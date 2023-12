του Νεκτάριου Διατσίδη

Είναι αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας πραγματικά απαραίτητο; Υπάρχουν ακόμη κάποιοι που αμφιβάλουν;

Το ABS είναι ένα σύστημα που είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με αυτό και τα οφέλη που προσφέρει στους αναβάτες στο δρόμο, ειδικά στους αρχάριους αναβάτες που μόλις αντιλαμβάνονται τη μανέτα του φρένου και το πεντάλ. Ωστόσο, μέχρι τώρα, δεν είναι όλες οι νέες μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Μια πρόσφατη αναφορά από το Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) και το Highway Loss Data Institute (HLDI) επιδιώκει να αλλάξει αυτό. Οι δύο οργανώσεις ασκούν πιέσεις για την υποχρεωτική εγκατάσταση του ABS σε όλες τις ολοκαίνουργιες μοτοσυκλέτες στις ΗΠΑ. Παρόμοια με αυτά που εφαρμόζονται σε άλλες αγορές, οι δύο οργανισμοί πιστεύουν ότι το ABS έχει τη δυνατότητα να σώσει ζωές, ειδικά όταν πρόκειται για σενάρια πέδησης έκτακτης ανάγκης σε βρεγμένες καιρικές συνθήκες. Η αναφορά υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ υστερούν σε σχέση με άλλες χώρες σε αυτόν τον τομέα, καθώς μέχρι τώρα, το ABS παρέμενε μια επιλογή, ακόμη και για μοτοσυκλέτες μεσαίας κατηγορίας. Για αναφορά, πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως χώρες μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βραζιλία και πολλές ασιατικές χώρες, εφαρμόζουν ήδη υποχρεωτικό ABS σε όλες τις μοτοσυκλέτες.

Πράγματι, τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους. Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από την The Brake Report αναφέρει ότι οι μοτοσυκλέτες με ABS έχουν 22% χαμηλότερο ποσοστό θανατηφόρων συγκρούσεων, που μεταφράζεται σε 20 έως 24% χαμηλότερες αξιώσεις ασφάλισης σύγκρουσης. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας άνθρωπος, ένας σκύλος ή ένα άλλο ζώο να πεταχτεί μπροστά μας για να πιάσουμε με μια γροθιά σφιχτά τη μανέτα του φρένου και να ρίξουμε τον εαυτό μας στις μπάρες.

Ενώ μπορούμε να εκπαιδευτούμε και να εξασκηθούμε στη σωστή τεχνική πέδησης, το να κάνουμε πράξη όλα αυτά σε μια στιγμή φρεναρίσματος πανικού είναι ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο. Επίσης οι συνθήκες του δρόμου με την κακή επιφάνεια της ασφάλτου να αλλάζει τον συντελεστή τριβής από μέτρο σε μέτρο και με τις λακκούβες που υπάρχουν παντού, δεν αρκούν ακόμα και οι πιο γρήγορες αντιδράσεις του αναβάτη για να διαχειριστούν τη δύναμη πέδησης που θέλει να ασκηθεί στο εμπρός ελαστικό.

Το ίδιο άρθρο από τη The Brake Report αναφέρει ότι οι εξοπλισμένες με ABS μοτοσυκλέτες αποτελούν πλέον το 59% το 2023, έναντι μόλις το 20% το 2013. Στο τέλος της ημέρας, το ABS εφευρέθηκε και έγινε ευρέως αποδεκτό σε όλο τον κόσμο για κάποιο λόγο, και όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, είναι καλύτερο να το έχεις και να μην το χρειάζεσαι, παρά να το χρειάζεσαι και να μην το έχεις. Οι μοτοσυκλέτες είναι πιθανώς καλύτερο να έχουν ABS ως στάνταρ, αλλά οι αναβάτες θα πρέπει να μπορούν να το απενεργοποιούν, εφόσον το θέλουν. Είναι ένα χαρακτηριστικό που προσφέρεται στις περισσότερες σπορ μοτοσυκλέτες στις μέρες μας, ούτως ή άλλως. Σε τελική ανάλυση, αυτή η δυνατότητα χρειάζεται εντός πίστας όπου δίνει στους αναβάτες με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων, τον έλεγχο της πρόσφυσης που μπορεί να μειώσει την απόσταση φρεναρίσματος πριν τη στροφή, αλλά περισσότερες επιλογές όταν πρόκειται να οδηγήσουν στον ανοιχτό δρόμο.

Το ABS είναι σχετικά ευαίσθητο στις μοτοσυκλέτες και εντός πίστας επεμβαίνει πριν χρειαστεί καθώς στην ευθεία και με καλή άσφαλτο ο εμπρός τροχός μειώνει την ταχύτητά του κάπως έντονα και το σύστημα μειώνει στιγμιαία το φρενάρισμα με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερα μέτρα φρεναρίσματος πριν τη στροφή. Στην είσοδο όμως της στροφής αν πιεστεί το φρένο παραπάνω το ABS στροφής (conrering ABS) σώζει από την πτώση. Έτσι υπάρχουν συνεχώς καλύτερα συστήματα στις μοτοσυκλέτες και με δυνατότητα ρύθμισης οπότε θα πρέπει σίγουρα το ABS να υπάρχει σε όλες τις μοτοσυκλέτες.

