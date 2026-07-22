του Νεκτάριου Διατσίδη

Η CFMOTO εξελίσσει την ενεργή αεροδυναμική της V4SR-RR στην αεροδυναμική σήραγγα της Pininfarina στην Ιταλία.

Αν μέχρι σήμερα κάποιοι πίστευαν ότι η δυναμική των Κινέζων κατασκευαστών θα περιοριζόταν στις μεσαίου κυβισμού μοτοσυκλέτες ή στα έξυπνα crossover/adventure μοντέλα, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουν. Η CFMOTO V4SR-RR αποτελεί μια εξαιρετικά φιλόδοξη πρόταση.

Δεν πρόκειται για ένα πρωτότυπο που δημιουργήθηκε μόνο για εκθέσεις, αλλά για την πρώτη πραγματική Κινεζική superbike που σχεδιάστηκε εξαρχής γύρω από έναν κινητήρα V4. Στόχος της είναι να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές superbike στην ίδια κατηγορία.

Το τελευταίο στοιχείο που δείχνει ότι η μοτοσυκλέτα πλησιάζει στην τελική της μορφή είναι ένα βίντεο της εταιρείας, στο οποίο παρουσιάζεται το πρωτότυπο να υποβάλλεται σε αεροδυναμικές δοκιμές στην ιστορική αεροδυναμική σήραγγα της Pininfarina, κοντά στο Τορίνο.

Στις δοκιμές χρησιμοποιήθηκε ανδρείκελο αναβάτη ώστε να προσομοιωθεί με ακρίβεια η πραγματική ροή του αέρα. Οι μηχανικοί εξέτασαν τόσο την αεροδυναμική σε ευθεία όσο και τη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας υπό γωνία κλίσης στις στροφές.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της V4SR-RR είναι η ενεργή αεροδυναμική της. Στα πλαϊνά του φαίρινγκ υπάρχουν μεγάλα κινούμενα αεροδυναμικά πτερύγια (winglets), των οποίων ο μηχανισμός είχε παρουσιαστεί αρχικά στην έκθεση EICMA και πλέον επιβεβαιώνεται.

Οι πτέρυγες κινούνται ανεξάρτητα σε κάθε πλευρά της μοτοσυκλέτας, με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει αρκετές ιδιότητες:

* να αυξάνει την κάθετη δύναμη στον εμπρός τροχό κατά το φρενάρισμα και την επιτάχυνση,

* να βελτιώνει τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες,

* να βοηθά τη μοτοσυκλέτα να εισέρχεται ταχύτερα στις στροφές, ασκώντας επιπλέον αεροδυναμική δύναμη προς το εσωτερικό της τροχιάς.

Η επιλογή της αεροδυναμικής σήραγγας της Pininfarina έχει και ιστορική σημασία. Στην ίδια εγκατάσταση, το 1975, η BMW εξέλιξε το πρωτότυπο της θρυλικής R100RS του 1977, της πρώτης μοτοσυκλέτας παραγωγής στον κόσμο με πλήρες σταθερό φέρινγκ σχεδιασμένο επιστημονικά για τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης και την καλύτερη προστασία του αναβάτη.

Η δυναμική της V4SR-RR αποδείχθηκε και στις πρόσφατες δοκιμές στην πίστα Shangrao της Κίνας, όπου ένα πρωτότυπο κατέγραψε τελική ταχύτητα μεγαλύτερη από 315 χλμ./ώρα, καθιστώντας την V4SR-RR ως την ταχύτερη Κινεζική μοτοσυκλέτα που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.

Κάτω από το φέρινγκ βρίσκεται ένας ολοκαίνουργιος κινητήρας V4 υψηλών επιδόσεων, τοποθετημένος σε πλαίσιο σχεδιασμένο για κορυφαία δυναμική συμπεριφορά. Η CFMOTO έχει ως στόχο τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike (WorldSBK), με πληροφορίες να αναφέρουν ότι επιδιώκει την είσοδό της ήδη από τη σεζόν του 2027.

Επιπλέον πληροφορίες για το project V4SR-RR

Το project V4SR-RR αποτελεί το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει αναλάβει ποτέ η CFMOTO και σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στην κατηγορία των superbike 1000 κ.εκ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά τα εξής:

* Κινητήρας: Νέας σχεδίασης V4 997 κ.εκ., απόδοσης άνω των 210 ίππων, με βάρος μοτοσυκλέτας κάτω από 200 κιλά.

* Ενεργή αεροδυναμική: Η V4SR-RR είναι μία από τις ελάχιστες μοτοσυκλέτες παραγωγής που χρησιμοποιούν ενεργά, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα winglets.

* Ρεκόρ ταχύτητας: Στις 15 Ιουνίου 2026 σημείωσε επίσημη τελική ταχύτητα 315,82 χλμ./ώρα, καταρρίπτοντας το Κινεζικό ρεκόρ ταχύτητας για μοτοσυκλέτα.

* Αγωνιστικός στόχος: Η εξέλιξη της μοτοσυκλέτας γίνεται με ξεκάθαρη προοπτική τη συμμετοχή στο WorldSBK, ώστε η CFMOTO να ανταγωνιστεί κατασκευαστές όπως οι Ducati, BMW, Honda, Yamaha, Kawasaki και Aprilia.

* Πιθανή παρουσίαση: Η τελική έκδοση αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο 2026, πιθανότατα στην Κινεζική έκθεση CIMA ή στην EICMA του Μιλάνου.

Η V4SR-RR θεωρείται από πολλούς αναλυτές το σημαντικότερο τεχνολογικό βήμα της Κινεζικής βιομηχανίας μοτοσυκλέτας, καθώς για πρώτη φορά ένας Κινέζος κατασκευαστής επιχειρεί να ανταγωνιστεί ευθέως τις κορυφαίες superbike της Ευρώπης και της Ιαπωνίας, όχι μόνο σε επίπεδο τιμής αλλά και σε απόδοση, τεχνολογία και αγωνιστικές φιλοδοξίες.