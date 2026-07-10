Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Για την απαιτητική Γερμανική πίστα, η Pirelli διαθέτει στην μεσαία κατηγορία την πίσω γόμα D0922, που είναι ήδη από τον αγώνα του 2025 το ελαστικό αναφοράς και τη νέα προδιαγραφή F0468

· Δύο μεσαίες γόμες για την Moto2

Το Grand Prix της Γερμανίας το 2026 θα σηματοδοτήσει το ντεμπούτο στην πίστα της νέας προδιαγραφής F0468 για πίσω ελαστικά της Pirelli στην κατηγορία Moto2.

Αυτή η σύνθεση έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο Πρωτάθλημα WorldSBK αλλά ποτέ πριν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP.

Η νέα προδιαγραφή F0468 χρησιμοποιεί την ίδια γόμα με τη σύνθεση D0922 αλλά τη συνδυάζει με μια διαφορετική δομή που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και πιο σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

· Η Moto3 θα χρησιμοποιεί στάνταρ ελαστικά

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι αναβάτες της Moto3 θα έχουν διαθέσιμες τις μαλακές γόμες SC1 και τις μεσαίες γόμες SC2 της Pirelli για τον πίσω τροχό.

Το τελευταίο αποτελεί ιστορικά το ελαστικό αναφοράς για την πίστα Sachsenring, καθώς ήταν η αγωνιστική επιλογή όλων των αναβατών τόσο το 2024 όσο και το 2025.

Τα SC1 και SC2 θα είναι επίσης διαθέσιμα για το μπροστινό μέρος, με τη μεσαία γόμα να έχει επιβεβαιωθεί σε πρόσφατες εκδόσεις ως η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη αγωνιστική επιλογή.

· Τα μεσαία ελαστικά κατέλαβαν επίσης κεντρική θέση στον αγώνα του 2025

Οι συνθέσεις μεσαίας γόμας της Pirelli για πίσω ήταν επίσης τα ελαστικά αναφοράς στο Γερμανικό Grand Prix του 2025.

Στη Moto2, όλοι οι αναβάτες επέλεξαν την προδιαγραφή D0922, σχεδόν πάντα σε συνδυασμό με τη μαλακή SC1 μπροστά.

Οι μόνες εξαιρέσεις ήταν οι Agius και Alonso, οι οποίοι επέλεξαν την SC2 μπροστά.

Στη Moto3, εν τω μεταξύ, η μεσαία SC2 ήταν η ομόφωνη επιλογή για το πίσω μέρος και επίσης η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μπροστινή επιλογή από τους αναβάτες για τον αγώνα.

Sachsenring, ένα πεδίο δοκιμών για τις μεσαίες γόμες

Ο Giorgio Barbier (διευθυντής αγωνιστικού τμήματος μοτοσυκλετών της Pirelli) αναφέρει για τον αγώνα: ”Επιστρέφουμε στο Sachsenring για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με μια πλέον καλά εδραιωμένη κατανόηση των χαρακτηριστικών αυτής της πίστας. Είναι μια από τις πιο απαιτητικές πίστες στο ημερολόγιο για ελαστικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα επίπεδα φθοράς. Για αυτόν τον λόγο, οι μεσαίες συνθέσεις ήταν παραδοσιακά η καταλληλότερη επιλογή, εγγυώμενη τον καλύτερο συμβιβασμό μεταξύ αντοχής και σταθερής απόδοσης. Πέρυσι, στη Moto2™, όλοι οι αναβάτες επέλεξαν την προδιαγραφή D0922, επιτυγχάνοντας πολύ θετικά αποτελέσματα, ενώ στη Moto3™ η προτίμηση δόθηκε στην SC2, την πιο ανθεκτική γόμα μεταξύ των διαθέσιμων. Για το 2026, παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για τη Moto2™: την προδιαγραφή ανάπτυξης F0468. Παρόλο που είναι νέα σε αυτό το πρωτάθλημα, αυτή η σύνθεση έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στον αγώνα του WorldSBK στη Most, μια άλλη πίστα που είναι ιδιαίτερα σκληρή με τα ελαστικά. Η F0468 χρησιμοποιεί την ίδια γόμα με την D0922, ήδη γνωστή και εκτιμημένη από τους αναβάτες, αλλά τη συνδυάζει με μια δομή νέας γενιάς που αναπτύχθηκε από την Pirelli για να αυξήσει τη σταθερότητα και τη συνέπεια της απόδοσης σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. Θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να αναλύσουμε την άμεση σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο προδιαγραφών και να δούμε ποια από τις δύο θα ερμηνεύσει καλύτερα τις απαιτήσεις των αναβατών και τα χαρακτηριστικά του Sachsenring”.