Η νέα προδιαγραφή E1089 για τα εμπρός ελαστικά χρησιμοποιεί την ίδια δομή με την SC1 αλλά με διαφορετική γόμα, ενώ στο πίσω μέρος η Pirelli φέρνει μια πιο μαλακή γόμα από ό,τι το 2025 με την SCX supersoft.

Νέα επιλογή για τα εμπρός ελαστικά για την Moto2™.

Για το Grand Prix της Αραγονίας, η Pirelli θα διαθέσει στους αναβάτες της Moto2™ ένα νέο μπροστινό ελαστικό με μαλακή γόμα, την προδιαγραφή E1089.

Σε σύγκριση με την μαλακή SC1 της σειράς, διατηρεί την ίδια δομή αλλά διαθέτει νέα γόμα, με στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα, ιδιαίτερα κατά το φρενάρισμα.

Καθώς η μαλακή SC1 της σειράς θα είναι διαθέσιμη ως εναλλακτική επιλογή, οι αναβάτες θα μπορούν να κάνουν άμεση σύγκριση μεταξύ των δύο λύσεων.

Για να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση της νέας επιλογής, ο μέγιστος αριθμός μπροστινών ελαστικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε αναβάτης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έχει αυξηθεί κατά ένα: επομένως, θα είναι διαθέσιμα έως και 9 μπροστινά ελαστικά αντί για τα συνηθισμένα 8.

Πρώτη εμφάνιση του Pirelli SCX στην Αραγονία

Σε σύγκριση με την περσινή διοργάνωση, όταν η Pirelli είχε διαθέσιμες στη Moto2™ δύο προδιαγραφές για πίσω ελαστικά με μαλακές γόμες – το SC0 από τη γκάμα και τη λύση ανάπτυξης E0125.

Το E0125 τώρα θα γίνει το νέο μαλακό ελαστικό στη γκάμα – η φετινή κατανομή πίσω ελαστικών είναι πιο μαλακή, με την εισαγωγή του SCX supersoft από τη γκάμα.

Οι αναβάτες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το ελαστικό σε αρκετά Grand Prix, αλλά ποτέ σε αυτή την πίστα. Η κατανομή πίσω ελαστικών ολοκληρώνεται με το μαλακό SC0 από τη γκάμα, το οποίο το 2025, τότε ως ελαστικό ανάπτυξης E0125, επιλέχθηκε ομόφωνα για τον αγώνα.

Κατανομή Moto3™

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι αναβάτες της Moto3™ θα έχουν διαθέσιμα τα μαλακά SC1 και τα μεσαία SC2 και για τους δύο άξονες.

Το 2025 το SC2, που χρησιμοποιήθηκε τόσο μπροστά όσο και πίσω, αποδείχθηκε η νικηφόρα επιλογή για τον David Muñoz (KTM) σε έναν αγώνα όπου η γραμμή εκκίνησης ήταν παρόλα αυτά χωρισμένη σε μαλακές και μεσαίες γόμες και στους δύο άξονες.

Μια πίστα με υψηλή τεχνική.

Η MotorLand Aragón είναι μια πολύ ξεχωριστή πίστα, που χαρακτηρίζεται από αρκετές αλλαγές υψομέτρου, γρήγορες στροφές, έντονα κατηφορικά φρεναρίσματα, μεγάλες ευθείες και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης.

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα εξαιρετικά απαιτητικό συνδυασμό που καθιστά την Ισπανική πίστα ιδιαίτερα δύσκολη όσον αφορά την εύρεση της ιδανικής ρύθμισης. Ανακατασκευασμένη το 2024, διαθέτει αρκετά τραχιά άσφαλτο.

Εστίαση στην ανάπτυξη του μπροστινού ελαστικού στην Αραγονία

”Στην Αραγονία, θα επικεντρωθούμε στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εργασίες ανάπτυξης που πραγματοποιούμε στα μπροστινά ελαστικά. Οι αναβάτες της Moto2™ θα έχουν μια νέα σύνθεση για το μπροστινό ελαστικό στην προδιαγραφή E1089, η οποία θα είναι διαθέσιμη παράλληλα με τη μαλακή γόμα SC1 της γκάμας. Μοιράζεται την ίδια δομή αλλά διαφέρει μέσω μιας νέας γόμας, η οποία ανήκει επίσης στην οικογένεια των μαλακών. Αυτό το νέο ελαστικό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα, ιδιαίτερα κατά το φρενάρισμα: μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή σε μια πίστα όπως η Αραγονία, όπου οι ζώνες φρεναρίσματος είναι από τις πιο απαιτητικές φάσεις λόγω των χαρακτηριστικών της πίστας. Με το Pirelli SC1 της γκάμας διαθέσιμο ως εναλλακτική λύση, οι αναβάτες θα μπορούν να κάνουν μια άμεση σύγκριση μεταξύ των δύο συνθέσεων, η οποία θα είναι χρήσιμη όχι μόνο για την αξιολόγηση της απόδοσής τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του αγώνα, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη. Θα υπάρχουν επίσης νέες επιλογές στο πίσω μέρος σε σύγκριση με τον περσινό αγώνα, όταν η Moto2™ είχε δύο διαθέσιμες λύσεις μαλακής γόμας. Φέτος αποφασίσαμε να εισαγάγουμε την πολύ μαλακή γόμα SCX της γκάμας, η οποία θα συνοδεύεται από τη νέα μαλακή γόμα SC0 της γκάμας. Πριν από ένα χρόνο Τον Ιούνιο, όταν ήταν ακόμα γνωστό ως η προδιαγραφή ανάπτυξης E0125, η SC0 επιλέχθηκε ομόφωνα για τον αγώνα. Υπό το πρίσμα των δεδομένων που συλλέχθηκαν στον πρόσφατο γύρο Superbike, η λύση supersoft θα πρέπει να προσφέρει στους αναβάτες βελτιωμένη απόδοση, όχι μόνο σε έναν μόνο γύρο αλλά και σε όλη την διάρκεια του αγώνα”.