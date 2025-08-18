Του Γιώργου Παλληκάρη

Ιδιαίτερες συστάσεις για την Mustang Mach-E που εισήγαγε καινοτόμο σχεδίαση σε συνδυασμό με κορυφαίες τεχνολογίες και χαρακτηριστικά, δεν χρειάζονται. Η Mach-E ήταν το πρώτο μοντέλο μιας σειράς επαναστατικών EV της Ford που ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα. Ήρθε στην Ευρώπη το 2021 και από τότε έχει καταφέρει να πουλήσει πάνω από 90.000 μονάδες, όντας ένα μοντέλο που προσφέρει το απόλυτο πακέτο. Τεράστια αυτονομία (600+χλμ.), χώρους για πέντε, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά και επιδόσεις που φτάνουν τα 487 άλογα (έκδοση GT).

Τι καινούργιο φέρνει η ανανεωμένη Mustang Mach-E

Η Mustang Mach-E αποκτά νέα χρωματική παλέτα, με 3 νέες αποχρώσεις, τις: Velocity Blue, Molten Magenta και Terrain. Παράλληλα το μοντέλο, αποκτά στο μπροστινό μέρος τμήμα ένα μαύρο splitter, ενώ η κορυφαία έκδοση GT να φέρει μία νέα σπορ μαύρη μάσκα. Μάλιστα πλέον από τις πιο απλές εκδόσεις, είναι διαθέσιμες οι 19άρες μαύρες ζάντες, που μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμες από την πλουσιότερη (Premium) έκδοση, ενώ το μοντέλο αποκτά και αντλία θερμότητας, η οποία βρίσκεται στο μπροστινό μέρος επιτρέποντας μια πιο ενεργειακά αποδοτική θέρμανση της καμπίνας.

Με τεχνολογία BlueCruise

Η τεχνολογία BlueCruise που συνοδεύει την Mustang Mach-E είναι η πρώτη του είδους της στην Ευρώπη καθώς ανεβάζει το σύστημα υποβοήθησης οδηγού σε άλλο επίπεδο. Όταν το Ford BlueCruise ενεργοποιηθεί, ελέγχει το τιμόνι, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα του οχήματος με την επίβλεψη του οδηγού και την ετοιμότητά του να παρέμβει. Είναι διαθέσιμο σε προεπιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων με σταθερό διαχωριστικό, που ονομάζονται Hands-free Blue Zones, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 95% του ελληνικού οδικού δικτύου.

Εάν χρειαστεί ο οδηγός να επέμβει, τότε υπάρχει αρχικά οπτική προειδοποίηση, η οποία μετατρέπεται σε φωνητική, και εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί, το όχημα φρενάρει ομαλά και οδηγείται αυτόματα στην άκρη του δρόμου με ασφάλεια. Μάλιστα πραγματοποιεί αυτόματα ασύρματες ενημερώσεις ώστε να ανανεώνονται και οι Blue Zones.

Ανανεωμένο και εσωτερικά

Στο εσωτερικό, εκτός από το αναβαθμισμένο λογισμικό SYNC 4A2, ο επιλογέας ταχυτήτων μεταφέρθηκε από την κεντρική κονσόλα στην κολόνα του τιμονιού, ενώ τα χειριστήρια των υαλοκαθαριστήρων και των φλας μεταφέρθηκαν σε ένα νέο «Superstalk» μοχλό. Αυτός απελευθερώνει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στην κεντρική κονσόλα και δημιουργεί μια πιο καθαρή εμφάνιση.

Φυσικά τις εντυπώσεις κερδίζει ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 10.2 ιντσών, την ώρα που στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μία κάθετη οθόνη αφής 15.5 ιντσών, από την οποία οδηγός και συνοδηγός μπορούν να εξατομικεύσουν κάθε λειτουργία του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος infotainment SYNC4A. Μία άνετη καμπίνα που φωτίζεται και με φυσικό τρόπο από τη γυάλινη πανοραμική οροφή, την ώρα που το τεχνολογικό αποτύπωμα είναι έκδηλο σε κάθε λειτουργία του αυτοκινήτου.

Ηλεκτρικά άλογα για όλες τις ανάγκες

Η Ford Mustang Mach-E είναι αμιγώς ηλεκτρική και διαθέτει εκδόσεις για όλες τις ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα προσφέρεται σε πισωκίνητες (RWD) και τετρακίνητες εκδόσεις (AWD), με έναν και δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρίες 73 kWh και η93 kWh. H έκδοση της Mustang Mach-E με κίνηση στους πίσω τροχούς και την standard range μπαταρία αποδίδει ισχύ 268 ίππων και μέγιστη ροπή 525 Nm, με την αντίστοιχη εκδοχή του μοντέλου με την extended range μπαταρία να αποδίδει 294 ίππους. Οι τετρακίνητες εκδόσεις της νέας Mustang Mach-E αποδίδουν 370 ίππους, με τη μέγιστη ροπή να διαμορφώνεται στα 675 Nm. Στην κορυφή των εκδόσεων βρίσκεται η τετρακίνητη έκδοση GTμε 487 ίππους και 950 Nm ροπής.

Χωρίς το άγχος της αυτονομίας καθώς διανύει πάνω από 600χλμ. με μία φόρτιση

Η ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E είναι οδηγοκεντρική και ταυτόχρονα απαλλάσσει τον οδηγό από το άγχος της φόρτισης, καθώς παρέχει αυτονομία μέχρι και 600χλμ. σε μικτό κύκλο, χάρη και στην εξαιρετική επίδοση της ανάκτησης ενέργειας.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές φόρτισης. Για φόρτιση στο σπίτι, μπορείς απλώς να συνδέσεις την Mustang Mach-E στην κανονική παροχή ρεύματος. Εναλλακτικά, το προαιρετικό Ford Wallbox προσφέρει ταχύτερη φόρτιση στο σπίτι, για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορείς ακόμα και να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή FordPass για smartphone ώστε να διαχειριστείς τα προγράμματα φόρτισης στο σπίτι. Το FordPass μπορεί επίσης να εντοπίσει δημόσια σημεία φόρτισης κατά μήκος της προγραμματισμένης διαδρομής , τα οποία μπορείς να στείλεις στο σύστημα πλοήγησής σου. Επιπλέον παρέχεται πρόσβαση στο FordPass Charging Network, με περισσότερα από 155.000 δημόσια σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη καθώς και στο δίκτυο φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) υψηλής ταχύτητας IONITY, με πολλά σημεία φόρτισης σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές τοποθεσίες.

5 πράγματα που κάνουν τη Ford Mustang Mach-E ιδανική:

Προσφέρει 402λτ. χώρου στο παραδοσιακό πορτπαγκάζ και ακόμα 100λτ. στο εμπρός καπό (FRUNK)

Μπορείς να πας από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη χωρίς στάση για φόρτιση

Προσφέρει λειτουργία 1-Pedal Drive χάρη στην οποία ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο το πεντάλ γκαζιού και να φρενάρει αφήνοντας το

Έχει στο στάνταρ εξοπλισμό τόσο τη λειτουργία περιμετρικής προβολής του οχήματος (κάμερα 360°), όσο και τους ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες.

Διατηρεί το γνήσιο οδηγικό DNA της Mustang και θα το καταλάβετε αμέσως μόλις πιάσετε το τιμόνι.

Τώρα η Ford Mustang Mach-E μπορεί να γίνει δική σας από 52.903 ευρώ. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες, τις εκδόσεις αλλά και να κλείσετε ένα test drive.