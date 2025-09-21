Ο ιδιοκτήτης της ομάδας Pertamina Enduro VR46 Valentino Rossi και οι αναβάτες της ομάδας, Franco Morbidelli και Fabio Di Giannantonio, θα βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, για μια ιστορική ημέρα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Τζακάρτα θα φιλοξενήσει μια πολύ ξεχωριστή ημέρα, με την ομάδα Pertamina Enduro VR46 Racing Team να κατακτά τους δρόμους της πόλης.

Με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη της ομάδας και 9 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Valentino Rossi και μαζί με τους αναβάτες Franco Morbidelli και Fabio Di Giannantonio, η Ιταλική ομάδα θα βρεθεί πιο κοντά από ποτέ στους Ινδονήσιους φιλάθλους, ενόψει του Grand Prix της Ινδονησίας, που είναι προγραμματισμένο για τις 3 έως 5 Οκτωβρίου στην Μανταλίκα.

Χάρη στη συνεργασία μεταξύ της ομάδας VR46 Racing Team και της Pertamina Lubricants – και μετά την τελευταία επίσκεψη της ομάδας τον Ιανουάριο – η ομάδα του MotoGP επιστρέφει στην Τζακάρτα για να αποκαλύψει μια έκπληξη αφιερωμένη σε όλη την Ινδονησία.

Για την περίσταση, θα παρευρίσκεται και ο Valentino Rossi, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά τη νοτιοανατολική ασιατική χώρα με τα χρώματα της Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες μέσω των επίσημων καναλιών της VR46 Racing Team και της Pertamina Lubricants.