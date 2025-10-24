Αποστολή στις Σέρρες: Του Περικλή Χαλάτση

Οι προδιαγραφές της Porsche ανέβηκαν. Όπως άλλωστε και οι απαιτήσεις των εκλεκτών αγοραστών. Η ιδέα των επικεφαλής της Μοτοδυναμικής που εκπροσωπεί τα αυτοκίνητα της Porsche στη χώρα μας ήταν έξυπνη. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε την πρόσκληση σε μια οδηγική πρόκληση που είχε τίτλο « Porsche-Exprerience».

Νωρίς νωρίς βρεθήκαμε στο αυτοκινητοδρόμιο στις Σέρρες. Που είναι και το μοναδικό στη χώρα μας που πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.

Εκεί μας περίμενε η ομάδα της Μοτοδυναμικής αλλά και μια ομάδα από έμπειρους οδηγούς και μηχανικούς που προέρχονταν από πέντε διαφορετικές χώρες.

Η γερμανική εταιρία έφερε 25 πανάκριβα και θηριώδη αυτοκίνητα από τέσσερις διαφορετικές χώρες. Κάποια από αυτά είχαν βγει από το εργοστάσιο παραγωγής πριν από μερικές εβδομάδες και θα έκαναν τα πρώτα τους χιλιόμετρα σε γρήγορο ρυθμό στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών.

Η ομάδα της Ελπίδας Φιλιππίδου, διευθύντριας marketing και PR Manager της Porsche στην Ελλάδα είχε προβλέψει κυριολεκτικά τα πάντα.

Οδηγήσαμε όλα τα αυτοκίνητα της γερμανικής εταιρίας. Από την βασική 911 Carrera με τους 394 ίππους μέχρι την ατμοσφαιρική 911 GT3 αγωνιστικών προδιαγραφών που αποδίδει 510 ίππους.

Οδηγήσαμε ακόμη την 911 Carrera GTS που έχει επιτάχυνση από 0-100 μόλις 2.9 δευτερόλεπτα, την 911 Carrera T, την Panamera Tourbo S, την Taycan Turbo, την Macan GS, την Cayenne S, την Cayenne GTS e hubrid. Τόσο τα δίπορτα μοντέλα όσο και τα τετράπορτα Panamera Turbo S E-Hybrid, Taycan Sport Turismo Turbo, Cayenne Turbo E-hybrid και Macan Turbo, τα οδηγήσαμε στην πίστα και απολαύσαμε πάνω από όλα τα κρατήματά τους.

Πριν ξεκινήσουμε να γράψουμε τις εντυπώσεις μας θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στις Σέρρες υπήρχαν όλα τα ηλεκτρικά και θερμικά μοντέλα της Porsche,. Και επίσης ότι όλα αυτά τα μοντέλα που οδηγήσαμε κατασκευάζονται για να οδηγηθούν στους δημόσιους δρόμους. Που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να έχουν το “Γνώθι σ αυτόν”. Γιατί όλα τα γρήγορα αυτοκίνητα χρειάζονται έμπειρους αλλά και πειθαρχημένους οδηγούς.

Ήταν τόσο μελετημένο το event, που τίποτα δεν γινόταν στην τύχη. Πριν από κάθε δοκιμασία στα ειδικά διαμορφωμένα και branded pit boxes, προηγείτο ένα σύντομο αλλά εποικοδομητικό briefing για τα χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου. Οι έμπειροι Porsche Driving Instructors κανόνιζαν το ρυθμό ανάλογα με τις οδηγικές δυνατότητες του κάθε group.

Όσο περνούσε η ώρα και αλλάζαμε διαρκώς μοντέλα που είναι γνωστά για τις επιταχύνσεις και τα καταπληκτικά τους κρατήματα τόσο η αδρεναλίνη ανέβαινε.

Η αλήθεια είναι ότι τα Porsche που οδηγήσαμε δεν μας δυσκόλεψαν. Η τεχνολογία σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά βοηθήματα μας έκαναν τη ζωή εύκολη. Εντάξει θα αντιγράψουμε το moto της γερμανικής φίρμας. Γιατί τελικά πράγματι δεν υπάρχει υποκατάστατο: «There is no substitute»

Κάποιοι συνάδελφοι ομολόγησαν ότι για πρώτη φορά πήγαιναν τόσο γρήγορα σε πίστα. Κάποιοι άλλοι -ανάμεσά τους και ο υπογράφων- είπαν ότι ο ρυθμός θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο γρήγορος. Τα αυτοκίνητα είχαν τόση δύναμη κρυμμένη που ήταν κρίμα που δεν την αξιοποιήσαμε.

Πώς πέρασαν οκτώ ολόκληρες ώρες που παραμείναμε στην πίστα. Κάναμε:

Slalom & Launch Control με την 911 GTS

2-Doors Driving με τα 911 Carrera, Carrera 4 GTS, Carrera GTS, GT3 και Targa 4 GTS

4-Doors Driving με τις Cayenne GTS, Cayenne Turbo, Panamera Turbo S και την αμιγώς ηλεκτρική Taycan Turbo S

Off-Road Adventure με τις Cayenne (S Coupé, Turbo) και Macan (Macan 4, Macan 4S)

Σε όλες τις δοκιμασίες μπροστά μας είχαμε έναν εκπαιδευτή που έδινε ρυθμό στην οδήγηση. Το slalom, η επιτάχυνση και η οδήγηση εκτός δρόμου έγιναν χωρίς τη χρήση κράνους. Σε όλα τα άλλα τεστ που κάναμε στην πίστα με διαφορετικές εκδόσεις αυτοκινήτων φορούσαμε κράνη.

Φυσικά οι δυνατότητες των αυτοκινήτων ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές που δοκιμάσαμε. Θεωρητικά πηγαίναμε με το 50% της ισχύς. Τα αυτοκίνητα – όλα ανεξαιρέτως- είχαν φοβερά κρατήματα και απίθανες επιταχύνσεις που σου έκοβαν την ανάσα.

Όταν ρωτήσαμε τον έναν εκπαιδευτή, επικεφαλής της ομάδας μας, γιατί δεν πάμε πιο γρήγορα αφού τα κρατήματα είναι τέλεια μας απάντησε ότι αφενός δεν είναι όλοι οι οδηγοί ίδιοι και κάποιοι μάλλον έμπαιναν για πρώτη φορά στην πίστα και δεν είχαν την αντίστοιχη εμπειρία. Τελικά είχε δίκιο γιατί όταν βγήκαμε από την πίστα και πήγαμε με τα πόδια στα «κρίσιμα» σημεία, εκεί δηλαδή που πρέπει να φρενάρεις πριν από τη στροφή και μέσα στη στροφή να πατήσεις γκάζι και να επιταχύνεις διαπιστώσαμε ότι γινόταν ακριβώς το αντίθετο. Και όμως οι Instructors το είχαν εξηγήσει γιατί το φρενάρισμα δεν πρέπει να γίνεται μέσα στη στροφή.

Έχουμε πάει σε αρκετές παρόμοιες εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε σε μια τόσο άρτια και άψογα οργανωμένη εκδήλωση. Ωστόσο για την επόμενη φορά που σίγουρα θα ακολουθήσει (κάτι ακούσθηκε για μια χιονισμένη χώρα στη Βόρεια Ευρώπη) προτείνουμε οι ομάδες να αλλάζουν συνθέσεις μετά τους πρώτους γύρους, ανάλογα με την εμπειρία του κάθε οδηγού και το ρυθμό που μπορεί να κρατήσει με ασφάλεια μέσα στην πίστα. Έτσι μια έμπειρη ομάδα θα μπορεί να ακολουθήσει ένα πιο γρήγορο ρυθμό από μια άλλη ομάδα που θα κινηθεί πιο αργά.

Τι οδηγήσαμε

Η αρχή έγινε με την 911 Carrera των 394 ίππων. Είναι σαν να λέμε το …καθημερινό μας αυτοκίνητο. Τιμές και διάφορες άλλες μικρολεπτομέρειες δεν θα αναφέρουμε. Σήμερα έχουμε άλλο σκοπό.

Οδηγήσαμε την υβριδική 911 GTS με τον υπερτροφοδοτούμενο εξακύλινδρο κινητήρα χωρητικότητας 3,6 λίτρων. Πίσω από το μπάκετ του οδηγού έχει τοποθετηθεί ηλεκτρικό μοτέρ 41 kW. Η συνδυαστική απόδοση είναι 541 ίππους και τα 610 Nm. Αν θέλετε να μάθετε πόσο χρειάζεται για να καλύψει η τετρακίνητη έκδοση από 0-100 χλμ, σημειώστε 2.9’’. Κάτι λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα.

Είναι άλλο διαβάζετε κάποιους αριθμούς -και ειδικά όταν αναφερόμαστε στην επιτάχυνση- και άλλο να αισθάνεστε τα G στο στομάχι σας. Έχει κάποια διαφορά.

Οι εξηλεκτρισμένες προτάσεις της Porsche, έχουν δύο τίτλους. Την Taycan Turbo S που αποδίδει 952 ίππους και την Macan 4S .

Οδηγήσαμε την Panamera Turbo S E-Hybrid, το σπορ σεντάν που κάτω από το καπό τους «κρύβει» έναν V8 κινητήρα 4,0 λίτρων και ένα ηλεκτρικό μοτέρ. Συνδυαστικά αποδίδει 782 ίππους.

Θα μπορούσαμε να γράφαμε ατέλειωτες λεπτομέρειες για κάθε μοντέλο αλλά θα σας κουράζαμε.

Όλα τα αυτοκίνητα που δοκιμάσαμε είναι κατασκευασμένα για τους δημόσιους δρόμους. Αλλά στέκονται άνετα και πολύ μακριά από τον ανταγωνισμό ακόμη και στην πίστα.

Όμως το απόλυτο αυτοκίνητο για την πίστα είναι η 911 GT3, με τον εξακύλινδρο boxer κινητήρα των 4,0 λίτρων. Εδώ χρειάζονται γνώσεις, μυαλό και χέρια ειδικά όταν η βελόνα στο στροφόμετρο ακουμπάει τις 9.000 στροφές.

Κάποιοι είχαν την εντύπωση ότι η Panamera Turbo S E-Hybrid δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των σπορ εκδόσεων. Μάλλον έχουν λάθος εντύπωση. Η υβριδική έκδοση που μπορεί να καλύψει ηλεκτρικά μέχρι και 85 χιλιόμετρα μπορεί να κινηθεί τόσο γρήγορα που λίγοι θα είναι αυτοί οι κάτοχοι της που θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της.

Πολύ καλές εντυπώσεις μας άφησαν και οι ηλεκτρικές εκδόσεις. Μπορεί -προσωπικά- να είμαι οπαδός της ηλεκτροκίνησης αλλά δεν παύει να μην υποκλιθώ στις δυαντότητες των Macan 4S και Taycan Turbo. Απλά να σας διευκρινίσω ότι η Taycan Turbo S αποδίδει 952 ίππους. Και με την τετρακίνητη έκδοση κάναμε αυτά τα πειράματα με τις επιταχύνσεις που σου κόβουν την ανάσα.

Φυσικά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το οδηγικό τέστ εκτός δρόμους. Εκεί που ο οδηγός δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός απο το να κρατάει το τιμόνι. Όλα τα άλλα -περάσαματα απο το πλάι η ανηφόρες, κατηφόρες κλπ- τα “χειρίζονται” οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ούτε φρένο δεν πατούσαμε στις κατηφρόρες με απαγορευτική κλίση.

Σήμερα η αναφορά στην εκδήλωση της Porsche στις Σέρρες είναι γενικού περιεχομένου. ‘Άλλωστε το λέει και η πρόσκληση: «Exprerience». Για να γράψουμε αναλυτικά το τι προσφέρει κάθε μοντέλο θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστά αφιερώματα. Ωστόσο και με αυτή τη γενική αναφορά από την εμπειρία μας στην πίστα των Σερρών, νομίζουμε ότι σας βάλαμε λίγο στο νόημα της εκδήλωσης. Μετά από την δική μας εμπειρία η Porsche επανέλαβε για άλλες τρεις ημέρες το event αλλά αυτή τη φορά οι οδηγοί ήταν ήδη πελάτες της Porsche η μετά τη δοκιμή στη πίστα θα ήταν οι αυριανοί πελάτες της γερμανικής φίρμας.

Τα αυτοκίνητα της Porsche μπορεί να είναι ακριβά και για πελάτες με γερά πορτοφόλια αλλά τα αξίζουν τα λεφτά τους. Είναι τόσο «φορτωμένα» τα αυτοκίνητα με ηλεκτρονικά βοηθήματα που αν τα βάλεις κάτω η τιμή στο τέλος είναι λογική. Διαθέτουν καινοτομία και αισθητική και απευθύνονται σε αυτούς που έχουν πάθος για τη γρήγορη και ασφαλή οδήγηση.

Και να κλείσουμε λέγοντας λίγα λόγια για την άψογη οργάνωση. Η επιτυχία της διοργάνωσης ενισχύθηκε από τη στήριξη της SIXT και της EKO ως Mobility Partners, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την άριστη διεξαγωγή της οδηγικής μας εμπειρίας.

Φαίνεται όμως πως η Porsche έχει αλλάξει στρατηγικό συνεργάτη στη διαχείριση και το στήσιμο των event. Ήταν το καλύτερο των τελευταίων ετών από όλες τις εταιρίες αυτοκινήτων που κάνουν παρόμοια δημοσιογραφικά event.

Και επειδή έκανε γενικά σε όλους τους δημοσιογράφους καλή εντύπωση το Porsche-Exprerience το ψάξαμε λίγο περισσότερο. Η εταιρία που ήταν πίσω από την εκδήλωση αλλά υπό την καθοδήγηση της διευθύντριας marketing και PR Manager της Porsche, Ελπίδας Φιλιππίδου, ήταν η ZZDOT που έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των διοργανώσεων (360 marketing με μεγάλους πελάτες στο ενεργητικό της).