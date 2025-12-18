Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι ταξινομήσεις – πωλήσεις δικύκλων το Νοέμβριο ήταν ελαφρά μειωμένες κατά 3%, στα 4.534 δίκυκλα σε σχέση με τα 5.673 που πουλήθηκαν το Νοέμβριο του 2024.

Οι συνολικές πωλήσεις για τους ένδεκα μήνες (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2025) που συνολικά έφθασαν τα 77.105 δίκυκλα παραμένουν με θετικό πρόσημο + 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Παρά την καλή πορεία της αγοράς δικύκλων το Φεβρουάριο (+26,95%) και τον Μάρτιο (+16,44%), ο εξαιρετικά χαμηλός (-15,64%) σε πωλήσεις δικύκλων Απρίλιος έριξε το σύνολο χαμηλά.

Στη συνέχεια ο Μάιος και ο Ιούνιος με την εκπληκτική πορεία τους, αύξηση κατά 25,63% και 33,41% αντίστοιχα σε σχέση με τον Μάιο και Ιούνιο του 2024 υπερκάλυψαν τη διαφορά.

Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος) οι πωλήσεις δικύκλων ήταν σταθερά χαμηλότερες από το 2024 με αποτέλεσμα η αρχικά θετική πορεία να φρενάρει και να είναι στο μόλις 3% στο ενδεκάμηνο.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει η Honda με μερίδιο αγοράς 19,66% με τη SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 17,79% και την Yamaha στην τρίτη θέση με 10,46%.

Ακολουθούν η Piaggio και η Daytona στην 4η και 5η θέση, με 10,46% και 6,58% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική των εταιριών της πεντάδας που παραμένουν οι ίδιες εδώ και αρκετά χρόνια.

Πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία τα Σκούτερ κυριαρχούν με μερίδιο 68,28% και 52.650 ταξινομήσεις, από το σύνολο των 65.837 ταξινομήσεων στο εννεάμηνο.

Εδώ η SYM να παραμένει σταθερά πρώτη στην κατηγορία με μερίδιο 23,28% και 12.256 ταξινομήσεις.

Ακολουθεί η Honda στη δεύτερη θέση με μερίδιο 20,44% (10.658 ταξινομήσεις) και η Piaggio στην τρίτη θέση με μερίδιο 15,32% (8.064 ταξινομήσεις).

Την πεντάδα κλείνουν η Yamaha στην 4η θέση και η Daytona στην 5η θέση με 10,17% (5.358 ταξινομήσεις) και 5,29% (2.784 ταξινομήσεις) αντίστοιχα.

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία στην αγορά δικύκλων είναι οι Μοτοσυκλέτες με μερίδιο 19,93% και 15.364 ταξινομήσεις.

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η Honda παραμένει στην πρώτη θέση με μερίδιο 19,78% και 3.039 ταξινομήσεις, με την CFMoto να την ακολουθεί με μερίδιο 17,22% (2.646 ταξινομήσεις) στην τρίτη θέση βρίσκεται η Yamaha με μερίδιο 13,91% (2.137 ταξινομήσεις).

Την εξάδα κλείνουν η Voge με μερίδιο 9,25% (1.421 ταξινομήσεις) η Suzuki με 6,29% (966 ταξινομήσεις) και ακολουθεί η BMW με μερίδιο 5,88% και 904 ταξινομήσεις.

Η κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο αγοράς 8,99% και σύνολο πωλήσεων 6.928 δίκυκλα.

Η Daytona παραμένει σταθερά πρώτη με μερίδιο αγοράς 27,15% και 1.881 ταξινομήσεις και ακολουθεί η Honda με 21,09% (1.461 ταξινομήσεις).

Την τρίτη θέση έχει η SYM με 10,77 (1439 ταξινομήσεις και την 4η η Yamaha με 8,27% (573 ταξινομήσεις).

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels, τα τετράροδα ATV δηλαδή που ανήκουν στην αγορά δικύκλων, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 2.163 ταξινομήσεις και μερίδιο 2,81%.