του Δημήτρη Διατσίδη

Το γνωστό τραγούδι του Αντύπα λέει:

“Για τα λεφτά τα κάνεις όλα

Για τα λεφτά δεν μ’ αγαπάς

Μα θα ‘ρθει κάποτε η ώρα

Και δε θα ξέρεις πού χρωστάς”

σε στίχους των Δημήτρη Μηλιού και Γιάννη Λελάκη.

Πολλοί στο MotoGP κατηγορούν τον Jorge Martin για το ότι με αυτό το σκεπτικό πέρυσι “δεν αγαπούσε” την Aprilia και ήθελε να πάει στην Honda και φέτος ήδη την άφησε για τα μάτια της Yamaha για το 2027 & 2028. Αντίστοιχα για τα λεφτά της Yamaha o Fabio Quartararo – που σήμερα έγινε 27 χρόνων) έμεινε το 2025 και 2026 στην Ιαπωνική εταιρία, με απολαβές 24 εκ. € και τώρα για τα επόμενα δύο χρόνια θα πάρει 30 εκ. από την Honda. Στα 29 μπορεί να έρθει η ώρα των επόμενων δύο γραμμών των στοίχων, αλλά έχοντας εξασφαλίσει αυτά τα 54 εκ., ουδόλως θα νοιάζεται για το που χρωστάει, αφού θα μπορεί να ξεπληρώσει.

Ο Jorge Martin που μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που κατέκτησε το 2024 απέκτησε 27 κατάγματα το 2025 και με ένα συμβόλαιο περίπου 4 εκ. € από την Aprilia, άλλαξε τρόπο σκέψης και προσπάθησε να σπάσει το συμβόλαιό του για να πάει στην Honda που του πρόσφερε τριετές συμβόλαιο 30 εκ. €. Η ρήξη δεν έγινε, με την πλευρά της Aprilia να αρνείται να τον αφήσει και έτσι προσαρμόζεται σιγά-σιγά στην τελευταία του χρονιά με το Ιταλικό εργοστάσιο, κερδίζοντας έναν Αγώνα Sprint και ανεβαίνοντας στο βάθρο στους κανονικούς Αγώνες.

Ο Ισπανός αλλάζει προσέγγιση και έτσι φέτος: τέλος η εμμονή με τους Τίτλους, προτεραιότητα έχει η σταθερότητα. «Δεν πρόκειται να παίρνω πλέον περιττά ρίσκα».

Ο Jorge Martin άλλωστε και στο τέλος του 2025 πέρασε «από το βάθρο με σαμπάνια σε τρεις μήνες στο νοσοκομείο», όπως δήλωσε στη Marca — μια πλήρης ανατροπή μετά τα 27 κατάγματα που υπέστη το 2025, τα οποία άλλαξαν την οπτική και την προσέγγισή του. Σήμερα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όμως ο Τίτλος παραμένει μακρινός στόχος: «Αυτή τη στιγμή είναι ένα όνειρο θερινής νυκτός».

Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει τη φιλοδοξία του. «Είμαι εδώ γιατί θέλω να κερδίζω», ξεκαθάρισε, διατηρώντας όμως σαφή γραμμή: χωρίς βιασύνη. «Το να σκέφτομαι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι λίγο πρόωρο. Θέλω να το πηγαίνω μέρα με τη μέρα και να δούμε πού θα καταλήξουμε». Η αλλαγή στη νοοτροπία του φαίνεται κυρίως στον τρόπο που διαχειρίζεται τους αγώνες: «Κάποιες φορές η τέταρτη θέση είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και αυτό πρέπει να πάρουμε. Άλλες μέρες μπορούμε να κερδίσουμε. Το να μην παίρνεις περιττά ρίσκα είναι το κλειδί».

Το 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής, εντός και εκτός πίστας. «Για να αποδίδεις στην πίστα, πρέπει να είσαι καλά και εκτός αυτής», εξήγησε, τονίζοντας ότι οι δυσκολίες τον έκαναν «όχι έναν διαφορετικό άνθρωπο, αλλά έναν πιο ώριμο». Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα εστιάζει αποκλειστικά στο παρόν: «Δεν μπορώ να σκέφτομαι δύο εβδομάδες μπροστά· σκέφτομαι την Jerez και τι θα γίνει εκεί».

Η έναρξη της σεζόν, παρά τις δυσκολίες, ξεπέρασε κάθε προσδοκία: «Δεν περίμενα να ξεκινήσω έτσι, ειδικά χωρίς προετοιμασία και όχι στο 100%. Ήταν απίστευτο». Γι’ αυτό και χρειάζεται συγκέντρωση: το Πρωτάθλημα είναι μακρύ και η συνέπεια είναι η προτεραιότητα.

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του, είχε σημαντική βοήθεια και από τον Marc Marquez. «Σε μια στιγμή αμφιβολίας, μου πρότεινε τον χειρουργό που θεωρούσε τον καλύτερο. Όλα πήγαν καλά και θα του είμαι πάντα ευγνώμων». Μια κίνηση εκτός πίστας που ενισχύει τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ τους.

Τώρα ο Martin έχει επιστρέψει ανταγωνιστικός, πιο σταθερός και πιο συνειδητοποιημένος. Ο Τίτλος δεν αποτελεί εμμονή, αλλά παραμένει εκεί, στο βάθος. Και αν παρουσιαστεί η ευκαιρία στους τελευταίους αγώνες, δεν θα διστάσει: «Αν παλεύουμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με δύο ή τρεις αγώνες να απομένουν, θα τα δώσουμε όλα για να το κερδίσουμε».

Έχοντας όμως ήδη ένα καλό συμβόλαιο για το 2027 – το οποίο θα ανακοινωθεί και επισήμως σε λίγο καιρό – είναι αμφίβολο το πόσο θα ρισκάρει για να αποκτήσει ένα 28ο σπασμένο κόκαλο…

Γιατί μπορεί τελικά να αγαπά την Aprilia και να κάνει την κίνησή του για τα λεφτά της Honda, αλλά η υγεία και η σκέψη ότι η αγωνιστική καριέρα έχει κοντινή ημερομηνία λήξης, μπορεί να αλλάζει την προσέγγιση στην αντιμετώπιση του ρίσκου. Και όλοι εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κατακρίνουμε αυτούς τους οδηγούς για τις ανάλογες επιλογές τους. Έτσι κι αλλιώς “είναι πολλά τα λεφτά Άρη” – για να θυμηθούμε μια άλλη ατάκα του Διονύση Παπαγιανόπουλου από την ταινία Λόλα – ώστε να επηρεάζουν τις αποφάσεις των καλύτερων οδηγών του κόσμου.