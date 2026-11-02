του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Zhang Xue, ιδρυτής των Kove και ZXMoto, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει μοτοσυκλέτα πάνω στο νερό. Για να το πετύχει, όμως, η MX450 χρειάστηκε αρκετές μετατροπές.

Ο Zhang Xue, αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της μοτοσυκλέτας. Δεν συναντά κανείς συχνά στελέχη της βιομηχανίας που να διαθέτουν τόσο μεγάλο πάθος για την οδήγηση όσο ο ίδιος. Τώρα, ο Xue κατάφερε κάτι ακόμη που μας κάνει να τον θαυμάζουμε περισσότερο.

Στις 25 Οκτωβρίου, ο Xue οδήγησε μια τροποποιημένη ZXMoto MX450 για 40.74 χιλιόμετρα, ακολουθώντας μια διαδρομή πάνω σε ποτάμι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, Mayang Miao, στην περιοχή Huaihua, στην επαρχία Hunan της Κίνας. Σύμφωνα με την China Daily, ο ιδρυτής της ZXMoto ολοκλήρωσε έξι γύρους της διαδρομής μπροστά σε εκπροσώπους των Guinness World Records. Οι αρμόδιοι εξέτασαν τα δεδομένα GPS, τις χρονομετρήσεις και το οπτικοακουστικό υλικό, προτού ο κριτής Xiong Wen επιβεβαιώσει επίσημα το νέο ρεκόρ.

Ο Xue δεν πήρε απλώς μια MX450 και μπήκε στο νερό. Η προσπάθεια απαιτούσε περίπου πέντε μήνες εξέλιξης, με παρεμβάσεις στην άνωση, στην απόδοση του κινητήρα και στη στεγανοποίηση της μοτοσυκλέτας. Προστέθηκαν ειδικές πλωτές κατασκευές, ώστε να διατηρούνται τόσο η μοτοσυκλέτα, όσο και ο αναβάτης στην επιφάνεια, σε περίπτωση πτώσης. Παράλληλα, τα επιμέρους μηχανικά μέρη προστατεύτηκαν με στεγανοποιήσεις, προκειμένου να αποτραπεί η εισροή νερού στον κινητήρα.

Η ZXMoto MX450 εξοπλίστηκε επίσης με ένα μπροστινό πέδιλο, το οποίο διευκόλυνε την αλλαγή κατεύθυνσης, καθώς και με ένα ειδικά διαμορφωμένο πίσω ελαστικό με πτερύγια, που σε συνδυασμό με τη νέα χαρτογράφηση του κινητήρα εξασφάλιζε σταθερή προώθηση πάνω στο νερό.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Xue επιχείρησε να καταρρίψει ένα τέτοιο ρεκόρ. Η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις προσπάθειές του πραγματοποιήθηκε το 2009. Το πάθος του για τις μοτοσυκλέτες κάνει αυτή την επιμονή απολύτως κατανοητή. Ωστόσο, το εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι τη φετινή επιτυχία του, η μεγαλύτερη απόσταση που είχε καταφέρει να διανύσει πάνω στο νερό ήταν μόλις 20 μέτρα!

Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν ήδη εντυπωσιακό, καθώς έφτανε τα 31.8 χιλιόμετρα. Ο Xue κατάφερε να το ξεπεράσει κατά περίπου 8.9 χιλιόμετρα, ανεβάζοντας το νέο όριο στα 40.74 χιλιόμετρα.

Το νέο ρεκόρ του Zhang Xue αποδεικνύει ότι η φαντασία και η επιμονή μπορούν να οδηγήσουν τη μοτοσυκλέτα πολύ πέρα από τα συνηθισμένα όριά της. Και αν κάποιος αναρωτιέται ποιο θα είναι το επόμενο εγχείρημα, ίσως η ιδέα μιας ειδικά προετοιμασμένης motocross που θα μπορέσει να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση και με λιγότερες τροποποιήσεις.