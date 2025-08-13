του Δημήτρη Διατσίδη

Οι πρώτοι 12 Γύροι του MotoGP έγραψαν ιστορία και μας οδηγούν σε ένα εντυπωσιακό φινάλε της σεζόν, που ξεκινάει για το δεύτερο μέρος της την Παρασκευή το πρωί στην Αυστρία.

Το καλοκαίρι ανήκει πλέον στο παρελθόν και οι εκτός Ευρώπης Γύροι πλησιάζουν, αλλά πρώτα έχουμε μια γρήγορη περιοδεία στην Ευρώπη. Τέσσερις Αγώνες μέσα σε πέντε εβδομάδες, με την αρχή να γίνεται ψηλά στις Άλπεις της Στυρίας για το Grand Prix της Αυστρίας. Με τις «μπαταρίες» γεμάτες και το ηθικό, τους στόχους και τις φιλοδοξίες ανανεωμένες, το συγκεκριμένο σιρκουί ποτέ δεν στερείται δράσης – και το 2025 δεν αποτελεί εξαίρεση. Καλωσορίσατε στο Red Bull Ring για τον 13ο Γύρο!

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ: Μπορεί κάποιος να σταματήσει τον Marc Marquez;

Ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) έγραψε ιστορία ως ο πρώτος αναβάτης της Ducati με πέντε συνεχόμενες νίκες και έχει πλέον προβάδισμα 120 βαθμών στη βαθμολογία. Ωστόσο, το Αυστριακό GP ήταν η “αχίλλειος πτέρνα” του τα τελευταία χρόνια. Είναι απίστευτο, αλλά δεν έχει ακόμα νικήσει εδώ, με την τελευταία του παρουσία στο βάθρο να είναι το 2019, μετά από μία ακόμη μονομαχία με τον Andrea Dovizioso. Με το #93 να έχει εμμονή με τη νίκη, μπορεί κάποιος να τον σταματήσει; Είναι σε δικό του επίπεδο, αλλά ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) χρειάζεται ένα καλό αποτέλεσμα μετά από έναν απογοητευτικό Γύρο στο Brno. Κυνηγάει το πρώτο του βάθρο στο MotoGP στην Αυστρία, ενώ ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) παραμένει αήττητος στο Red Bull Ring από το 2022 – μπορεί αυτό να είναι το σημείο όπου ο Pecco θα ξεκινήσει τη μάχη για να αντιμετωπίσει το #93;

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ APRILIA: Μάχη με τους κορυφαίους

Η επίθεση της Aprilia ανεβάζει στροφές και ρυθμό. Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) έχει δύο βάθρα σε Grand Prix και δύο σε Sprint στους τρεις τελευταίους Αγώνες και πιέζει σκληρά τον Marc Marquez. Ο συναθλητής του, Jorge Martin, επέστρεψε δυναμικά με μία σταθερή 7η θέση στο Brno, φέρνοντας νέα αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Aprilia. Και οι δύο έχουν ανέβει στο βάθρο στο Red Bull Ring και δεν είναι μόνο η εργοστασιακή ομάδα που μάχεται τους “μεγάλους”. Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) ήταν από τους πιο βελτιωμένους αναβάτες πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα, με πέντε συνεχόμενα πλασαρίσματα στη δεκάδα και ισοφάρισε το καλύτερο αποτέλεσμα καριέρας με την 5η θέση στο Brno. Ο συναθλητής του Ai Ogura ελπίζει πως η γνώριμη πίστα του Red Bull Ring θα τον βοηθήσει να επιστρέψει στη μάχη της δεκάδας, μετά από έναν δύσκολο Αγώνα στην Τσεχία και προβλήματα τραυματισμών.

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: Η KTM έτοιμη για τον εντός έδρας Γύρο

Η Aprilia δεν ήταν η μόνη κατασκευάστρια που πρωταγωνίστησε – και η KTM ήταν εκεί. Από την Aragon και μετά, η Αυστριακή εταιρεία δείχνει δυναμική. Μετά το βάθρο του Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) στην Τσεχία και τη θέση στο Sprint του Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3), όλα τα βλέμματα στρέφονται στο αν μπορούν να συνεχίσουν την επιτυχία στον “δικό τους” Γύρο. Ο συναθλητής του Bastianini, Maverick Viñales, επιστρέφει στη δράση μετά τον τραυματισμό του στο Sachsenring, ενώ ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ελπίζει να ξαναβρεί τον ρυθμό του, με μνήμες από τη νίκη του στην Αυστρία το 2021. Είναι ο σημαντικότερος Γύρος της σεζόν για την KTM, αλλά αν κρίνουμε από τα πρόσφατα αποτελέσματα, είναι έτοιμοι για τη μάχη.

ΣΤΗ ΜΑΧΗ: Επιστροφή στη μάχη του βάθρου για…

Θεαματικός στο ένα γύρο και πάντα στη μάχη στους Αγώνες, ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) είναι επικεφαλής της προσπάθειας της Yamaha. Είναι 9ος στη βαθμολογία, μόλις 7 βαθμούς πίσω από τον Johann Zarco (CASTROL Honda LCR), και οι δύο Γάλλοι θέλουν να μείνουν στη μάχη για την εξάδα. Το Brno ήταν καταστροφικό για τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), καθώς δεν πήρε ούτε έναν βαθμό – πρώτη φορά από την Γερμανία το 2024. Είναι 5ος στη γενική, λίγο μπροστά από τον συναθλητή του, Franco Morbidelli, ο οποίος επιστρέφει και παραμένει στη μάχη για την πεντάδα, τρεις μόλις βαθμούς πίσω. Συμπληρώνοντας τη δεκάδα, ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) είναι ο κορυφαίος rookie του δεύτερου μισού της σεζόν, με διαφορά 28 βαθμών από τον Viñales, μετά την απουσία του τελευταίου.

ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ: Κυνηγώντας τη δεκάδα

Με βάθρο στο Red Bull Ring το 2022 και δύο συνεχόμενα πλασαρίσματα στη δεκάδα πριν το καλοκαίρι, ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) είναι ο δεύτερος καλύτερος αναβάτης της Yamaha και βρίσκεται στη 14η θέση, ισόβαθμος με τον Luca Marini (Honda HRC Castrol). Ο συναθλητής του Marini, Joan Mir, θα χρειαστεί λίγη έξτρα τύχη μετά το συμβάν με τον Alex Marquez στο Brno. Ο Mir παραδοσιακά αγαπά την Αυστρία και είναι μόλις 10 βαθμούς πίσω από τον Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), ενώ οι Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda LCR) συμπληρώνουν τη λίστα. Ο Chantra ελπίζει να αγωνιστεί ξανά στο μέρος όπου είχε ανέβει στο βάθρο στην Moto2™ το 2022, ενώ ο Oliveira επιστρέφει στη σκηνή της πρώτης του νίκης στο MotoGP το 2020.

Έτοιμοι; Το MotoGP είναι. Το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο επιστρέφει με το BWIN Grand Prix της Αυστρίας καθώς ξεκινά το δεύτερο μισό της σεζόν – με τον Marc Marquez να στοχεύει να καλύψει το μοναδικό κενό στο βιογραφικό του και τους υπόλοιπους να προσπαθούν να κόψουν τη φόρα του. Συντονιστείτε για τον 13ο Γύρο αυτό το Σαββατοκύριακο!