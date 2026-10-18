Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Το τριήμερο του WorldWCR μπορεί να περιλαμβάνει δυο αγώνες αλλά ένας έφτανε για να στεφθεί η Μαρία Ερρέρα ξανά Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γυναικών.

Οι γρηγορότερες αναβάτριες στον κόσμο, επέστρεψαν στην πίστα Jerez “Angel Nieto” της Ισπανίας για τον Τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας Γυναικών. Οι διεκδικήτριες του Τίτλου, Μαρία Ερρέρα και Μπεατρίς Νέιλα, έφτασαν με μεγάλη βαθμολογική διαφορά μεταξύ τους χωρίς όμως να είναι και ικανή για να κλειδώσει το Πρωτάθλημα.

Αυτό έγινε όμως μόλις μετά τον πρώτο αγώνα του Ισπανικού τριημέρου, αφού έπειτα από επτά νίκες και συνεχή παρουσία στο βάθρο, η Μαρία Ερρέρα από το Τολέδο, στα 29 της, έβαλε τη χρυσή ενδυμασία της και στέφθηκε ξανά Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας Γυναικών.

Στην εκκίνηση η Ράμος έφυγε ταχύτατα και κράτησε την Pole, όσο η Ερρέρα #6 επιτιθόταν στην Νέιλα για να διατηρήσει τη δεύτερη θέση και έτσι έγινε, αφήνοντας την πίσω της, μα όχι για πολύ αφού στη διάρκεια του πρώτου γύρου, η Νέιλα κατάφερε να προσπεράσει και έτσι να πλασαριστεί δεύτερη ενώ πίσω τους μάχονταν Ρομπέρτα Ποζνιάνι #96 με τη Ναταλία Ριβέρα #20 για την τέταρτη θέση.

Σε επικίνδυνο σημείο βρισκόταν η Ερρέρα, όταν έχασε τη θέση της και από την Πονζιάνι, παραμένοντας ανάμεσα από εκείνη και την ομόσταβλή της. Η οδήγηση της Πρωταθλήτριας, αν και έπρεπε απλώς να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα για να κατακτήσει τον Τίτλο, ήταν εξαιρετικά επιθετική κάτι που προκάλεσε δύο λάθη, με το άνοιγμα και στα δύο, της γραμμής της.

Τα γκρουπ στον τρίτο γύρο ήταν πλέον ξεκάθαρα. Η Μπεατρίς παρέμεινε κολλημένη στη Ράμος χωρίς να την αφήσει να ξεφύγει και ακολουθώντας τον ταχύτατο ρυθμό της. Στο 1.4 δευτερόλεπτο πίσω, η Πονζιάνι αντάλλαζε θέσεις με την Ερρέρα και ακόμη πιο πίσω βρίσκονταν το γκρουπ με Τάιλα Ρελφ, Μουκλάντα Σαραπούεχ, Κλόι Τζόουνς και Ιβόν Σέρπα να μάχονται για την έκτη θέση.

Όλα έβαιναν καλώς για την Ράμος #58, μέχρι να ανακοινωθεί ότι έλαβε διπλή ποινή μεγάλου γύρου για γρήγορη εκκίνηση – jump start. Η Νέιλα #36 ήταν μια ανάσα πίσω της και αυτό σήμαινε ότι η Πάολα μετά την εκτέλεση των ποινών θα έχανε τη θέση της, κάτι που την εξώθησε σε ένα σερί σπασίματος ρεκόρ κατά τη διάρκεια του αγώνα κατεβάζοντας στο 1’51.272. Δεν έφτασε για να απομακρυνθεί από την Νέιλα, άνοιξε όμως τη διαφορά με το δεύτερο γκρουπ στα 3.4 δευτερόλεπτα.

Στη μάχη για την έκτη θέση, η Ρελφ παρέμεινε μπροστά αλλά πίσω της πλέον βρίσκονταν η Σέρπα #11, η οποία όπως κάθε αναβάτρια που αγωνίζεται σε πίστα της χώρας της, διψούσε για ένα βάθρο.

Φτάνοντας στον πέμπτο γύρο, η Νέιλα είχε αυξήσει και εκείνη τον ρυθμό της, έσπασε το ρεκόρ της Ράμος με 1’51.241 και δείχνοντας ότι κυνηγάει με ότι έχει και δεν έχει τη νίκη έστω του αγώνα.

Απέμεναν έξι γύροι όταν η Ράμος εκτέλεσε την πρώτη ποινή χάνοντας αναμενόμενα τη θέση της και διακινδυνεύοντας τη μονομαχία που έχει με την ομόσταβλη της – Πονζιάνι – για την τρίτη θέση του Πρωταθλήματος.

Πέντε γύροι ακόμη μπροστά τους και η Ερρέρα βρίσκονταν στην πέμπτη θέση, ασφαλής βαθμολογικά αλλά μέσα σε γκρουπ που ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, καθώς σχεδόν σε κάθε στροφή οι αναβάτριες οδηγούσαν ρόδα – ρόδα, η μια δίπλα από την άλλη.

Με τρεις γύρους να απομένουν για να κριθεί η Πρωταθλήτρια του 2026 η Ερρέρα #6 είχε ανέβει ξανά στην τρίτη θέση ενώ η Ράμος πλησίαζε την Νέιλα, κάνοντας ξανά ρεκόρ με 1’51.154.

Στον προτελευταίο γύρο έγιναν και τα περισσότερα ρεκόρ μέσα στον αγώνα, ενδεικτικό της έντασης των αναβατριών. Η Ράμος έδειξε ξανά την ταχύτητα που έχει παρουσιάσει σε αυτή την πίστα κάνοντας χρόνο ρεκόρ 1’50.998. Ρίσκαρε η Ράμος για τη νίκη, ρίσκαρε και η Ερρέρα για την πρώτη τριάδα, παλεύοντας με την Πονζιάνι.

Τα ρεκόρ απέδωσαν, καθώς η Ράμος όχι μόνο κατάφερε να φτάσει την Νέιλα στον τελευταίο γύρο, αλλά μπόρεσε και να την προσπεράσει, παίρνοντας πρώτη την καρό σημαία.

Η Πονζιάνι δεν υπέκυψε στις επιθέσεις που δεχόταν και πήρε το τρίτο σκαλί του βάθρου, ακολουθούμενη από την Ριβέρα, η οποία έτσι έφερε το καλύτερο αποτέλεσμά της!

Στη μάχη του τρίτου γκρουπ επικράτησε η Σέρπα καταλήγοντας στην πέμπτη θέση, προσπερνώντας μάλιστα ακόμη και τη Δις Παγκόσμια Πρωταθλήτρια! Όμως μετά τη λήξη του αγώνα, αφαιρέθηκε μια θέση από τη Σέρπα καθώς είχε πατήσει τα όρια πίστας στη στροφή 13, φέρνοντας την Ερρέρα ακόμη πιο μπροστά.

Ακόμη και εκεί όμως, στην πέμπτη θέση, ό,τι χρειάζονταν, από τον πρώτο κιόλας αγώνα του Ισπανικού τριημέρου, η Μαρία Ερρέρα το πέτυχε, κερδίζοντας τον Τίτλο. Δύο σεζόν είναι δικές της. Δύο φορές συνεχόμενα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια WorldWCR , η αναβάτρια με τις περισσότερες νίκες και θα συνεχίσει. Είχε τις πιθανότητες με το μέρος της για να κερδίσει το Πρωτάθλημα αλλά το άγχος όλους αυτούς τους μήνες, από τον προτελευταίο αγώνα τον Ιούλιου, είχε αυξηθεί καθώς υπέστη τραυματισμό στον ώμο της, κάτι που της στέρησε την κατάλληλη προετοιμασία, κάνοντας μόνο, όλες κι όλες, τρεις προπονήσεις.

Runner- up αναβάτρια, δεύτερη φορά η Μπεατρίς Νέιλα. Όπως πέρυσι, πάλεψε μέχρι το τέλος χωρίς να το βάλει κάτω. Ακόμα και με την ελάχιστη πιθανότητα να κερδίσει, κοιτούσε ψηλά, έμπαινε στην πίστα και τα έδινε όλα. Της στοίχισε αρκετά η μοναδική πτώση που είχε στην Αγγλία, φεύγοντας πολύ μακριά από τον φετινό Τίτλο και έτσι, μεταφέροντας πλέον την υλοποίηση του μεγάλου της στόχου, της κατάκτησης του Πρωταθλήματος, στην επόμενη σεζόν.

Ο αγώνας της Κυριακής θα καθορίσει την τρίτη θέση του Πρωταθλήματος. Ποια θα είναι η τριταναβάτρια του 2026;

Πάολα Ράμος | Klint Forward Racing

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα σήμερα, ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας. Όταν είδα ότι έπρεπε να κάνω δύο φορές “long lap”, ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο να καλύψω τον χαμένο χρόνο. Ωστόσο, μόλις το ολοκλήρωσα και είδα τη διαφορά από την Μπεατρίς, κατάλαβα ότι έπρεπε να προσπαθήσω – δεν είχα τίποτα να χάσω! Στον τελευταίο γύρο κατάφερα τελικά να περάσω ξανά μπροστά. Είμαι κατενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα, φυσικά. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο».

Μπεατρίς Νέιλα | Ampito Crescent Yamaha

«Ένιωσα πολύ καλά στον σημερινό αγώνα και είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω πραγματικά να βελτιώσω ή να αλλάξω στη μοτοσυκλέτα. Αύριο ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά, ανάλογα με τον καιρό, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσω να κερδίσω».

Ρομπέρτα Πονζιάνι | Klint Forward Racing

«Ήταν κρίμα για τους πρώτους γύρους, καθώς έχασα λίγο χρόνο. Ήθελα να προσπαθήσω να μείνω πιο κοντά στην Πάολα και την Μπεατρίς, αλλά η Μαρία με καθυστέρησε κάπως. Μόλις την προσπέρασα, προσπάθησα να πιέσω, όμως η στρατηγική μας σήμαινε ότι είχαμε ρυθμίσεις που ταίριαζαν περισσότερο σε αγώνα γκρουπ. Προσπάθησα επίσης να καλύψω το χαμένο έδαφος όταν είδα ότι η Πάολα έπρεπε να κάνει “long lap”, αλλά στη συνέχεια με προσπέρασε η Ριβέρα. Έκανα ό,τι μπορούσα, εστιάζοντας στο να χάσω όσο το δυνατόν λιγότερους βαθμούς από την Πάολα, δεδομένης της θέσης μου στο πρωτάθλημα. Θα δούμε αύριο· ο καιρός φαίνεται λίγο πιο αβέβαιος, οπότε όλα μπορούν να συμβούν».

Μαρία Ερρέρα | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

«Αυτός ο τίτλος σημαίνει πολλά, καθώς είναι πιο δύσκολο να κατακτήσεις ένα δεύτερο Πρωτάθλημα. Πρέπει να διαχειριστείς την πίεση και να είσαι πιο γρήγορη σε κάθε αγώνα. Απόλαυσα πραγματικά τη σεζόν με την ομάδα μου και χαίρομαι που κατέκτησα το Πρωτάθλημα μαζί τους. Η Μπεατρίς και η Πάολα με πίεσαν σε ορισμένους αγώνες και έμαθα πολλά, μεταξύ άλλων πώς να συμβιβάζομαι με ένα λιγότερο σημαντικό αποτέλεσμα, όταν αυτό είναι απαραίτητο για το Πρωτάθλημα. Είμαι πολύ περήφανη για τους δύο Τίτλους μου, διότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να δουλεύεις σκληρά όταν είσαι η εν ενεργεία Πρωταθλήτρια – πρέπει να διατηρείς την ίδια νοοτροπία και, ορισμένες φορές, δεν μπορείς να χαλαρώσεις. Πίεσα τον εαυτό μου καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, παρά τον τραυματισμό μου, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ήθελα να πιέσω στην αρχή, να νικήσω γιατί πέρυσι δεν κέρδισα αφού είχα κολλήσει στο πίσω γκρουπ… Με όλο το άγχος που είχα δεν μπορούσα να βρω την ταχύτητα μου και ήμουν αργή σε κάποια κομμάτια της πίστας. Οπότε είπα στο τέλος ότι είναι εντάξει να τερματίσω ακόμη και τέταρτη ή πέμπτη θέση. Ήμουν πολύ αγχωμένη και δεν είχα την κατάλληλη προετοιμασία καθώς οι τρεις μήνες διακοπή ήταν πάρα πολλοί και δεν μπορούσα να προπονηθώ διότι είχα τραυματίσει τον ώμο μου. Έκανα μόνο τρεις προπονήσεις, δεν μπορούσα να προπονηθώ στη Χερέθ, όσο κάποιες άλλες αναβάτριες και ήταν όλο αυτό λίγο δύσκολο να το διαχειριστώ!

Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου, καθώς, κάποιες στιγμές, τα πράγματα μπορεί να γίνουν δύσκολα».

“Αυτό το Παγκόσμιο είναι για εσάς” …που δίνετε τη μάχη με τον καρκίνο, είναι το μήνυμα της Μαρίας