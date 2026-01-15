του Δημήτρη Διατσίδη

Οι αγωνιζόμενοι στο Dakar Rally από το Bivouac Refuge μέχρι την Bisha είχαν μόλις 52 χλμ. απλής διαδρομής στο τέλος, ενώ τα πρώτα 368 χλμ. ήταν μια Ειδική στους αμμόλοφους. Ο Έλληνας οδηγός Βασίλης Μπούδρος που συμμετέχει στην κατηγορία Original by Motul, την κατηγορία στην οποία κάθε οδηγός επισκευάζει και ετοιμάζει μόνος του τη μοτοσυκλέτα, κάθε ημέρα, χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια, είχε μια ατυχία καθώς έχασε ένα από τα σημεία από τα οποία πρέπει να περάσει κάθε αγωνιζόμενος και “φορτώθηκε” μια ποινή 15΄λεπτών.

Μεγάλη αλλαγή στην κορυφή, η Honda μπροστά!

Άλλωστε, είναι κι αυτός άνθρωπος. Ο Daniel Sanders ξεκίνησε τη σεζόν του 2025 με την κατάκτηση του Dakar και την ολοκλήρωσε με τον Παγκόσμιο Τίτλο. Η απόλυτα κυριαρχική του παρουσία είχε δημιουργήσει τον φόβο ότι ο Αυστραλός και η KTM του θα ισοπέδωναν τον ανταγωνισμό από την εκκίνηση μέχρι και τον τερματισμό στο Yanbu. Πράγματι, το μεγάλο φαβορί για την υπεράσπιση του Τίτλου του, ακολουθούσε πιστά το πλάνο του και ξύπνησε σήμερα το πρωί έχοντας προβάδισμα άνω των 6 λεπτών από τον Ricky Brabec στην κορυφή της Γενικής Κατάταξης. Παρά τις οδηγικές του ικανότητες, τη σωματική αντοχή και την αποδεδειγμένη του δεινότητα στην πλοήγηση σε υψηλές ταχύτητες, όλα κατέρρευσαν όταν είχε πτώση και τραυμάτισε τον αριστερό του ώμο 138 χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση της Ειδικής. Ο «Chucky» συνέχισε μέχρι τον τερματισμό, όμως έχασε σχεδόν μισή ώρα.

Αυτό, πιθανότατα, σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειας της Red Bull KTM Factory Racing για τη δόξα, ωστόσο το Αυστριακό εργοστάσιο έχει ακόμη χαρτιά να παίξει στη μάχη για τον Τίτλο του 2026. Ο Luciano Benavides παραμένει στο παιχνίδι, καθώς ξεκίνησε την Ειδική από την ένατη θέση και έφτασε μία ανάσα από τη νίκη. Ο Αργεντινός θα ήθελε πολύ να σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο των Βεδουίνων σε τρεις ημέρες από τώρα. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να καλύψει διαφορά περίπου 20” δευτερολέπτων και να επικρατήσει σε μια απρόβλεπτη μονομαχία με τον αντίπαλό του από την Monster Energy Honda HRC, τον Αμερικανό Ricky Brabec.

Η νίκη της Ειδικής πήγε στον Γάλλο Adrien Van Beveren, ο οποίος από την εκκίνηση στο Yanbu ζει ένα πραγματικό «τρενάκι του τρόμου». Φέτος έσπασε επιτέλους το ρόδι στον δρόμο προς την Bisha, κατακτώντας την Ειδική την ημέρα που το bivouac τίμησε τον αείμνηστο Thierry Sabine, τον άνθρωπο που δημιούργησε το Paris–Dakar και το Enduro du Touquet, τον αγώνα όπου ο Van Beveren έκανε γνωστό το όνομά του με τρεις νίκες (2014 έως 2016). Η έβδομη νίκη Ειδικής στην καριέρα του στο Dakar ανέβασε τον αναβάτη από τη βόρεια Γαλλία μία θέση ψηλότερα στην ιεραρχία, φέρνοντάς τον πλέον στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης, περίπου μία ώρα πίσω από τον Αμερικανό πρωτοπόρο.

Με τρεις Ειδικές να απομένουν μέχρι το τέλος, το πιο πιθανό είναι η τελική μάχη να δωθεί από τους Βrabec και Benavides, μια μάχη Honda vs KTM.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Βασίλης Μπούδρος, ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ ξαναπήρε την πρώτη θέση στη Γενική Κατάταξη της κατηγορίας και μάλιστα με διαφορά σχεδόν 14′ λετπά από τον Josep Pedro με Husqvarna, μετά και την ποινή 7′ λεπτών που επιβλήθηκε στον Ισπανό.

Ο Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ είχε μια άτυψη ημέρα στους αμμόλοφους, σε αυτήν τη δεύτερη ημέρα της Μαραθώνιας Ειδικής Διαδρομής, αφού έχασε ένα από τα σημεία ελέγχου από όπου ήταν υποχρεωτικό να περάσει και πήρε ποινή 15′ λεπτών.

Πήρε την 59η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων και την 14η θέση της Original by Motul, και υποχώρησε στην κατηγορία του στην 12η θέση, αλλά μόλις 2′ πίσω από την 11η που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Όμως στη Γενική Κατάταξη ανέβηκε στην 56η θέση λόγω κάποιων ποινών και εγκαταλείψεων οδηγών από άλλες κατηγορίες.

Απομένουν τρεις ακόμη Ειδικές για το τέλος του Αγώνα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στην Yanbu, από όπου ξεκίνησε ο Αγώνας των 7.999 χλμ. και ο Μπούδρος μπορεί – όπως όλα δείχνουν – να ξαναπάρει την 11η θέση.

Αποτελέσματα 10ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 10ης Ειδικής Original by Motul:

Γενική Κατάταξη μετά τις 10 Ειδικές: