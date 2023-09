Επιμέλεια: Νεκτάριος Διατσίδης

Η δεύτερη σεζόν της βραβευμένης σειράς ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Behind the Dream» καταδύεται στον χαρακτήρα που ζητούν περισσότερο οι θεατές: τον Santi Hernandez.

Ένας σταθερός χαρακτήρας από την πλευρά του Marc Marquez, ο Santi Hernandez άρχισε να συνεργάζεται για πρώτη φορά με το #93 το 2011, όταν έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Moto2. Μαζί έχουν κερδίσει επτά Παγκόσμια Πρωταθλήματα, έξι στην κορυφαία κατηγορία στα διάσημα χρώματα της Repsol Honda Team, με τον Santi ως επικεφαλής μιας δεμένης ομάδας συνεργατών.

Αλλά ο Hernandez δεν βλέπει τον εαυτό του ως τον πραγματικό άνθρωπο που είναι επικεφαλής μέσα στην ομάδα: «Για μένα, ο επικεφαλής μέσα στην ομάδα είναι ο Marc. Όταν συμβαίνουν τα καλά ή τα κακά, μένει πάντα εκεί. Για μένα αυτό είναι σαν ηγέτης. Δεν είμαι ο ηγέτης, εννοώ ότι είμαι μέρος του έργου, αλλά αυτός που κάνει τη διαφορά είναι ο Marc γιατί στο τέλος, όταν είναι στη μοτοσυκλέτα, είναι αυτός. Μόνος».

Το 2013 δεν ήταν η πρώτη επιτυχία του 47χρονου με την Repsol Honda Team, καθώς το 1999 δούλεψε με τον Alex Criville ως μηχανικός αναρτήσεων συμβάλλοντας στο δρόμο του για το Πρωτάθλημα. «Την εποχή που δούλευα με τον Alex (Crivillé) ή με τον Valentino (Rossi) ήταν αποκλειστικά για να προσπαθήσω να βοηθήσω στη ρύθμιση της ανάρτησης», σκέφτεται ο Santi Hernandez. «Ο ρόλος μου είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος. Πάνω απ’ όλα, ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τον αναβάτη με αυτά που μας λέει ο μηχανικός της ανάρτησης, αυτά που μας λέει ο μηχανικός των ελαστικών, αυτά που μας λένε οι μηχανικοί της Honda HRC, του κινητήρα και του πλαισίου. Οργανώνουμε τα πάντα με τους μηχανικούς».

Το νεότερο κεφάλαιο της σειράς Behind the Dream ασχολείται επίσης με το πώς και γιατί ο «Santi» εργάστηκε στο MotoGP μετά από μια παιδική ηλικία που πέρασε λατρεύοντας το ποδόσφαιρο. «Όταν ήμουν μικρός, μου άρεσε το ποδόσφαιρο. Αλλά στο σπίτι μου, ο πατέρας μου ήταν μηχανικός σε όλη του τη ζωή. Όταν ήμουν 12 χρονών, μου έδωσε μια μοτοσικλέτα. Άρχισε να μου αρέσει και άρχισα να οδηγώ σκούτερ», θυμάται.

Ο Hernandez είναι πλέον ένας από τους πιο επιτυχημένους «αρχηγούς πληρώματος» (αρχιμηχανικός) στο MotoGP και αποδίδει μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στους γονείς του, «Θα ήθελα να είμαι το 50% του πατέρα μου. Ένα άτομο που χωρίς σπουδές, χωρίς να έχει τις ευκαιρίες που είχα, το έκανε από πάθος και το απόλαυσε και πέτυχε αυτό που πέτυχε… Για μένα αυτή είναι η συμβουλή που παίρνω από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Και από τους δύο».

Το πλήρες επεισόδιο είναι διαθέσιμο στη σελίδα της Honda Racing Corporation στο YouTube. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του Behind the Dream με νέα επεισόδια μία φορά κάθε δύο εβδομάδες καθώς εξερευνούμε τους μηχανικούς, τους μηχανικούς, τους αναβάτες και τη διοίκηση της Repsol Honda Team και όχι μόνο…

