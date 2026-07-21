Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η προσφορά Power Deals της Ducati ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με νέα μοντέλα προσφέροντας περισσότερες επιλογές και όφελος αγοράς που φτάνει έως και τις 5.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται πλέον επιλεγμένες μοτοσυκλέτες από τις οικογένειες μοντέλων Panigale, Streetfighter και Desmo450 MX, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Ένα φάσμα μοντέλων που καλύπτουν από την απόλυτη sport εμπειρία και τις κορυφαίες επιδόσεις στην άσφαλτο έως την περιπέτεια εκτός δρόμου και τον κόσμο του motocross.

Το όφελος αγοράς διαμορφώνεται ανάλογα με το μοντέλο και φτάνει μέχρι και τα 5.000 ευρώ, δημιουργώντας μια ευκαιρία για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τη Ducati που τους ταιριάζει.

Η ενέργεια Power Deals ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και έως την εξάντληση των διαθέσιμων μοτοσυκλετών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα διαθέσιμα μοντέλα, τα αντίστοιχα οφέλη αγοράς και τη διαθεσιμότητά τους μέσω του Επίσημου Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Ducati, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ducati Ελλάδας.