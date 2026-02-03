του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Gautier Paulin κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία μοτοσυκλετών του Africa Eco Race, με τον συναθλητή του Alessandro Botturi να τερματίζει 2ος και έτσι η ομάδα Ténéré Yamaha Rally Team, εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της το κλείδωμα των δύο πρώτων θέσεων σε μία Ειδική Διαδρομή! Παράλληλα, ο Kevin Gallas συνέχισε την πολύ καλή του πορεία, τερματίζοντας 12ος, ακολουθώντας μια στρατηγική σχεδιασμένη ώστε να τον βοηθήσει να κυνηγήσει τους πρωτοπόρους της γενικής κατάταξης.

Η 6η Ειδική Διαδρομή του Africa Eco Race 2026 (AER) είδε το κομβόι οχημάτων να αναχωρεί μετά την επίσημη ημέρα ξεκούρασης στην Dakhla και να ολοκληρώνει μια απλή διαδρομή 438 χιλιομέτρων έως τα σύνορα της Μαυριτανίας. Αφού τα πέρασαν, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν μια Ειδική Διαδρομή 153 χιλιομέτρων, που αποτελούνταν κυρίως από μαλακή άμμο και γρήγορα μονοπάτια, πριν φτάσουν στην Chami.

Ο πρώην αναβάτης MXGP Paulin, που συμμετέχει για πρώτη φορά στο AER στην κατηγορία μοτοσυκλετών, έχοντας κερδίσει την έκδοση του 2024 στην κατηγορία αυτοκινήτων, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και πήρε τη νίκη με την Ténéré 700 Rally σε χρόνο 1 ώρα, 11 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, χαρίζοντας στην ομάδα την τρίτη της νίκη σε 6 Ειδικές. Ο 35χρονος Γάλλος αναβάτης βρίσκεται πλέον 5ος στη γενική κατάταξη, μόλις 7 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον πρωτοπόρο, με το ράλι να εξελίσσεται σε μια στενή μάχη 5 αναβατών για τη νίκη.

Ο συναθλητής του, ο έμπειρος Ιταλός Botturi, συνεχίζει την αντεπίθεσή του μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα στην 4η Ειδική που του κόστισε λίγο παραπάνω από μία ώρα. Ο 50χρονος πραγματοποίησε ακόμη μία δυνατή εμφάνιση, εξασφαλίζοντας το πρώτο 1-2 της ομάδας σε rally raid και το πρώτο για την Ténéré 700 Rally. Τερμάτισε 2 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πίσω από τον Paulin, παραμένοντας 9ος στη γενική κατάταξη, με τη διαφορά από τον πρωτοπόρο να είναι 1 ώρα, 5 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.

Για τον αναβάτη του Ténéré Spirit Experience (TSE), Gallas, η ομάδα είχε καταστρώσει μια στρατηγική ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση για την πολύ πιο μακριά και απαιτητική 7η Ειδική. Ο Γερμανός, επίσης στον πρώτο του AER, ξεκίνησε τη μέρα 2ος στη γενική κατάταξη μετά τη νίκη του στην 5η Ειδική, μόλις 25 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή. Αντιμέτωπος με το να ανοίξει την Ειδική Διαδρομή και για να αυξήσει τις πιθανότητές του για επίθεση στη νίκη, άφησε σκόπιμα τους αναβάτες πίσω του να τον φτάσουν, θυσιάζοντας λίγο χρόνο, ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη θέση εκκίνησης για την 7η Ειδική. Η τακτική του πέτυχε απόλυτα, καθώς τερμάτισε 12ος, χάνοντας μόλις τρία λεπτά από τον πρωτοπόρο του ράλι. Πλέον βρίσκεται 4ος στη γενική κατάταξη και θα εκκινήσει 12ος στην 7η ΕΔ, κάτι που θα του επιτρέψει να επιτεθεί και να προσπαθήσει να πάρει την πρωτοπορία του ράλι.

Ισχυρές εμφανίσεις σημείωσαν και οι υπόλοιποι αναβάτες του TSE, με τον Mike Weidemann να τερματίζει 9ος και τον António Maio δέκατος, ανεβαίνοντας αντίστοιχα στην 6η και 7η θέση της γενικής κατάταξης, γεγονός που φέρνει 5 Ténéré μέσα στην πρώτη εννιάδα της γενικής.

Η 7η Ειδική Διαδρομή είναι το σημείο όπου ο Αγώνας AER ανεβάζει επίπεδο. Ξεκινώντας από την Chami, οι αναβάτες θα αντιμετωπίσουν μια χρονομετρημένη Ειδική 462 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει την πρώτη επαφή με τους θρυλικούς αμμόλοφους της Μαυριτανίας. Η πλοήγηση θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των άγονων τοπίων και της έλλειψης σημείων αναφοράς, ενώ η απειλή αμμοθύελλας αυξάνει ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας.

Gautier Paulin – 5ος Γενικής – 17h34m49s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Τι συναίσθημα! Το να κερδίσω την πρώτη μου Ειδική στην κατηγορία μοτοσυκλετών του Africa Eco Race ήταν κάτι ξεχωριστό. Ήταν μια πολύ ωραία Ειδική και μπόρεσα να εκμεταλλευτώ την επιπλέον δύναμη της Ténéré, διασκεδάζοντας πολύ. Προφανώς, εδώ στην Μαυριτανία, ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει σημαντικά. Η πλοήγηση είναι πολύ πιο δύσκολη, επειδή υπάρχουν ελάχιστα σημεία αναφοράς, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πώς τα κατάφερα. Αύριο θα είναι μια μεγάλη μέρα· είναι μια πολύ μεγάλη Ειδική και θα ανοίξω τη διαδρομή για πρώτη φορά. Μπαίνουμε στους πρώτους πραγματικά σοβαρούς αμμόλοφους, αλλά ο Alessandro ξεκινά πίσω μου, οπότε μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα. Δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τη γενική κατάταξη· απλώς προσπαθώ να απολαύσω την εμπειρία του πρώτου μου Africa Eco Race με μοτοσυκλέτα και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα».

Alessandro Botturi – 9ος Γενικής – 18h33m27s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Σήμερα ήταν μια μεγάλη μέρα, με τη διαδρομή έως τα σύνορα και στη συνέχεια μια απαιτητική Ειδική. Προφανώς έχω πολύ χρόνο να καλύψω, οπότε πίεσα όσο μπορούσα και η Ténéré ήταν άψογη, επιτρέποντάς μου να πάρω τη 2η θέση πίσω από τον Gautier. Το να πετύχουμε το πρώτο 1-2 της ομάδας, και το πρώτο για την Ténéré 700 Rally, ήταν κάτι ξεχωριστό. Τώρα που είμαστε στην Μαυριτανία, το πραγματικό ράλι ξεκινά, και ανυπομονώ να μπω στους αμμόλοφους στην επόμενη ΕΔ».

Kevin Gallas – 4ος Γενικής – 17h31m13s

Ténéré Spirit Experience

«Σήμερα ήταν μια μεγάλη μέρα· όχι τόσο η ίδια η Ειδική, την οποία απόλαυσα πολύ, όσο οι πολλές απλές διαδρομές και η μεγάλη αναμονή στα σύνορα. Κάναμε ένα πλάνο να τερματίσουμε λίγο πιο πίσω σήμερα, χωρίς να χάσουμε πολύ χρόνο, ώστε αύριο, όταν συναντήσουμε για πρώτη φορά τους αμμόλοφους της Μαυριτανίας, να μπορώ να ακολουθήσω τους άλλους αναβάτες και να κερδίσω περισσότερο χρόνο από αυτόν που έχασα σήμερα. Η στρατηγική λειτούργησε τέλεια και αύριο θα ξεκινήσω 12ος. Ελπίζω να μπορέσω να το εκμεταλλευτώ. Είναι το πρώτο μου AER και μόλις το τρίτο μου rally raid, οπότε το να βρίσκομαι τόσο κοντά στον πρωτοπόρο είναι απίστευτο, και ανυπομονώ να ξανανέβω στη μοτοσυκλέτα αύριο».

Marc Bourgeois

Ténéré Yamaha Rally Team – Team Manager

«Ήταν η πρώτη Ειδική Διαδρομή στην Μαυριτανία και ήταν σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ισχυρή θέση για την πολύ πιο δύσκολη 7η ΕΔ. Ο Gautier ήταν εξαιρετικός, το ίδιο και ο Alessandro, και το να πετύχουμε το πρώτο 1-2 στην ιστορία της ομάδας και της Ténéré 700 ήταν πολύ ιδιαίτερο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι στην επόμενη Ειδική μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, κάτι που θα είναι ζωτικής σημασίας στους αμμόλοφους, όπου ο Gautier δεν έχει μεγάλη εμπειρία. Ο Kevin είχε επίσης μία σταθερή Ειδική και ακολούθησε το πλάνο άψογα, οπότε παρότι έχασε λίγο χρόνο, αυτό ήταν σκόπιμο, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει πιο πίσω στην 7η ΕΔ και να ακολουθήσει τους άλλους αναβάτες, προσπαθώντας να πιάσει τον πρωτοπόρο της γενικής κατάταξης».

Αποτελέσματα 7ης ΕΔ και Γενικής: