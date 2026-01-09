του Δημήτρη Διατσίδη

H 5η Ειδική Διαδρομή του φετινού Dakar Rally ξεκίνησε από την κατασκήνωση Bivouac Refuge, σε ένα σημείο της ερήμου της Σαουδικής Αραβίας, όπου οι αγωνιζόμενοι όλων των κατηγοριών δεν είχαν καμία βοήθεια και κοιμήθηκαν στη μέση του πουθενά σε σκηνές. Η 2η ημέρα της Μαραθώνιας Ειδικής περιλάμβανε 356 χλμ. Ειδικής Διαδρομής, τα οποία χρονομετρήθηκαν και τα υπόλοιπα μέχρι τα 414 χλμ. που συμπλήρωσαν ήταν η Απλή Διαδρομή, φτάνοντας στην Hail.

Κάποιοι αναβάτες έχουν το χάρισμα να κινούνται «κάτω από τα ραντάρ» και να εμφανίζονται δυναμικά τη στιγμή που δεν το περιμένεις. Αυτό έχει εξελιχθεί σχεδόν σε ειδικότητα για τον Luciano Benavides, ο οποίος, για παράδειγμα, στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2023 χωρίς να έχει κερδίσει ούτε έναν αγώνα, ενώ πέρυσι στο Dakar πήρε δύο συνεχόμενες νίκες σε Ειδικές Διαδρομές πριν ολοκληρώσει τον αγώνα στην τέταρτη θέση, μόλις ένα σκαλί κάτω από το βάθρο. Ο Αργεντινός με την ΚΤΜ επανέλαβε κάτι αντίστοιχο, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στα 356 χιλιόμετρα της Ειδικής, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του στην πρώτη τριάδα της γενικής κατάταξης, με διαφορά 5’55’’ από τον επικεφαλής της Red Bull KTM Factory Racing.

Ο Daniel Sanders εκμεταλλεύτηκε τη διαδρομή προς το Hail για να ανακτήσει την πρωτοπορία στο rally. Με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο, 5’50’’ πίσω από τον ομόσταυλό του, ο κάτοχος του Τίτλου φαίνεται πως επωφελήθηκε από μια στρατηγική που σχεδιάστηκε εντός της οικογένειας της KTM. Στην επόμενη Ειδική, που αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από αμμόλοφους, θα ξεκινήσει από ευνοϊκή θέση, ενδεχομένως έχοντας και «σύμμαχο» στην πλοήγηση στο δεύτερο μέρος της διαδρομής.

Η Ειδική αυτή έδωσε επίσης την ευκαιρία σε δύο ακόμη αναβάτες να πραγματοποιήσουν τις καλύτερες εμφανίσεις τους μέσα στη σεζόν. Ο Χιλιανός Nacho Cornejo κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Hero, μόλις 3’51’’ πίσω από τον Benavides, ενώ ο Νοτιο-Αφρικανός Bradley Cox με την Sherco τερμάτισε τέταρτος, 7’22’’ πίσω από τον νικητή της ημέρας, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοσή του σε πέντε συμμετοχές στο Dakar (που είχε πετύχει στην 1η Ειδική του 2024).

Και οι δύο κορυφαίες ομάδες είχαν, ωστόσο, τις απογοητεύσεις τους σήμερα. Για την KTM, το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Edgar Canet (νίκες στο πρόλογο και στην πρώτη Ειδική) μοιάζει πλέον μακρινή ανάμνηση, μετά τα προβλήματα που σημάδεψαν τη μέρα του, αρχής γενομένης από το λιώσιμο του αφρού στο πίσω ελαστικό. Αν και ο ακριβής χαμένος χρόνος δεν έχει ακόμη υπολογιστεί, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει ρόλο πρωταγωνιστή στο rally.

Στη Monster Energy Honda HRC, ο Ricky Brabec δείχνει αξιοσημείωτη σταθερότητα, σε βαθμό που μπορεί πλέον να θεωρείται ακόμη και επικεφαλής της ομάδας, έπειτα από το σοβαρό λάθος του Tosha Schareina. Ο Ισπανός κινήθηκε ανταγωνιστικά στην Ειδική, όμως δέχθηκε ποινή 10 λεπτών επειδή ξέχασε να εξέλθει από το bivouac-καταφύγιο ανάμεσα στις σημαίες, ένα λάθος που μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον αχρείαστο ή από κάποιους “χαζό”! Η παράβαση αυτή τον έριξε από το προσωρινό βάθρο στην 4η θέση, υποχρεώνοντάς τον πλέον να καλύψει ένα έλλειμμα περίπου δώδεκα λεπτών από τον Sanders, αν θέλει να διατηρήσει ελπίδες για τη συνολική νίκη. Ο Adrien Van Beveren, που ήδη είχε βιώσει δύσκολες ημέρες στη φετινή διοργάνωση, έφτασε σήμερα σε νέο χαμηλό, χάνοντας πάνω από μισή ώρα, εν μέρει επειδή ένα σύρμα μπλέχτηκε στον τροχό του μετά από 88 χιλιόμετρα. Όταν η τύχη σου γυρίζει την πλάτη, τα πράγματα μπορεί να πάνε πραγματικά στραβά…

Δύσκολη ημέρα είχε και ο Ross Branch με την Hero, ο οποίος πλέον βρίσκεται πολύ μακριά από την κορυφή της γενικής κατάταξης, με διαφορά 1 ώρα και 23 λεπτά από τον Sanders.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Έλληνας οδηγός κέρδισε πάλι ο Ισπανός Josep Pedro με Husqvarna, που παρέμεινε στην 2η θέση της Γενικής κατάταξης της κατηγορίας, τη στιγμή που στην πρώτη θέση από χθες πέρασε ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ. Η διαφορά τους είναι μόλις 1’27”.

Ο Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ είχε μια μικρή πτώση και έκανε μερικά λάθη στην πλοήγηση του Dakar Rally και έτσι πήρε την 62η θέση της γενικής κατάταξης στο τέλος της Μαραθώνιας Ειδικής και την 12η στην κατηγορία του. Με τα αποτελέσματα αυτά και λόγω των εγκαταλείψεων ανέβηκε στην 56η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων και στην 11η θέση της Original by Motul, μετά από τις 6 πρώτες χρονομετρήσεις του φετινού Dakar Rally.

