Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla, Gpiazzophotography.com

Η Klint Forward Racing, η Πρωταθλήτρια ομάδα για το WorldWCR 2025, φέτος εκτός του Πρωταθλήματος Γυναικών θα έχει συμμετοχή στην Moto2, την Moto Junior και τις 6 Heures Moto.

Η ομάδα του Giovanni Cuzari με έδρα την Ελβετία δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε αθλητικούς αγώνες από το 2009, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στην κατηγορία Moto2 ως Εργοστασιακή Ομάδα. Από το 2024, επεκτάθηκε επίσης στην MotoE και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών.

Η εκδήλωση παρουσίασης για το 2026 της KLINT Forward Racing, πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 28 Ιανουαρίου. Συγκεντρώνοντας συνεργάτες, μέσα ενημέρωσης, επαγγελματίες του κλάδου και καλεσμένους για να ξεκινήσουν επίσημα τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Είχαμε την τιμή να μιλήσουμε με τις δυο αναβάτριες του WorldWCR, την CEO της ομάδας – Martina Cuzari και με τον αναβάτη – Gianmaria Casciana.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αποκαλύφθηκαν οι μοτοσυκλέτες που θα συμμετάσχει η ομάδα στα διεθνή πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη του έργου KLINT Forward, το οποίο συνεχίζει να εδραιώνεται ως βασικός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για την κατηγορία Moto2, συνεχίζουν το ταξίδι τους με την ομάδα οι αναβάτες: Jorge Navarro #9 και Alex Escrig #11. Οι μοτοσυκλέτες του 2026 διαθέτουν σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο – το οποίο σχεδιάζει η ίδια η ομάδα – και την ανάρτηση.

Για την κατηγορία Moto Junior η ομάδα θα αγωνιστεί με τον Stefano Nepa, ο οποίος θα συμμετέχει στο πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση της ομάδας στις δομές της Moto2. Δυστυχώς, ο Ιταλός αναβάτης δεν κατάφερε να παραβρεθεί στη παρουσίαση λόγω τραυματισμού κατά την προπόνηση.

Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών WorldWCR – στο οποίο πέρυσι η Maria Herrera πήρε το Πρωτάθλημα με την Klint Forward – η ομάδα θα συμμετάσχει με την Paola Ramos και την Roberta Ponziani.

Για την νεοφερμένη Paola Ramos, αυτό σηματοδοτεί το απόλυτο ντεμπούτο της στο Πρωτάθλημα, ενώ η Roberta Ponziani με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, εξασφάλισε την θέση της για ακόμη μια φορά στην ομάδα.

Martina Cuzari “ Το πάθος είναι αυτό που θα σε φτάσει στη κορυφή, δεν είναι το φύλο ”

Η Martina Cuzari είναι η CEO της Klint Forward Racing και βρίσκεται στον χώρο των motorsports εδώ και 12 χρόνια. Αδιαμφισβήτητο είναι το πόσο παθιασμένη είναι με αυτό που κάνει και το πόσο αγαπάει τη δουλειά της. Στην εκδήλωση φρόντισε να παρουσιάσει κάθε μέλος της «οικογένειας» Forward (ακόμα και τον μασέρ) ενώ μπορούσες να δεις στο πρόσωπο της πόσο περήφανη ήταν για το κάθε άτομο.

Η μόνη δυσκολία που αντιμετωπίζει είναι το ημερολόγιο αγώνων, λόγω των διαφορετικών πρωταθλημάτων που συμμετέχουν. Δυστυχώς, υπάρχουν μερικοί αγώνες που οι ημερομηνίες τους συμπίπτουν και αυτό δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν είχε την ευκαιρία το 2025 να είναι παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις του WorldWCR ενώ είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνη.

Πιστεύει και η Martina και η ομάδα της στις δυνατότητες των γυναικών, γιατί το πάθος είναι αυτό που θα σε φτάσει στη κορυφή, δεν είναι το φύλο. Αναφέρει πως όταν είναι μικρές οι αναβάτριες παλεύουν και ανταγωνίζονται χωρίς σκέψη. Θυμάται την Herrera με τον Quartararo. Εκεί δεν βλέπεις διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών, παλεύουν όλα τα ίδιο. Αλλά μετά λόγω κάποιων προκαταλήψεων κάτι αλλάζει στο τρόπο που αντιμετωπίζουν τη «μάχη», κάτι που δύσκολα εξηγείς με καθώς πρέπει τρόπο, αναφέρει η Martina.

Έχει βάλει στόχο να δημιουργήσει μια οργάνωση όπως η Διεθνή Ένωση Αγώνων Γυναικών. Θα ήθελε κάτι πιο ηθικό, πιο χρήσιμο, που να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις γυναίκες που είναι ήδη παρούσες και όλες τις γυναίκες που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο. Το κεντρικό θέμα δεν θα είναι μόνο εκπαιδευτικό αλλά θα ρίχνει μεγάλη βαρύτητα και στα γυναικεία δικαιώματα σε όλο τον κόσμο ώστε να είμαστε όλες ασφαλείς.

«Επειδή στον κόσμο μας μερικές φορές δεν είναι δύσκολο να με παρεξηγήσουν. Το ότι έχω πάθος για τη δουλειά μου και χαμογελάω, δεν σημαίνει ότι είμαστε φίλοι. Σημαίνει απλώς ότι είμαι επαγγελματίας, ξέρω πώς να κάνω τη δουλειά μου και ότι πρέπει να με σέβεσαι όπως σε σέβομαι εγώ.»

Roberta Ponziani «Φέτος θα είμαι πιο συνεπής και γρήγορη»

Είναι πολύ χαρούμενη για τη φετινή σεζόν και ανυπομονεί αν μη τι άλλο να ξεκινήσει. Φέτος ξεκινάει και λίγο νωρίτερα και αυτό την ευχαριστεί ακόμη παραπάνω. Στην περσινή σεζόν, είχε επιτύχει μια καλή αρχή αλλά στα μέσα έκανε κάποια λάθη που της στοίχησαν την 3η θέση στο Πρωτάθλημα. Φέτος είναι αποφασισμένη, έχει εντοπίσει ποια ήταν αυτά τα λάθη και πως να τα επιλύσει. Δηλώνει συνεπής και γρήγορη για το 2026.

Γνώρισε καλύτερα την Paola Ramos, την ομόσταβλη της, μόλις δυο μέρες πριν. Έχει καταλάβει ότι η Paola είναι γρήγορη και προσηλωμένη στο στόχο της, ενώ επειδή είναι και νεαρή έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Πιστεύει ότι θα έχουν μια πολύ καλή συνεργασία διότι η Paola είναι εκδηλωτικά «μάχιμη» ενώ εκείνη είναι πιο χαμηλών τόνων.

Αναδρομή στο παρελθόν «Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα με τον Alex De Angelis!»

Η Roberta, το 2023, όταν στέφθηκε Πρωταθλήτρια του Ιταλικού Πρωταθλήματος Γυναικών και πήρε την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών ήταν στην ομάδα Rock ‘N’ Dea του Alex De Angelis. Στην ίδια ομάδα ήταν ο Έλληνας αναβάτης Γιάννης Περιστεράς το 2024 και το 2025, όπου συμμετείχε στο Ιταλικό Yamaha R7 CUP.

Η Ιταλίδα αναβάτρια γνώριζε των Alex χρόνια πριν ξεκινήσουν τη συνεργασία. Αναφέρει πως έμαθε πολλά από εκείνον και ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν διακόπηκε ποτέ η επικοινωνία που έχουν και ο Alex είναι πολύ περήφανος που η Ponziani μάχεται πλέον στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενώ βοήθησε να έρθει σε επαφή με τον Giovanni Cuzari, τον ιδιοκτήτη της Klint Forward.

Paola Ramos «Το 2026 ξεκινάει σήμερα»

Στα χρώματα της Klint Forward Racing πλέον και ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της βγαίνει πραγματικότητα. Είναι περήφανη που είναι μέλος της Klint Forward Racing και θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να μείνει μπροστά με σκοπό να φέρει άλλη μια νίκη πρωταθλήματος στην ομάδα της. Η Ισπανίδα αναβάτρια βλέπει πολύ θετικά την συνεργασία με την Roberta Ponziani, πιστεύει ότι η μια μπορεί να βοηθήσει την άλλη να εξελιχθούν και να κινηθούν ως ομάδα.

Από τις πίστες που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα WorldWCR 2026, δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί σε κάποια παραπάνω πέρα από την Jerez που ξέρει ήδη από το Yamaha R7 και το Portimao στο οποίο θα γίνει το επίσημο τεστ. Έχει βασίσει τις γνώσεις της σε πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια που περιέχουν προσομοιώσεις των πιστών και ελπίζει να τις αξιοποιήσει όταν έρθει η ώρα του αγώνα.

Ο περήφανος πατέρας της Paola Ramos μας ανέφερε – με πλατύ χαμόγελο – πως ζει και ο ίδιος το όνειρο του βλέποντας την κόρη του να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Φυσικά κάνει εικόνα την Paola να αγωνίζεται στο MotoGP, δίπλα από σπουδαίους αναβάτες αλλά χρονικά είναι λίγο μακριά ακόμα.

Gianmaria Casciana #81 «Μοτοσυκλέτα-πιλότοι γίνονται ένα και αυτό είναι κάτι απερίγραπτο.»

Δεν μπορούσες να μην παρατηρήσεις πως καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, ο αναβάτης της Forward, Casciana, χάιδευε «σαν μωρό» τη μοτοσυκλέτα του.

O Gianmaria έλαβε μέρος στον αγώνα αντοχής 6 Hours Spa-Francorchamps, στο οποίο πέρυσι τερμάτισε 3ος στην STK κατηγορία 600 SSP. Περιμένει πως και πως να ξεκινήσει το Pro Honda Cup CIV, στο οποίο θα αγωνιστεί με την CBR 600RR HRC. Πέρυσι έκανε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα και με αξιοσημείωτες επιδόσεις απέδειξε πως μπορεί να παλέψει και με τους πιο δυνατούς της κατηγορίας.

Με περίσσιο ενθουσιασμό μας είπε πόσο ανυπομονούσε για την παρουσίαση, για να έρθει σε επαφή με τη μοτοσυκλέτα και να τη δει από κοντά. Γιατί, όπως λέει ο Gianmaria, όλοι οι πιλότοι γίνονται ένα με τη μοτοσυκλέτα και αυτό είναι κάτι απερίγραπτο και μοναδικό.