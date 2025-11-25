του Δημήτρη Διατσίδη

Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι ταξινομήσεις – πωλήσεις δικύκλων τον Οκτώβριο ήταν μειωμένες κατά 4,2%, στα 6.734 δίκυκλα σε σχέση με τα 7.027 που πουλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2024.

Οι συνολικές πωλήσεις για τους δέκα μήνες (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2025) που συνολικά έφθασαν τα 72.571 δίκυκλα παραμένουν με θετικό πρόσημο + 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Παρά την καλή πορεία της αγοράς δικύκλων το Φεβρουάριο (+26,95%) και τον Μάρτιο (+16,44%), ο εξαιρετικά χαμηλός (-15,64%) σε πωλήσεις δικύκλων Απρίλιος έριξε το σύνολο χαμηλά.

Στη συνέχεια ο Μάιος και ο Ιούνιος με την εκπληκτική πορεία τους, αύξηση κατά 25,63% και 33,41% αντίστοιχα σε σχέση με τον Μάιο και Ιούνιο του 2024 υπερκάλυψαν τη διαφορά.

Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος) οι πωλήσεις δικύκλων ήταν σταθερά χαμηλότερες από το 2024 με αποτέλεσμα η θετική πορεία +11,31% να φρενάρει κα να είναι στο μόλις 4,31% στο ενεάμηνο.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει η Honda με μερίδιο αγοράς 19,78% με τη SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 17,85% και την Yamaha στην τρίτη θέση με 10,55%.

Ακολουθούν η Piaggio και η Daytona στην 4η και 5η θέση, με 10,33% και 9,52% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική των εταιριών της πεντάδας που παραμένουν οι ίδιες εδώ και αρκετά χρόνια.