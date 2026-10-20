του Δημήτρη Διατσίδη

Ως αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike από το 2004 έως το 2026, η Pirelli συνέβαλε καθοριστικά στην τεχνική εξέλιξη του θεσμού, μετατρέποντας τους αγώνες σε πεδίο δοκιμών και εξέλιξης τεχνολογιών και επιδόσεων, οι οποίες στη συνέχεια πέρασαν στα ελαστικά δρόμου.

Giorgio Barbier, διευθυντής αγωνιστικών δραστηριοτήτων μοτοσυκλέτας της Pirelli: «Εξελίσσουμε αγωνιστικά ελαστικά και ελαστικά δρόμου για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Παρότι η πορεία μας στο WorldSBK φτάνει στο τέλος της, θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε στα αγωνιστικά μας προϊόντα, ενισχύοντας την τεχνολογία και τις επιδόσεις των ελαστικών δρόμου».

Με τον Ισπανικό Γύρο της Pirelli στην Jerez de la Frontera, η Pirelli ολοκλήρωσε την πορεία της ως αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike της FIM, έπειτα από 23 συνεχόμενες σεζόν. Η συνεργασία αυτή διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τεχνικής ταυτότητας του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσυκλετών παραγωγής, μέσα από τη συνεχή εξέλιξη προϊόντων, την τεχνολογική καινοτομία και την αδιάλειπτη έμφαση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία των ελαστικών. Παράλληλα, η Pirelli συνεργαζόταν στενά με τους διοργανωτές, την ομοσπονδία, τους κατασκευαστές και τις ομάδες.

Ο Giorgio Barbier, διευθυντής αγωνιστικών δραστηριοτήτων μοτοσυκλέτας της Pirelli, δήλωσε: «Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, μετατρέψαμε το WorldSBK σε ένα πεδίο τεχνολογικής εξέλιξης και συμβάλαμε στην ανάπτυξή του, συνεργαζόμενοι με τους διοργανωτές, την ομοσπονδία, τους κατασκευαστές και τις ομάδες. Με τη συνεχή δημιουργία και βελτιστοποίηση νέων γομών, κατασκευών και τεχνικών λύσεων, αυξήσαμε τις επιδόσεις και καταρρίπταμε νέα ρεκόρ κάθε χρόνο, παράγοντας παράλληλα τεχνογνωσία που μεταφέρθηκε στα ελαστικά δρόμου. Συνεχίσαμε αυτή την προσπάθεια μέχρι και την τελευταία σεζόν, όμως η εξέλιξη δεν σταματά εδώ. Η εμπειρία που αποκτήσαμε στο WorldSBK θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την τεχνολογική πρωτοπορία της Pirelli τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στο δρόμο».

Η ιστορία της Pirelli στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μοτοσυκλετών παραγωγής ξεκίνησε το 1989, με την επίσημη παρουσία της στην ομάδα Rumi, η οποία συμμετείχε με την Honda RC30 και αναβάτη τον τότε εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή Fred Merkel. Ο Αμερικανός αναβάτης έχασε για λίγο το βάθρο στον πρώτο του Αγώνα στο Donington Park, αλλά στη συνέχεια κατέκτησε την pole position και κέρδισε και τους δύο Αγώνες στο Hungaroring, βάζοντας τις βάσεις για την υπεράσπιση του Παγκόσμιου Τίτλου του.

Αφού αποσύρθηκε από τις κορυφαίες διοργανώσεις μοτοσυκλέτας τη δεκαετία του 1990, η Pirelli επέστρεψε δυναμικά το 2004, όταν ο διοργανωτής του WorldSBK την επέλεξε ως αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών, εισάγοντας ένα μοντέλο συνεργασίας που αποτέλεσε σημείο καμπής για τον Διεθνή μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Από την πίστα στον δρόμο: μια ξεχωριστή στρατηγική

Η προσέγγιση της Pirelli στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike βασίστηκε σε έναν ξεκάθαρο στόχο: να μετατρέψει τους αγώνες σε πραγματικό πεδίο εξέλιξης για τους μοτοσυκλετιστές. Σε ένα πρωτάθλημα που βασίζεται σε μοτοσυκλέτες παραγωγής, αυτό σήμαινε τη χρήση ελαστικών που θα βρίσκονταν όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνα που διατίθενται στην αγορά, αντί για λύσεις σχεδιασμένες αποκλειστικά για αγωνιστική χρήση.

Αδιάκοπη τεχνολογική καινοτομία

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας της στο WorldSBK, η Pirelli ξεκίνησε μια μακρά πορεία καινοτομίας, επαναπροσδιορίζοντας σταδιακά τις επιδόσεις των αγωνιστικών ελαστικών και μεταφέροντας στη συνέχεια την τεχνογνωσία που αποκτούσε στην πίστα, με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων δρόμου.

Το DIABLO Superbike παρουσιάστηκε το 2005 και καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των αγωνιστικών slick ελαστικών. Ακολούθησε το DIABLO Supercorsa το 2007, το οποίο εξελίχθηκε για τις υποστηρικτικές κατηγορίες του πρωταθλήματος. Το 2008, αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του DIABLO Supercorsa SP, ενός ελαστικού υψηλών επιδόσεων για χρήση στον δρόμο.

Το 2012 παρουσιάστηκε η γόμα SC0 για το DIABLO Superbike, η οποία επεκτάθηκε στην γκάμα ελαστικών δρόμου την επόμενη χρονιά. Το 2013, οι ζάντες πέρασαν από τις 16,5 στις 17 ίντσες, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο τις διαστάσεις των μοτοσυκλετών παραγωγής.

Το 2018 παρουσιάστηκαν οι διαστάσεις 125/70 για τον εμπρός και 200/65 για τον πίσω τροχό. Το 2019 ακολούθησε η πολύ μαλακή γόμα SCX και το 2022 η ακόμη πιο μαλακή SCQ, η οποία σχεδιάστηκε για τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων σε έναν γύρο με απόλυτη ταχύτητα. Από το 2020 και μετά, όλες οι κατηγορίες του πρωταθλήματος χρησιμοποιούν slick ελαστικά.

Ο Barbier πρόσθεσε: «Παρά το σύστημα του αποκλειστικού προμηθευτή ελαστικών και τη συνεχή παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων, στόχος μας ήταν πάντοτε να βελτιωνόμαστε χρόνο με τον χρόνο, προσφέροντας τεχνολογικά προηγμένες λύσεις και παρακολουθώντας στενά τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια, όταν οι τελικοί χρήστες αναζητούσαν ένα καθαρά αγωνιστικό προϊόν που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν και στην πίστα. Ανταποκριθήκαμε σε αυτή την ανάγκη εξελίσσοντας διαρκώς καλύτερα προϊόντα και, κυρίως, εισάγοντας νέες διαστάσεις ελαστικών που προέρχονταν από τους αγώνες και προορίζονταν για χρήση στον δρόμο. Αυτές αποτέλεσαν στη συνέχεια σημείο αναφοράς για τις σπορ μοτοσυκλέτες της αγοράς».

Από προμηθευτής σε στρατηγικός συνεργάτης

Κατά τη διάρκεια αυτών των 23 σεζόν, ο ρόλος της Pirelli εξελίχθηκε σε μια ενεργή συνεργασία που υποστήριξε την ανάπτυξη του πρωταθλήματος. Πέρα από το τεχνικό σκέλος, η συνεργασία βασίστηκε σε στενούς δεσμούς με την Infront αρχικά και την Dorna στη συνέχεια, επεκτεινόμενη και στους τομείς του marketing και της επικοινωνίας.

Οι διάφορες δράσεις, οι οποίες αρχικά απευθύνονταν στους προσκεκλημένους της Pirelli, επεκτάθηκαν σταδιακά σε ολόκληρο το paddock. Με αυτόν τον τρόπο, το πρωτάθλημα έγινε πιο ελκυστικό για τους φίλους των αγώνων και ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας παράλληλα την προβολή του.

Εξέλιξη και ρεκόρ μέχρι τον τελευταίο Αγώνα

Η σεζόν του 2026 επιβεβαίωσε τη συνέπεια αυτής της προσέγγισης. Η Pirelli συνέχισε να εξελίσσει τις σειρές ελαστικών της μέχρι και τον τελευταίο αγώνα, προσφέροντας στους αναβάτες του WorldSBK συνολικά 17 επιλογές για τον εμπρός και τον πίσω τροχό, συνδυάζοντας ελαστικά παραγωγής με ειδικές εκδόσεις εξέλιξης.

Η προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της τελευταίας σεζόν, με διαρκή βελτίωση των επιδόσεων και νέα ορόσημα: 10 ρεκόρ απόλυτου χρόνου γύρου και 11 ρεκόρ χρόνου αγωνιστικού γύρου, μαζί με σημαντικές βελτιώσεις στις αποστάσεις που καλύπτονταν στους αγώνες.

Από τον James Toseland, τον πρώτο Παγκόσμιο Πρωταθλητή της εποχής Pirelli το 2004 με την Ducati 999 F04, μέχρι τον Nicolò Bulega, ο οποίος κυριάρχησε στη σεζόν του 2026 με την Ducati Panigale V4 R, η αγωνιστική και τεχνολογική πορεία της Pirelli στο WorldSBK διήρκεσε 23 σεζόν, ακολουθώντας την εξέλιξη του πρωταθλήματος και των μοτοσυκλετών παραγωγής.

Καθώς αυτό το ξεχωριστό κεφάλαιο φτάνει στο τέλος του, ο πλούτος των γνώσεων και της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε θα συνεχίσει να καθοδηγεί την εξέλιξη των ελαστικών της Pirelli και να ενισχύει την παρουσία της στα υψηλότερα επίπεδα των αγώνων.

Στατιστικά στοιχεία Pirelli – WorldSBK, 2004–2026

Γύροι πρωταθλήματος: 289

Συνολικοί αγώνες: 661

Συνολικά χιλιόμετρα αγωνιστικών γύρων στην κατηγορία WorldSBK: 1,143,782

Αναβάτες που συμμετείχαν: 1,020

Διαφορετικές πίστες: 33

Υψηλότερη τελική ταχύτητα: 339.500 χλμ/ώρα (T. Sykes, Kawasaki – Monza 2012)

Υψηλότερη μέση ταχύτητα αγώνα: 201.814 χλμ/ώρα (M. Melandri, BMW – Monza 2013)

Υψηλότερη μέση ταχύτητα γύρου: 205.459 χλμ/ώρα (T. Sykes, Kawasaki – Monza 2013)

Οι τρεις χώρες που φιλοξένησαν τους περισσότερους γύρους: Ιταλία 51, Ισπανία 41, Ηνωμένο Βασίλειο 30

Περισσότεροι αγώνες σε μία πίστα: 54 (Magny-Cours, Phillip Island, Assen και Misano)

Στατιστικά στοιχεία Pirelli – WorldSBK, 2026

Ρεκόρ απόλυτου χρόνου γύρου: 10

Ρεκόρ χρόνου αγωνιστικού γύρου: 11

Αναβάτες που συμμετείχαν: 30

Προδιαγραφές ελαστικών: 17 (5 εμπρός και 12 πίσω)

Ελαστικά που χρησιμοποιήθηκαν: 5,544

Συνολικά χιλιόμετρα αγωνιστικών γύρων στην κατηγορία WorldSBK: 52,090