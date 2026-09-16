του Δημήτρη Διατσίδη

Η Ducati, η Pirelli και η SACS Marine παρουσιάζουν το PIRELLI 44 | Ducati Edition, μια ειδική έκδοση του νέου maxi-RIB που μεταφέρει τη σχεδιαστική γλώσσα του κατασκευαστή μοτοσυκλετών από το Borgo Panigale στον κόσμο της ναυτιλίας.

Το PIRELLI 44 | Ducati Edition παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στο 2026 Cannes Yachting Festival και θα παραχθεί σε περιορισμένη σειρά μόλις 26 μονάδων – ως φόρος τιμής στο 1926, τη χρονιά ίδρυσης της Ducati. Η σχεδίασή του αντλεί έμπνευση από τα χρώματα της Superleggera V4 Centenario.

Οι εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες και η διάταξη με τρεις κινητήρες Mercury Racing των 500 ίππων, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο project, συνδυάζονται για να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις και έντονα σπορ χαρακτήρα.

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων της, η Ducati εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία που μεταφέρει το σύμπαν των αξιών της στον κόσμο της ναυτιλίας. Το αποτέλεσμα είναι το PIRELLI 44 | Ducati Edition – ένα project που αναπτύχθηκε από κοινού με τις Pirelli και SACS Marine και μεταφέρει το σχεδιαστικό DNA του κατασκευαστή από το Borgo Panigale σε ένα μοναδικό νέο εγχείρημα.

Το project βασίζεται στη συνεργασία που συνδέει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια την Pirelli και την SACS Marine για την ανάπτυξη της σειράς Pirelli Speedboats, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των maxi-RIB υψηλών επιδόσεων. Σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία, με το PIRELLI 44 | Ducati Edition να μεταφέρει για πρώτη φορά το χαρακτηριστικό στιλ της Ducati στο νερό.

Δημιουργημένο για να γιορτάσει την 100ή επέτειο του κατασκευαστή από το Borgo Panigale, το PIRELLI 44 | Ducati Edition έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στο Zuma Cannes. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο του 2026 Cannes Yachting Festival – της κορυφαίας έκθεσης σκαφών της Ευρώπης μέσα στο νερό, η οποία διεξάγεται από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Claudio Domenicali, CEO της Ducati, και ο Nicola Antonelli, Chief Growth Officer της SACS Marine.

Claudio Domenicali, CEO της Ducati: «Με την Pirelli και την SACS Marine διαπιστώσαμε ότι υπάρχει φυσική σύμπνοια στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον σχεδιασμό, την καινοτομία και, πάνω απ’ όλα, την επιδίωξη των μέγιστων επιδόσεων. Το PIRELLI 44 | Ducati Edition αποτελεί την πιο απτή έκφραση αυτής της κοινής αντίληψης. Η χρωματική σχεδίαση, εμπνευσμένη από την Superleggera V4 Centenario, η συνεργασία με το Centro Stile για τον καθορισμό της αισθητικής γλώσσας και το αγωνιστικό μας DNA συνδυάζονται σε ένα σκάφος με έντονη προσωπικότητα – ένα σκάφος που δεν φέρει απλώς το όνομα Ducati, αλλά ενσωματώνει πραγματικά τον χαρακτήρα της. Η μοναδική διαμόρφωση με τρεις κινητήρες Mercury Racing των 500 ίππων επιτρέπει στο PIRELLI 44 | Ducati Edition να προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, απόλυτα ευθυγραμμισμένες με το όραμά μας για τον σπορ χαρακτήρα. Πάντα αγαπούσα οτιδήποτε κινείται γρήγορα, σε κάθε μορφή του, και γι’ αυτό ακριβώς το project με ενθουσιάζει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο».

Marco Maria Tronchetti Provera, SVP of Pirelli Design & Assets Conversion: «Το PIRELLI 44 | Ducati Edition αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία που έχουμε ξεκινήσει μαζί με την SACS Marine και μεταφέρει στο νερό τον πλούτο της εμπειρίας, της τεχνολογίας και του πάθους που έχουμε αποκτήσει στον δρόμο και στις πίστες. Η Pirelli συνεργάζεται διαχρονικά με την Ducati, προμηθεύοντας ελαστικά για κάθε μοντέλο που κατασκευάζεται στο Borgo Panigale. Αυτή η συνεργασία αποκτά μια νέα έκφραση μέσα από τη συγκεκριμένη ειδική έκδοση, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία και στη θάλασσα».

Nicola Antonelli, Chief Growth Officer της SACS Marine: «Το όραμα που μας καθοδηγεί τοποθετεί τον ιδιοκτήτη του σκάφους στο επίκεντρο των αποφάσεών μας. Αυτό ακριβώς ενέπνευσε το συγκεκριμένο project: στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα σκάφος ικανό να μεγιστοποιεί την αίσθηση συμμετοχής και την απόλαυση στην πλοήγηση. Το PIRELLI 44 | Ducati Edition μπορεί να προκαλέσει ενθουσιασμό ακόμη και πριν τεθούν σε λειτουργία οι κινητήρες. Το project αυτό συνδυάζει το καλύτερο από το πνεύμα των Pirelli Speedboats με το χαρακτηριστικό DNA της Ducati, δημιουργώντας κάτι μοναδικό που προορίζεται να γράψει ιστορία. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την Ducati και στο παρελθόν και το γεγονός ότι μπορώ να το κάνω ξανά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα. Είναι χαρά να συνεργάζομαι με μια εξαιρετική ομάδα, η οποία καθοδηγείται από έντονο πάθος και μια διαρκή αναζήτηση για τις καλύτερες επιδόσεις και τα καλύτερα αποτελέσματα».

Θα παραχθούν μόλις 26 μονάδες του PIRELLI 44 | Ducati Edition – ένας συμβολικός αριθμός που αποτελεί φόρο τιμής στο 1926, τη χρονιά ίδρυσης της Ducati. Η σύνδεσή του με την επέτειο των 100 χρόνων ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη χρωματική σχεδίαση, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Centro Stile Ducati και είναι εμπνευσμένη από την Superleggera V4 Centenario, την πιο ακραία και τεχνολογικά προηγμένη μοτοσυκλέτα δρόμου με έγκριση κυκλοφορίας που έχει κατασκευαστεί ποτέ, δημιουργημένη για να γιορτάσει την 100ή επέτειο του κατασκευαστή από το Borgo Panigale. Το αποτέλεσμα είναι ένα σκάφος με αποκλειστικό χαρακτήρα και άμεσα αναγνωρίσιμη σχεδίαση.

Τα αεροδυναμικά στοιχεία στους κινητήρες – εμπνευσμένα από τα πίσω τμήματα των αγωνιστικών μοτοσυκλετών MotoGP της Ducati και την ακραία αεροδυναμική τους – ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σπορ ταυτότητα του σκάφους. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια καθιστά το PIRELLI 44 | Ducati Edition πραγματικά μοναδικό.

Το χαρακτηριστικό μοτίβο στους αεροθαλάμους παραπέμπει επίσης στον κόσμο της Ducati. Ενώ παραδοσιακά είναι εμπνευσμένο από το πέλμα του ελαστικού Pirelli Cinturato Blue Wet, για τη συγκεκριμένη έκδοση σχεδιάστηκε και σκαλίστηκε στο χέρι από τεχνίτες στο κέντρο R&D της Pirelli, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς το Diablo Supercorsa SP – το ελαστικό hypersport δρόμου που εξοπλίζει τη Superleggera V4 Centenario.

Μια πλούσια σειρά εκλεπτυσμένων λεπτομερειών ενισχύει ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα Ducati, όπως το σπορ κύτος διπλής διαβάθμισης, σχεδιασμένο από την Mannerfelt Design Team, η οροφή από ανθρακονήματα, τα μαύρα μεταλλικά στοιχεία, ο πίνακας οργάνων και τα καθίσματα του κυβερνήτη με επένδυση Alcantara, καθώς και μια ειδική αναμνηστική πλακέτα αφιερωμένη στο μοντέλο. Άμεση αναφορά στα πιο αποκλειστικά μοντέλα της Ducati αποτελεί η εξατομικευμένη πινακίδα αριθμού – ένα χαρακτηριστικό που συνοδεύει διαχρονικά τις πιο κορυφαίες δημιουργίες του κατασκευαστή από το Borgo Panigale.

Παράλληλα με τη σχολαστική προσοχή στον σχεδιασμό, το PIRELLI 44 | Ducati Edition προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις. Εξοπλίζεται με τρεις κινητήρες Mercury Racing των 500 ίππων, σε μια αποκλειστική διαμόρφωση που προορίζεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο project. Το αποτέλεσμα είναι ένα σκάφος που συνδυάζει την ταχύτητα και την εξαιρετική συμπεριφορά στη θάλασσα με υψηλά επίπεδα ασφάλειας και άνεσης για τους επιβαίνοντες.

Το PIRELLI 44 | Ducati Edition σηματοδοτεί την αρχή μιας πορείας που αναμένεται να συνεχιστεί πολύ πέρα από το ντεμπούτο του. Τους επόμενους μήνες, το project θα αποτελέσει το επίκεντρο μιας σειράς ειδικών δράσεων και εκδηλώσεων, σχεδιασμένων να παρουσιάσουν το όραμα πίσω από τη δημιουργία του και τη διαδρομή που οδήγησε τρία σύμβολα του «Made in Italy» να διαμορφώσουν ένα κοινό όραμα για τις επιδόσεις.