πρόσφατο τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Η πρωτοβουλία στόχευσε να επιφέρει γνώση, πρόληψη και υπεύθυνη στάση ζωής.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Εμπορικός Διευθυντής της Harley-Davidson Athens, κ. Κώστας Καλαντζόπουλος, ο οποίος μετέφερε την εμπειρία και την τεχνογνωσία του, δίνοντας έμφαση στην αξία της πρόληψης και της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές ομιλίες — μία προσαρμοσμένη στους μαθητές και μία για τους γονείς — με στόχο την ουσιαστική κατανόηση των κινδύνων αλλά και των βασικών αρχών ασφαλούς οδήγησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

στη σημασία της σωστής χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού,

στην τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας,

στον σεβασμό των ορίων ταχύτητας,

και στην ανάπτυξη υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς από νεαρή ηλικία.

Οι ομιλίες συνοδεύτηκαν από πρακτικά παραδείγματα και ανοιχτό διάλογο, ενισχύοντας τη συμμετοχή και την κατανόηση του κοινού.

Για τον Όμιλο Φάις και τη Harley-Davidson, η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στην ενημέρωση, την πρόληψη και την καλλιέργεια οδηγικής παιδείας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε: «Θα είμαστε πραγματικά υπερήφανοι εάν μέσα από αυτές τις ομιλίες καταφέρουμε να αποτρέψουμε έστω και έναν τραυματισμό. Κάθε ανθρώπινη ζωή και κάθε ασφαλής επιστροφή στο σπίτι είναι ανεκτίμητη.»

Ο Όμιλος Φάις και η Harley-Davidson παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, επενδύοντας σε δράσεις με ουσιαστικό και διαχρονικό αντίκτυπο.