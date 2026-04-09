Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το παντελόνι μοτοσυκλέτας Revit Carlin SK είναι σχεδιασμένο για τους αναβάτες που δεν θέλουν να θυσιάσουν το προσωπικό τους στυλ άλλα δεν κάνουν υποχωρήσεις στον ασφάλεια.

Με εφαρμογή Skinny Fit, αγκαλιάζει το σώμα και δείχνει ακριβώς όπως ένα ποιοτικό απλό καθημερινό jean προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντική προστασία χάρη στα προστατευτικά γονάτων και την τριπλή ραφή.

Η απόχρωση Dark Blue Used του Revit Carlin SK δίνει αυτή την “φορεμένη” όψη που το καθιστά ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη άλλα και τη τη βραδινή έξοδο.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Το Cordura® Denim (12,5oz) είναι ένα υλικό πολύ πιο ανθεκτικό από το κοινό βαμβακερό τζιν, προσφέροντας στο Revit Carlin SK, εξαιρετική αντίσταση στην τριβή χωρίς να χάνει την άνεση και την ελαστικότητά του.

Χάρη στις ιδιότητες stretch του υλικού, το Revit Carlin SK προσφέρει πλήρη ελευθερία κινήσεων, κάτι απαραίτητο στο ανέβασμα και κατέβασμα από τη μοτοσυκλέτα.

Προστασία & Ασφάλεια

Τα προστατευτικά γονάτων SEESMART™ CE-Level 1 είναι εξαιρετικά λεπτά και εύκαμπτα, ώστε να μην διαγράφονται καθόλου κάτω από το ύφασμα, ενώ παρέχουν την απαραίτητη προστασία.

Το Revit Carlin SK διαθέτει έτοιμες υποδοχές για την προσθήκη προστατευτικών SEESMART™ CE-Level 1.

Η χρήση τριπλών ενισχυμένων ραφών (triple needle stitching) στα σημεία υψηλής καταπόνησης εγγυάται μέγιστη αντοχή σε περίπτωση πτώσης.

Για καλύτερη ορατότητα τη νύχτα το Carlin SK διαθέτει ανακλαστικά στοιχεία στο ρεβέρ (γύρισμα) του παντελονιού, που φαίνονται όταν είναι διπλωμένο.

Τέλος η κορυφαία για τζιν πιστοποίηση Class AA (EN 17092-3:2020) εγγυάται υψηλή προστασία.