του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP™ επιστρέφει στην Ουγγαρία το 2025 για πρώτη φορά από το 1992.

Μόνο δύο Grand Prix έχουν πραγματοποιηθεί σε Ουγγρικό έδαφος και τα δύο στο Hungaroring.

Το πρώτο Ουγγρικό GP έγινε το 1990, όταν ο πέντε φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής του MotoGP Mick Doohan πήρε την πρώτη του νίκη.

Το 1992, το MotoGP επέστρεψε στο Hungaroring και αυτή τη φορά νικητής ήταν ένας άλλος Θρύλος του MotoGP™: ο Eddie Lawson, που πήρε την τελευταία του νίκη και την πρώτη για την Cagiva στην κατηγορία.

Το 2025, το MotoGP επιστρέφει στην Ουγγαρία στην ολοκαίνουργια πίστα Balaton Park.

Η πίστα φιλοξένησε τον πρώτο της Γύρο στο WorldSBK τον Ιούλιο, με όλες τις τρεις κούρσες να κερδίζονται από τον μελλοντικό αναβάτη του MotoGP για το 2026, Toprak Razgatlioglu.

Το Balaton Park είναι η 75η διαφορετική πίστα που φιλοξενεί Grand Prix της κορυφαίας κατηγορίας και η 32η στη σύγχρονη εποχή.

Είναι μία από τις έξι πίστες στο τρέχον ημερολόγιο που έχουν φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, μαζί με τις Aragon, Austin, Sachsenring, Phillip Island και Valencia

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στο Ουγγρικό GP, ο δοκιμαστής της Honda, Aleix Espargaro, θα αντικαταστήσει τον τραυματία Somkiat Chantra στην LCR Honda Idemitsu, και ο Pol Espargaro θα αντικαταστήσει τον τραυματία Maverick Viñales στην Red Bull KTM Tech3.

Όλοι οι αναβάτες της Ducati: Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio και Franco Morbidelli, έκαναν δοκιμές με μοτοσυκλέτα παραγωγής της Ducati νωρίτερα τον Αύγουστο στο Balaton Park.

Μόνο ένας ενεργός αναβάτης έχει βαθμολογηθεί σε όλα τα 13 Tissot Sprint φέτος: ο Marc Marquez.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

94 Αν μια Ducati προκριθεί στην πρώτη τριάδα, θα είναι το 94ο συνεχόμενο GP όπου αναβάτης της Ducati ξεκινά από την πρώτη σειρά, ένα σερί που ξεκίνησε από τη Valencia το 2020.

80 Η Ducati βρίσκεται σε σερί 79 συνεχόμενων βάθρων. Ένα ακόμα θα επεκτείνει το δικό της ρεκόρ στα 80. Ο μόνος κατασκευαστής με περισσότερα είναι η Honda, με 83 από το FIM GP του 1993 έως το GP στην Imola το 1999.

22 Αν ο Marc Marquez κερδίσει στο Balaton Park, θα είναι η 22η διαφορετική πίστα MotoGP στην οποία έχει νικήσει. Το ρεκόρ στο MotoGP ανήκει στον Mick Doohan με 24, ακολουθούμενος από τον Valentino Rossi (23).

20 Ο rookie Fermin Aldeguer θα είναι 20 ετών και 141 ημερών την Κυριακή και θα ήταν ο δεύτερος νεότερος νικητής στο MotoGP μετά τον Marc Marquez (20 ετών και 63 ημερών στο Austin, 2013), αν κερδίσει την Κυριακή.

7 Ο Marc Marquez είναι σε σερί έξι συνεχόμενων νικών σε Αγώνες Sprint. Μια ακόμα νίκη θα επεκτείνει το δικό του ρεκόρ σε επτά διαδοχικές νίκες Sprint.

7 Αν ο Marc Marquez κερδίσει την Κυριακή, θα είναι η πρώτη φορά από το 2014 που κερδίζει επτά GP στη σειρά, όταν είχε κερδίσει τα πρώτα 10 και μόλις η δεύτερη φορά που το καταφέρνει.

6 Υπάρχουν έξι αναβάτες στο grid που θα μπορούσαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Raul Fernandez, Pedro Acosta, Luca Marini, οι rookies Ai Ogura και Fermin Aldeguer, και ο αναπληρωματικός αναβάτης Pol Espargaro.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Buddh International Circuit (Ινδία) – 2023: Marco Bezzecchi (Ducati)

Mandalika Street Circuit (Ινδονησία) – 2022: Miguel Oliveira (KTM)

Algarve (Πορτογαλία) – 2020: Miguel Oliveira (KTM)

Buriram (Ταϊλάνδη) – 2018: Marc Marquez (Honda)

Red Bull Ring (Αυστρία) – 2016: Andrea Iannone (Ducati)

Termas de Rio Hondo (Αργεντινή) – 2014: Marc Marquez (Honda)

Circuit of the Americas (ΗΠΑ) – 2013: Marc Marquez (Honda)

MotorLand Aragon (Ισπανία) – 2010: Casey Stoner (Ducati)

Silverstone (Μ. Βρετανία) – 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)

Indianapolis Motor Speedway (ΗΠΑ) – 2008: Valentino Rossi (Yamaha)

Misano World Circuit Marco Simoncelli (Ιταλία) – 2007: Casey Stoner (Ducati)

Istanbul Park (Τουρκία) – 2005: Marco Melandri (Honda)

Laguna Seca (ΗΠΑ) – 2005: Nicky Hayden (Honda)

Shanghai International Circuit (Κίνα) – 2005: Valentino Rossi (Yamaha)

Lusail International Circuit (Κατάρ) – 2004: Sete Gibernau (Honda)

