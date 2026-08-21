Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Σε αντίθεση με τον αναβάτη στο προηγούμενο βίντεο, εδώ, παρά το όχι και τόσο ”κατάλληλο” ύψος της αναβάτριας όλα πήγαν καλά.

Όταν τα πόδια δεν φτάνουν να πατήσουν με ασφάλεια στο έδαφος, χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση και, κυρίως, αρκετή εξάσκηση.

Η λύση που έχει βρει η αναβάτρια είναι απλή, κάθε φορά που σταματάει, αντί να προσπαθεί να κρατήσει τη μοτοσυκλέτα ισορροπημένη στις μύτες των ποδιών της, κατεβαίνει σβέλτα από τη σέλα και στέκεται δίπλα της.

Μόλις έρθει η ώρα να ξεκινήσει, μια γρήγορη κίνηση αρκεί για να βρεθεί ξανά πάνω στη μοτοσυκλέτα.

Μπορεί να μην είναι η πιο… συμβατική τεχνική, είναι όμως αποτελεσματική.

Και τελικά, όταν τα πόδια δεν φτάνουν, φαίνεται πως φτάνει η τεχνική!