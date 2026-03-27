Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOTUL FIM Superbike (WorldSBK) συνεχίζεται με το 2ο Grand Prix της σεζόν 2026, στην απαιτητική πίστα Autódromo Internacional do Algarve στο Portimão της Πορτογαλίας, αποκλειστικά στο ANT1+. Εκεί, οι κορυφαίοι αναβάτες του κόσμου μάχονται για πολύτιμους βαθμούς και τη δυναμική στη μάχη του Tίτλου, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο γεμάτο ένταση, ανατροπές και υψηλό ανταγωνισμό.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, το Σάββατο 28 Μαρτίου και την Κυριακή 29 Μαρτίου οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ANT1+, πλούσια αγωνιστική δράση από το Portimão, με ελεύθερες δοκιμές, Superpole και όλους τους αγώνες των κατηγοριών WorldSBK, WorldSSP, WorldSPB και WorldWCR.

Η εμβληματική πίστα του Portimão είναι γνωστή και ως «rollercoaster» χάρη στις έντονες υψομετρικές διακυμάνσεις της. Με μήκος 4.592 μέτρα, 15 στροφές και ευθεία σχεδόν ενός χιλιομέτρου, η πίστα υπόσχεται θέαμα, ένταση και ανατροπές μέχρι την καρό σημαία. Ο Nicolo Bulega φτάνει με φόρα, έχοντας σημειώσει τρεις συνεχόμενες νίκες στην Αυστραλία και στοχεύει να επεκτείνει το σερί του. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, με τον Miguel Oliveira να αποτελεί τον μεγάλο «τοπικό» αντίπαλο, σε μια πίστα όπου η BMW μετρά έξι συνεχόμενες νίκες. Στη μάχη μπαίνουν δυναμικά και οι Danilo Petrucci, Álvaro Bautista και Jonathan Rea – με τον τελευταίο να επιστρέφει εκτάκτως στη δράση, εφόσον περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Παράλληλα, ανερχόμενα ονόματα όπως οι Yari Montella και Lorenzo Baldassarri επιδιώκουν να συνεχίσουν τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους, ενώ η Bimota δείχνει ανανεωμένη με τους Axel Bassani και Alex Lowes. Η Yamaha αναζητά απαντήσεις μετά από δύσκολη πρεμιέρα, με τον Andrea Locatelli να ξεχωρίζει και τους Remy Gardner και Stefano Manzi να καλούνται να ανεβάσουν ρυθμό. Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι επιστροφές και συμμετοχές _ των Somkiat Chantra, Tommy Bridewell και Sam Lowes, με φόντο έναν απρόβλεπτο αγωνιστικό τριήμερο.

Στο επίκεντρο και ο Γιάννης Περιστεράς – Δυναμική ελληνική παρουσία στη νέα εποχή της Sportbike

Ξεχωριστή σημασία για το ελληνικό κοινό έχει η έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Sportbike, που αντικαθιστά την κατηγορία Supersport 300. Εκεί, ο Γιάννης Περιστεράς επιστρέφει δυναμικά, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του μια ιστορική 4η θέση – την καλύτερη επίδοση Έλληνα αναβάτη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας.

Με εμπειρία από το ιταλικό R7 Cup και το Yamaha European Cup SuperFinale, όπου κατέκτησε την 3η θέση, ο Γιάννης Περιστεράς εντάσσεται στην ομάδα MMR και θα αγωνιστεί με Aprilia RS 660 Factory, στοχεύοντας σε νέες διακρίσεις στους 8 γύρους της σεζόν.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα συμπληρώνουν οι κατηγορίες Supersport και WCR (Women’s Circuit Racing World Championship), δημιουργώντας ένα γεμάτο τριήμερο δράσης σε μία από τις πιο θεαματικές πίστες του κόσμου.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου GRAND PRIX ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤ1+ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το 2ο Grand Prix στο Portimão αναμένεται εκρηκτικό, με τη μάχη για την πρωτιά να εντείνεται και τις ισορροπίες να παραμένουν εύθραυστες. Το τριήμερο 27-29 Μαρτίου, αποκλειστικά στο ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΑΝΤ1+

27-3-2026

SUPERBIKE 2026 – PORTUGAL – ROUND 2

11:00 WORLD WCR – FREE PRACTICE – LIVE (με αγγλική περιγραφή)

11:40 WORLD SPB – FREE PRACTICE – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης)

12:20 WORLD SBK – FREE PRACTICE 1 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης)

13:20 WORLD SSP – FREE PRACTICE – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης)

15:30 WORLD WCR – SUPERPOLE – LIVE (με αγγλική περιγραφή)

16:10 WORLD SPB – SUPERPOLE – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης)

17:00 WORLD SBK – FREE PRACTICE 2 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

18:00 WORLD SSP – SUPERPOLE – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

28-3-2026

11:00 WORLD WCR – WUP 1 – LIVE (με αγγλική περιγραφή)

11:20 WORLD SPB – WUP 1 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης)

11:40 WORLD SBK – FREE PRACTICE 3 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

12:10 WORLD SSP – WUP 1 – LIVE (περιγραφή Γιώργος Ανανίδας)

13:15 WORLD SBK – SUPERPOLE – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

14:00 WORLD WCR – RACE 1 – LIVE (με αγγλική περιγραφή)

15:00 WORLD SPB – RACE 1 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης)

16:00 WORLD SSP – RACE 1 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

17:30 WORLD SBK – RACE 1 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

29-3-2026

10:55 WORLD WCR – WUP 2 – LIVE (με αγγλική περιγραφή)

11:15 WORLD SBK – WUP – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης)

11:35 WORLD SPB – WUP 2 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης)

11:55 WORLD SSP – WUP 2 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

13:10 WORLD SBK – SUPERPOLE RACE – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

14:00 WORLD WCR – RACE 2 – LIVE (με αγγλική περιγραφή)

15:00 WORLD SPB – RACE 2 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

16:00 WORLD SSP – RACE 2 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)

17:30 WORLD SBK – RACE 2 – LIVE (περιγραφή Θάνος Κυλάφης, Γιώργος Ανανίδας)