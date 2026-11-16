του Δημήτρη Διατσίδη

Τα αποτελέσματα του Γιάννη Περιστερά στον τελευταίο Αγώνα του CIV στην Vallelunga, εντυπωσίασαν αρκετούς που ασχολούνται με το Ιταλικό Πρωτάθλημα και με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSPB, αφού η νέα κατηγορία SportBike έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών κατασκευαστών, με τις Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, Kove, Triumph, Aprilia να συμμετέχουν ήδη και κάποιους νέους κατασκευαστές να ετοιμάζονται να μπουν.

Το ρεκόρ πίστας που πέτυχε με την R7 έχουν αφήσει ανοικτή την πόρτα της Yamaha, ενώ τώρα στους διεκδικητές της υπογραφής του Έλληνα οδηγού μπήκε και η Triumph, μέσω της ομάδας FBF Racing ASD του Lorenzo Fabris, που κάλεσε τον Γιάννη Περιστερά για ένα τεστ στην πίστα της Pomposa κοντά στην Ferrara.

H Triumph Daytona 660 της ομάδας έφθασε με τον βανάκι της 2R Racing του έμπειρου μηχανικού Roberto Antonellini, που μόλις είχε φρεσκάρει τον τρικύλινδρο κινητήρα, ενώ η FBF είχε ήδη στήσει το χώρο της με τα κομπιούτερ που ανέλυαν την τηλεμετρία της μοτοσυκλέτας έτοιμα να δεχθούν τα στοιχεία από την οδήγηση του έμπειρου πια, 21χρονου οδηγού.

Αρχικά ο κρύος καιρός με 8° στον αέρα και την άσφαλτο και η υγρασία επέβαλε τη χρήση βρόχινου μπροστινού ελαστικού, σε συνδυασμό με σλικ πίσω. Ο Περιστεράς ρύθμισε τη θέση οδήγησης και τις δύο πρώτες φορές που μπήκε στην πίστα μάθαινε τη μοτοσυκλέτα και έστρωνε το μοτέρ. Την τρίτη φορά μπορούσε να πιέσει και οι χρόνοι κατέβηκαν, περίπου ένα δευτερόλεπτο κάτω από τους χρόνους άλλων αγωνιζόμενων του CIV που βρισκόταν στην πίστα.

Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, με θερμοκρασία στους 10°, ήρθε και η ώρα του σλικ μπροστινού ελαστικού και του Γιάννη Περιστερά, που εντυπωσίασε κατεβαίνοντας πάνω από ένα δευτερόλεπτο κάτω από τον ήδη καλό χρόνο του και με 58.3 ήταν 0.7 του δευτερολέπτου κάτω από το χρόνο που η ομάδα θεωρούσε εφικτό για τις κρύες συνθήκες της ημέρας. Βελτιώνοντας τη ρύθμιση της πίσω ανάρτησης στον επόμενη προσπάθειά του, κατέβασε ακόμη λίγο και έκλεισε την ημέρα με 58.2, σχεδόν δύο δευτερόλεπτα κάτω από τους μελλοντικούς του αντιπάλους!

Το “διάβασμα” της τηλεμετρίας από τον Lorenzo Fabris του άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις και η πρόταση συνεργασίας έφτασε στο τέλος της ημέρας, με την Ελληνική πλευρά να πρέπει τώρα να πάρει την απόφαση για το εάν θα αγωνιστεί με αυτήν την ομάδα στο Ιταλικό Πρωτάθλημα CIV και σε δύο τουλάχιστον έκτακτες συμμετοχές στο WorldSPB.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ – Πρωταθλητής Ελλάδας

“Από την πρώτη στιγμή η μοτοσυκλέτα μου άρεσε ως προς τη θέση οδήγησης και φάνηκε να έχει ένα πλαίσιο πιο εύκολο στη ρύθμιση και την οδήγηση, από τις δύο μοτοσυκλέτες που αγωνίστηκα φέτος. Η συνεργασία με την ομάδα ήταν εξαιρετική και χωρίς ακόμη να έχω μάθει – όσο θα επέτρεπε ο καλύτερος καιρός – την Daytona 660, οι χρόνοι ήταν αξιοπρεπέστατοι και κατάφερα σε ορισμένα σημεία να πιέσω και λίγο πέρα από το όριο. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για την επόμενη χρονιά, ώστε να διεκδικήσουμε κάτι καλό στο CIV και να επιστρέψουμε δυνατοί στο WorldSPB”.

LORENZO FABRIS – FBF Racing ASD

“Παρακολουθούσαμε εδώ και αρκετό καιρό την πορεία του Γιάννη Περιστερά και θεωρούμε ότι είναι ένας από τους κορυφαίους οδηγούς, τουλάχιστον για το CIV. Έτσι φέραμε εδώ όλη την ομάδα μας για να έχουμε ένα πλήρες τεστ, με δεδομένο τον κρύο καιρό της εποχής στην Ιταλία. Ο Τζον οδήγησε πάρα πολύ καλά, μια νέα για τον ίδιο μοτοσυκλέτα και τα δεδομένα που είδαμε στην τηλεμετρία μας επιβεβαίωσαν ότι θα είναι η σωστή επιλογή μας για να διεκδικήσουμε κάτι πολύ καλό την επόμενη χρονιά. Ελπίζουμε ότι το θετικό κλίμα του τεστ θα τον βοηθήσει ώστε να επιλέξει τη συνεργασία μας και από μέρος μας θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι για το Πρωτάθλημα του 2027”.