του Δημήτρη Διατσίδη

Αήττητος στην Ουγγαρία, ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής του MotoGP, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα το Σάββατο, με τους Pedro Acosta και Marco Bezzecchi να ακολουθούν.

Ήρεμος, συγκεντρωμένος και με ακόμη ένα Χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) επέστρεψε στις νίκες στο δεύτερο αγωνιστικό του Σαββατοκύριακο μετά την επιστροφή του στο MotoGP και διατήρησε το απόλυτο ρεκόρ νικών του σε Ουγγρικό έδαφος. Από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία χωρίς να κοιτάξει πίσω, ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής επικράτησε μπροστά από τον Pedro Acosta(Red Bull KTM Factory Racing), ενώ την 3η θέση κατέκτησε ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), ο οποίος αύξησε τη συνολική διαφορά του στους 20 βαθμούς.

Ξεκινώντας από την pole position, ο Marquez κράτησε την πρωτοπορία στον πρώτο γύρο μπροστά από τον Acosta, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Bezzecchi είχε ήδη ανέβει από την 6η θέση της εκκίνησης στην 3η. Ο Aldeguer προσπαθούσε έντονα να περάσει τον αναβάτη της Aprilia, πιέζοντας συνεχώς, αλλά δεν έβρισκε καθαρό τρόπο να προσπεράσει τον κάτοχο του #72. Στον 2ο γύρο, ο Jorge Martin (Aprilia Racing) έκανε λάθος στο φρενάρισμα καθώς επιχειρούσε να περάσει τον Diogo Moreira (Pro Honda LCR) στη Στροφή 9. Φρέναρε αργά, βγήκε εκτός γραμμής και έχασε χρόνο, όμως όχι αρκετό ώστε να δεχθεί ποινή.

Συνεχίζοντας την προσπάθειά του να κατακτήσει την 3η θέση, ο Aldeguer είχε μια μεγάλη στιγμή απώλειας πρόσφυσης του εμπρός τροχού στη Στροφή 9 στον 3ο γύρο. Κατάφερε να σώσει την κατάσταση, αλλά έπεσε στην 5η θέση πίσω από τον Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team). Δύο γύρους αργότερα, στο ίδιο σημείο, ο Martin επιτέθηκε ξανά στον Moreira και αυτή τη φορά ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσπέραση, ανεβαίνοντας στην 6η θέση. Στο μεταξύ, στην κορυφή του Αγώνα, ο Marquez είχε ήδη δημιουργήσει διαφορά δύο δευτερολέπτων από τον Acosta, ενώ απέμενε ακόμη το μισό Sprint.

Τρεις γύρους πριν από το τέλος, η μάχη για την 3η θέση παρέμενε ανοιχτή, με τον Bezzecchi να αμύνεται επιτυχώς απέναντι στον Fernandez, παρότι ο Ισπανός είχε ήδη δεχθεί προειδοποίηση για υπέρβαση ορίων πίστας. Προσπαθώντας να ανακτήσει έδαφος μετά το λάθος του στον 3ο γύρο, ο Aldeguer πλησίασε πολύ τον Fernandez – υπερβολικά πολύ στη ζώνη φρεναρίσματος της Στροφής 5 – με αποτέλεσμα να ανοίξει την τροχιά του. Η 5η θέση ήταν το καλύτερο που μπορούσε να πετύχει, αν και αποτέλεσε το καλύτερο προσωπικό του αποτέλεσμα σε Sprint για τη φετινή σεζόν.

Ονειρικό απόγευμα, πλήρης έλεγχος και ένας σχεδόν χαλαρός Σαββατιάτικος περίπατος για τον Marquez, ο οποίος επέστρεψε στις νίκες κατακτώντας την 18η νίκη Sprint της καριέρας του, ισοφαρίζοντας τον Martin στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Ο Acosta διαχειρίστηκε άψογα τον Αγώνα και πήρε 9 πολύτιμους βαθμούς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ ο Bezzecchi ανέβηκε για δεύτερη φορά φέτος στο βάθρο ενός Sprint. Εξαιρετική 4η θέση για τον Fernandez, μόλις 1.2 δευτερόλεπτα μακριά από το βάθρο, ενώ για τον Aldeguer έμεινε η αίσθηση του «τι θα μπορούσε να είχε συμβεί», καθώς περιορίστηκε στην 5η θέση.

Οι Martin, Moreira και Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ακολούθησαν στις επόμενες θέσεις, με τον “The Beast” να τερματίζει 8ος έχοντας ξεκινήσει από τη 14η θέση. Τον τελευταίο βαθμό κατέκτησε ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), με τον δις Παγκόσμιο Πρωταθλητή να κρατά πίσω του τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), που ολοκλήρωσε 10ος. Πιο πίσω, ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) τερμάτισε 11ος, ενώ την καλύτερη θέση για την Yamaha κατέκτησε ο Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) με τη 13η θέση.

Το Σάββατο ολοκληρώθηκε με νίκη του ΜΜ93 λοιπόν και πλέον σειρά έχει η Κυριακή του MotoGP, στις 14:30 στην Cosmote TV!

Αποτελέσματα MotoGP Sprint από την πίστα Balaton Park: sprint