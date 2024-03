του Δημήτρη Διατσίδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Pedro Acosta τάραξε τα νερά του MotoGP ήδη από τη θητεία του στο Red Bull Rookies Cup το 2019 με τις πρώτες νίκες και το 2020 με την κατάκτηση του Τίτλου. Το 2021 έτρεξε στην Moto 3 και πήρε το Πρωτάθλημα με 6 νίκες σε 19 αγώνες. Το 2022 ανέβηκε στη μεσαία κατηγορία Moto 2 και την επόμενη χρονιά πήρε τον Τίτλο με 10 νίκες συνολικά τα δύο χρόνια. Φέτος – ακόμη στα 19 του – ο οδηγός που γεννήθηκε στην Murcia της Ισπανίας στις 25 Μαΐου του 2004, ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία και ήδη από τις χειμερινές δοκιμές έδειξε ότι “το έχει”. Στον πρώτο Αγώνα της χρονιάς στο Κατάρ, θυσίασε ένα καλό αποτέλεσμα, με σκοπό να μάθει το πως γίνονται οι μάχες με τους κορυφαίους οδηγούς και έτσι στον δεύτερο αγώνα στην Πορτογαλία συνέχισε την πορεία εκμάθησης, με έναν αγώνα κυριολεκτικά εκπληκτικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ομάδα του, η Red Bull GASGAS Tech3 έγραψε: “Ο Pedro Acosta συνεχίζει να δίνει νεότητα και ενέργεια στο MotoGP του 2024 και ο νεοφερμένος αναβάτης έδειξε για άλλη μια φορά την καμπύλη ταχείας ένταξής του στην κορυφαία κατηγορία με την 3η θέση στο απαιτητικό διεθνές σιρκουί του νομού Αλγκάρβε της Πορτογαλίας μόλις στον 2ο Γύρο του πρωταθλήματος με την GASGAS RC16”.

Μάλιστα να σημειώσουμε ότι ο Acosta ως ο μόνος νεοφερμένος στη μεγάλη κατηγορία, έχει πάρει ήδη από το ξεκίνημα της χρονιάς, τον Τίτλο Rookie Of The Year!

Στο Portimao η Red Bull GASGAS Tech3 κατευθύνθηκε στον Αγώνα Grand Prix των 25 γύρων την Κυριακή με κάποιες ενδείξεις για την απόδοση των ελαστικών και τις δυνατότητές τους χάρη σε ένα συναρπαστικό Αγώνα Sprint το Σάββατο όπου ο Pedro Acosta κατέκτησε την 7η θέση.

Η 7η θέση του Acosta στο σχηματισμό εκκίνησης (αφού βίωσε τον έντονο ανταγωνισμό στις Κατατακτήριες 1 και 2 το Σάββατο) σήμαινε ότι ήταν σε θέση να επικεντρωθεί στη φόρμα και την απόδοσή του στους πρώτους γύρους και στη συνέχεια να καθορίσει τον ρυθμό του Αγώνα. Ο Acosta ήταν 9ος στο Κατάρ πριν από δύο εβδομάδες, αλλά γρήγορα έφτασε σε αυτή τη θέση και ψηλότερα. Ξεπέρασε τον Brad Binder και τον Marc Marquez και στη συνέχεια ακολούθησε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Francesco Bagnaia για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακριβώς στον πίσω τροχό του Ιταλού. Τελικά πέρασε τον αντίπαλό του αφήνοντάς τον στην 5η θέση με μια θεαματική κίνηση στη στροφή 3. Ο τελευταίος γύρος έδωσε στον Pedro την 3η θέση και έγινε σε ηλικία 19 ετών και 304 ημερών ο 3ος νεότερος νικητής πρώτης κατηγορίας στο βάθρο, πίσω από τον Randy Mamola (19 ετών και 261 ημερών – Φινλανδία 1979) και Eduardo Salatino (19 ετών και 274 ημερών – Αργεντινή 1962). Ο Ισπανός είναι ο νεότερος τα τελευταία 45 χρόνια!

Αφού δημιουργήθηκε η διάταξη και η δομή του pitbox για τους Ευρωπαϊκούς Γύρους, η Red Bull GASGAS Tech3 τώρα ετοιμάζει ξανά τις αποσκευές πτήσης για ένα ακόμη ραντεβού σε μακρινή απόσταση. Το Red Bull Grand Prix of the Americas στο Circuit of the Americas στο Ώστιν θα ζωντανέψει τον 3ο Γύρο σε τρεις εβδομάδες και εκεί θα καταλάβουμε το αν έχει δίκιο ο Marc Marquez που είπε ότι φέτος ο Acosta θα είναι μέσα στους διεκδικητές του Τίτλου!

Pedro Acosta, 3ος:

«Τι να πω για σήμερα;! Από την αρχή του Αγώνα η μοτοσυκλέτα δούλευε απίστευτα. Δεν είμαι ακόμα 100% άνετος στο Sprint αυτή τη στιγμή, αλλά στους μεγαλύτερους Αγώνες με γεμάτο ρεζερβουάρ και τη σκληρότερη ανάρτηση νιώθω πολύ καλύτερα. Αγωνιζόμουν έτσι σε όλη μου τη ζωή! Αλλά, πρέπει να είμαστε υπέρ-ευτυχισμένοι! Το πρώτο μας βάθρο στο MotoGP! Η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά. Για παράδειγμα, δοκιμάσαμε κάποια πράγματα το πρωί για να μας βοηθήσουν στους πρώτους γύρους και πέτυχαν. Η μοτοσυκλέτα ήταν πολύ ωραία από την αρχή, αλλά, βήμα-βήμα, φτάνουμε στο σημείο να παίρνουμε τον ρυθμό που πραγματικά θέλουμε».

Nicolas Goyon, GASGAS Factory Racing Tech3 Team Manager:

«Τι απίστευτο αποτέλεσμα και απίστευτο Σαββατοκύριακο εδώ στην Αλγκάρβε. Ξέραμε ότι ο Pedro θα μπορούσε να έχει καλό ρυθμό εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο και με ένα καλό ξεκίνημα θα μπορούσε να παραμείνει με τους κορυφαίους, αλλά τι Αγώνας. Είδαμε όλο το ταλέντο του όταν πήγε μπροστά και πέρασε αυτούς τους αναβάτες, αυτούς τους Πρωταθλητές. Ένα υπέροχο αποτέλεσμα για την ομάδα Red Bull GASGAS Tech3, ώστε να μπορούμε μόνο να είμαστε χαρούμενοι και να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Ανυπομονούμε να τον δούμε ξανά με τη μοτοσυκλέτα το συντομότερο δυνατό!»