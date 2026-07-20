Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το πρώτο Piaggio Beverly, παρουσιάστηκε το 2001 και πραγματικά έφερε επανάσταση στην αστική μετακίνηση με σχεδιασμό εμπνευσμένο από μοτοσυκλέτα άλλα και άνεση – ευχρηστία από κόσμο των σκούτερ.

Τώρα, το Beverly γιορτάζει την 25η επέτειό του – συνοδευόμενο από εξαιρετική εμπορική επιτυχία, με πάνω από μισό εκατομμύριο μονάδες να έχουν πωληθεί σε περισσότερες από πενήντα χώρες – με την κυκλοφορία μιας ολοκαίνουργιας επετειακής έκδοσης, του Piaggio Beverly 25th Anniversary.

Η έκδοση Beverly 25th Anniversary συνδυάζει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του αρχικού μοντέλου με το σπορ και τολμηρό στυλ της τελευταίας γενιάς σκούτερ Beverly.

H αποκλειστική απόχρωση Grigio 25th Anniversary αντλεί έμπνευση από αυτήν την ασημένια επέτειο: μια νέα σκούρα γκρι απόχρωση με ματ μεταλλικό φινίρισμα.

Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με ένα ανοιχτό γκρι σετ γραφικών που διατρέχει κατά μήκος το σκούτερ, από τα πίσω πλαϊνά μέχρι το μπροστινό φτερό.

Η φιμέ ζελατίνα – ακόμα ένα σήμα κατατεθέν του πρώτου Beverly – περιλαμβάνεται επίσης στον βασικό εξοπλισμό.

Ο σπορ χαρακτήρας του Beverly 25th Anniversary τονίζεται από την αντίθεση που δημιουργούν οι γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες, όπως η λαβή του συνοδηγού και το πλαίσιο του προβολέα.

Χρυσές λεπτομέρειες τονίζουν τα γραφικά, το πλαίσιο της γρίλιας στο κέντρο της ποδιάς και το σήμα “Beverly”.

Οι ζάντες έχουν επίσης γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα, με χρυσές και γκρι λεπτομέρειες κατά μήκος της ζάντας, ενώ η σέλα διπλής επένδυσης διαθέτει διάτρητη υφή και διπλή ραφή που αντικατοπτρίζει τις πινελιές σε μαύρο και χρυσό.

Στην εσωτερική ποδιά, ένα σήμα “25th Anniversary” – ενισχυμένο από την τρίχρωμη σημαία που τιμά την Ιταλική κληρονομιά του Beverly – προσδιορίζει αυτήν την ειδική έκδοση.

Το Piaggio Beverly 25th Anniversary διατίθεται στην ενδεικτική τιμή λιανικής 5.400€ για την έκδοση 310 S και 6.400€ για την έκδοση 400 S.

Ανακαλύπτουμε όλες τις λεπτομέρειες και κλείνουμς ένα test-ride στο https://www.piaggio.com/gr_EL/models/beverly/beverly-25th-anniversary-310-hpe-2026/