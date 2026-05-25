του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Matteo Vannucci και η ομάδα REVO-M2 χαρίζουν στην Aprilia την πρώτη της νίκη στην κατηγορία Sportbike στο Most!

Το νικηφόρο σερί του Hank Vossberg συνεχίζεται στο Twins Cup, με δύο νίκες στην πίστα Barber!

Θετικό Σαββατοκύριακο και για την ομάδα INCompetition, με τον Alfie Davidson να εξασφαλίζει μία νίκη και ένα βάθρο στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Sportbike στο Donington!

Ήταν ένα Σαββατοκύριακο όπου η Aprilia πρωταγωνίστησε σε πολλά μέτωπα. Στον 3ο Γύρο της κατηγορίας Sportbike στο Most, ο Matteo Vannucci και η ομάδα REVO-M2 κατέκτησαν μια ιστορική πρώτη θέση στον Αγώνα 1, οδηγώντας μπροστά από την πρώτη κιόλας στροφή μέχρι την καρό σημαία.

Αυτή η νίκη επιβεβαίωσε την εξαιρετική αίσθηση που έχει αποκτήσει ο Ιταλός αναβάτης με την Aprilia RS 660, κάτι που ήταν ήδη εμφανές από τις Ελεύθερες Δοκιμές της Παρασκευής. Μαζί με μια σταθερή 4η θέση στον Αγώνα 2, το αποτέλεσμα αυτό επιτρέπει στον Vannucci να ανακτήσει πολύτιμους βαθμούς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, όπου πλέον βρίσκεται μόλις 5 βαθμούς μακριά από την 3η θέση.

Ο Matteo Vannucci έφερε ξανά την Aprilia στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μέσα στο paddock του World Superbike, 10 χρόνια μετά την τελευταία επιτυχία της μάρκας, που είχε επιτευχθεί από τον Leon Haslam το 2016 στον Αγώνα 2 στο Qatar με την Aprilia RSV4 RF. Το ίδιο Σαββατοκύριακο, η Aprilia είχε πετύχει και διπλή νίκη, με τον Jordi Torres να κερδίζει τον Αγώνα 1 με την RSV4 RF.

Η Aprilia πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και στο MotoAmerica. Στην πίστα Barber Motorsports Park, ο Hank Vossberg κυριάρχησε πλήρως στον 3ο Γύρο του Twins Cup — της ενδιάμεσης κατηγορίας του Αμερικανικού πρωταθλήματος — κατακτώντας ένα εντυπωσιακό «διπλό» με νίκες σε Αγώνα 1 και Αγώνα 2. Ξεκινώντας από την pole position, το 15χρονο ταλέντο της ομάδας Robem Engineering πέτυχε δύο μοναχικές νίκες, αποδεικνύοντας ότι είναι εξαιρετικά γρήγορος και ανταγωνιστικός με την Aprilia RS 660 ήδη από τις πρώτες Δοκιμές της Παρασκευής. Χάρη σε αυτά τα αποτελέσματα, ο Vossberg διατηρεί σταθερά την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα με 136 βαθμούς, έχοντας διαφορά 45 βαθμών από τον πλησιέστερο αντίπαλό του.

Στα αποτελέσματα του Vossberg προστέθηκε και η εντυπωσιακή εμφάνιση του Logan Cunnison στον Αγώνα 2. Ξεκινώντας από την 4η θέση της εκκίνησης, ο αναβάτης της ομάδας Speed Demon Racing τερμάτισε 3ος την Κυριακή, ανεβάζοντας άλλη μία Aprilia στο βάθρο. Συνολικά, ο Γύρος στην πίστα Barber επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δύναμη και την ανταγωνιστικότητα της Aprilia, με τέσσερις RS 660 να βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα στον Αγώνα 1 και πέντε στον Αγώνα 2.

Η θετική πορεία της Aprilia συνεχίζεται και στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Superbike. Στο Donington Park, ο Alfie Davidson ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του 2ου Γύρου της κατηγορίας Pirelli Sportbike του Βρετανικού πρωταθλήματος. Ξεκινώντας από την pole position, ο νεαρός αναβάτης της ομάδας INCompetition κατέκτησε τη νίκη στον Αγώνα 1 και μια εντυπωσιακή 2η θέση στον Αγώνα 2, τερματίζοντας μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου πίσω από τον νικητή.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Harley McCabe (Fibre Tec Aprilia-By Mlav Racing), ο οποίος κατέκτησε δύο 3ες θέσεις με την RS 660, επιτρέποντας στην Aprilia να πετύχει διπλό βάθρο στο Donington μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χάρη σε αυτά τα αποτελέσματα, ο Davidson βρίσκεται πλέον επικεφαλής του πρωταθλήματος με διαφορά 17 βαθμών από τον McCabe.