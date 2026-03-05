του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP του Κατάρ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Πρωταθλήματος θα γίνει από τις 12 έως τις 14 Απριλίου, πριν ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή περιοδεία στις 24 Απριλίου.

Όμως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί αμφιβολίες για το GP της Lusail: η MotoGP SEG (πρώην Dorna) εξετάζει πιθανή αναβολή στο ημερολόγιο του 2026.

Ο Carmelo Ezpeleta (CEO) επαναλαμβάνει επίσης τη μελλοντική στρατηγική του MotoGP, με αγώνες όλο και πιο κοντά σε μεγάλες πόλεις, αλλά μόνο σε πίστες που εγγυώνται υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Το MotoGP παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το Grand Prix του Κατάρ, που είναι προγραμματισμένο για τις 10–12 Απριλίου στην Lusail, παραμένει προς το παρόν αβέβαιο.

Αυτό επιβεβαίωσε ο CEO της MotoGP Sports Entertainment Group— Carmelo Ezpeleta, μιλώντας την Τετάρτη στη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός επικεφαλής παραδέχθηκε ότι, υπό το φως της σύγκρουσης στην περιοχή, θα είναι δύσκολο να διεξαχθεί ο αγώνας στις 12 Απριλίου, διευκρίνισε όμως ότι το MotoGP δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης της Lusail με άλλη πίστα.

«Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα πάμε στο Κατάρ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να αγωνιστούμε στις 12 Απριλίου. Βρισκόμαστε σε επαφή με τους διοργανωτές και θα λάβουμε σύντομα μια απόφαση», εξήγησε ο Ezpeleta.

Η πρώην Dorna αξιολογεί λοιπόν πιθανές εναλλακτικές, μεταξύ των οποίων και την αναβολή του αγώνα για αργότερα μέσα στο ημερολόγιο, κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται να αποτελεί το πιθανότερο σενάριο.

«Πάντα έχουμε ένα σχέδιο Β», πρόσθεσε, «και είμαστε πολύ καλοί στο να αναδιοργανώνουμε το ημερολόγιο όταν χρειάζεται».

Η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο το MotoGP. Υπάρχουν επίσης αμφιβολίες και για ορισμένους αγώνες της Formula 1 στην περιοχή που είναι προγραμματισμένοι για τον Απρίλιο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ezpeleta μίλησε επίσης για τη μελλοντική στρατηγική του MotoGP, η οποία στοχεύει να φέρει ολοένα και περισσότερους αγώνες κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Η ιδέα είναι να αξιοποιηθούν πίστες που βρίσκονται μέσα σε πόλεις ή πολύ κοντά σε αυτές — όπως η Αδελαϊδα στην Αυστραλία και η Goiania στην Βραζιλία — υπό την προϋπόθεση ότι θα εγγυώνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας, που παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα της MotoGP SEG.